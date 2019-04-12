«Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»: в Новосибирске состоялся очередной форум

В Новосибирске 10 апреля прошел VIII отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Это эффективная площадка, где выстраивается конструктивный диалог между предпринимателями, исполнительными и контролирующими органами власти. Мероприятие, организованное при участии Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, стало одним из главных событий деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019». Пивоваренная компания «Балтика» выступила генеральным партнером конференции.

Помимо вопросов взаимодействия участников пивного рынка с органами власти, обсуждались проблемы консолидации представителей отрасли, готовности отстаивать право на создание предсказуемых и гармоничных условий ведения бизнеса, а также задача повышения ответственности участников рынка.

Спикеры форума говорили о необходимости разработать общие рекомендации и правила, исключить недобросовестные практики для обеспечения цивилизованного ведения бизнеса, о желательности распространения знаний о стандартах и принципах организации торговли. Среди важных правил – организация раздельного сбора отходов упаковки и соблюдение на прилегающих к торговой точке территориях чистоты.

Итогом форума стало подписание представителями пивного рынка Меморандума об ответственном ведении бизнеса в сфере оборота пива. В документе декларируется обязательность высокой финансовой дисциплины, социальной и экологической ответственности, повышения уровня сервиса для потребителей, устанавливаются принципы взаимодействия с потребителями и партнерами, определяются стандарты отношений с органами государственной власти.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ