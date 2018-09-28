Актриса Ирина Розанова: нельзя допускать, чтобы зритель от тебя устал!

Недавно Ирина Розанова дала интервью, в котором рассказала о своих взглядах по поводу недоброжелателей, а также поведала о страхах. Актриса старается часто не показываться своим поклонникам, чтобы не надоедать. По её мнению, всего должно быть в меру. Телевидение лучший способ стать популярным, но нельзя допускать, чтобы зритель устал от своего кумира.

Розанова знает, что у всех есть не только почитатели творчества, но и критики. Это вполне нормально, ведь невозможно нравится всем без исключения. Необходимо просто спокойно реагировать на недоброжелателей, старающихся подколоть. Артистка предпочитает не таить обид на своих недругов и даже может продолжать с ними общаться. Однако близкими людьми они больше никогда не станут. Таких людей уже незачем подпускать близко.

Некоторые считают Ирину жёсткой и закрытой, но открываться нужно только действительно близким людям. Хотя возможно, народная артистка просто выработала свою защитную реакцию на критику и обиды. Долгое время она пыталась избавиться от страха, считая его тормозом в жизни. По словам Розановой, со страхом появляется уныние, поэтому она всячески старается избегать и уходить от страхов. Хоть это и не всегда удаётся.

Также артистка считает, что обязательно нужно встретить свою половинку. Ведь когда близкие люди все чувствуют и делают по-разному, то семьи часто разваливаются, не получая должного опыта во взаимоотношениях. Поэтому многие всю жизнь не находят себе место, продолжая искать своё.

Для Ирины же главное не любовь, а именно дружба. Ведь у любви есть свойство остывать или совсем уходить, а дружба же может продержаться всю жизнь. Возможно, она и права. Как думаете?

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