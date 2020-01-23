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Александр Домогаров снова напугал поклонников нездоровым внешним видом
Ульяна АНТОНОВА   
23 Января 2020 г.
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Александр Домогаров, в отличие от других знаменитостей, не очень-то любит распространяться о своей жизни. И в соцсетях его снимки - большая редкость, но зато каждое фото поклонники и недоброжелатели разглядывают чуть ли не под микроскопом.

 

Александр Домогаров снова напугал поклонников нездоровым внешним видом

 


Очередную такую возможность публике подарила Любовь Успенская, сфотографировавшись с Александром Юрьевичем за кулисами во время одного из мероприятий. И если сама певица на снимке выглядит неплохо и даже элегантно (пластические операции конкретно испортили её лицо - но не фигуру!), то за Домогарова подписчики Инстаграма по-настоящему испугались.

Самые неравнодушные комментаторы предположили, что у 56-летнего актёра проблемы с почками или другое серьёзное заболевание, поэтому лицо Домогарова выглядит таким опухшим, а сам он - крайне неухоженным. Скептики же посоветовали артисту пройти лечение от алкогольной зависимости, чтобы окончательно не потерять "товарный вид".

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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