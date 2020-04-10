Альбина Джанабаева рассказала о воспитании совместных с Валерием Меладзе детей

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Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева редко посещает звёздные вечеринки и практически не даёт интервью. Недавно она сделала исключение и рассказала о том, как воспитывает своих детей.
Напомним, Альбина состоит в браке с певцом и продюсером Валерием Меладзе, от которого родила двоих сыновей — Константина и Луку. По словам Джанабаевой, Валерий имеет очень большое влияние на сыновей, особенно на Константина, которому уже исполнилось 16 лет.
- Когда возникают какие-либо споры или конфликты, и я не могу справиться с ситуацией, то всегда посылаю Валеру «поговорить», и в большинстве случаев проблема тут же решается, - рассказала певица.
Однако Альбина рада, что её сын не позволяет себе каких-то экстраординарных поступков, характерных для многих в подростковый период. Он всегда старается отстаивать свою точку зрения без оскорбления других.
Несмотря на разницу в возрасте - это целых десять лет - у братьев прекрасные взаимоотношения. Наверное, это связано с тем, что они очень разные по характеру и не противостоят друг другу, а дополняют.
Отношения Джанабаевой и Меладзе можно назвать образцовыми. Единственное, что бросает тень на их союз, так это громкий развод Валерия с первой супругой Ириной. Для неё стало большим потрясением не столько желание развестись, сколько открывшийся обман, который длился годами. Она даже не подозревала, что артист воспитывает сына на стороне. Кстати, от первого брака у Меладзе есть трое дочерей.
Валерий гордится всеми своими детьми и считает их своим продолжением.
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