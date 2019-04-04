Актуальные проблемы и перспективы пивного рынка обсудят участники форума в Новосибирске

Основным мероприятием деловой программы выставки HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019 в Новосибирске станет VIII отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Он пройдет при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 10 апреля 2019 года. Генеральным партнером события выступит пивоваренная компания «Балтика». Среди главных тем встречи, участниками которой станут пивовары, дистрибьюторы и продавцы, а также бизнес-эксперты пивного рынка и представители власти, – развитие современных форматов торговли в канале разливного пива, улучшение законодательного регулирования рынка пива и реализации действующих регуляторных норм.

В программе дискуссионной площадки есть и ряд других важных вопросов. Так, предстоит не только обменяться актуальной информацией о существующих нормах законодательства и реалиях пивного бизнеса, но и выработать согласованную позицию и принципы организации честного бизнеса, обсудить необходимые меры для создания благоприятных условий бизнес-деятельности и важность объединения усилий всех участников отрасли в целях защиты права на ведение бизнеса.

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