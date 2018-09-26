Аль Пачино снова влюбился в молодую

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Сейчас все больше пожилых знаменитостей мужского пола находят себе молодых спутниц. Так стало известно, что 78-летний Аль Пачино встречается с некой Меитал Дохен — израильской певицей и актрисой, которая вдвое моложе него. Конечно же, в самом начале их отношений, они и не думали афишировать свою связь, но от прессы трудно что-то утаить и их тайна оказалась раскрыта. По словам актеров, они и сами больше не хотят скрываться, так как счастливы и не намерены кому-то что-то доказывать.
История знакомства актеров не известна, так как они не разглашают эту информацию. Однако их много раз видели в ресторане во время совместных обедов. По крайней мере появляясь на людях пара производит впечатление влюбленных. Они улыбаются и беседуя не сводят глаз друг с друга. 39-летнюю Дохен больше знают по сериалу “Дурман” и она дважды становилась обладательницей на номинации израильских наград “Оскар” и “Тони”. Сейчас Дохен проживает в Лос-Анжелесе, но является востребованной звездой в Израиле. Местные “Танцы со звездами” также не обошлись без ее участия. Поговаривают, что ко всему прочему она пишет свою дебютную книгу.
Аль Пачино не отличается постоянством. До того, как начался их роман с Меитал Дохен он встречался с 42-летней Люсией Соло, своей коллегой. И как-то сам напрашивается вопрос. А любит ли Аль Пачино вообще своих женщин? Ведь если это настоящая любовь, то вряд ли он захочет отпустить ее от себя. Может быть он не встретил свою половинку, вот и принимает влюбленность за любовь. Когда женщину любят её не будут менять на другую.
У обоих актеров есть деньги и слава. Поэтому можно допустить, что между ними действительно вспыхнули чувства. Как долго продержатся их отношения? Возможно через время он по встречает более молодую и привлекательную актрису и снова влюбится? Как думаете?
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