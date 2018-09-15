Актриса Ирина Муравьева отлично выглядит в свои годы

В свои 69 лет Ирина Муравьева выглядит молодо и свежо. Недавно на сцене Малого театра состоялся очередной сбор труппы и актёры снова встретились после каникул. На этом мероприятии Муравьева удивила всех своим внешним видом. Известно, что она не пользовалась услугами пластических хирургов, но выглядит вполне достойно для своего возраста. Она пришла в желтом платье и это добавило ей свежести. По её словам, такой сбор труппы словно праздник, но нужно продолжать работать.

На счету актрисы много фильмов, в которых она принимала участие. Однако больше всего известен именно фильм “Москва слезам не верит”, в котором она снималась уже почти 40 лет назад. В интервью она рассказала о своих воспоминаниях и впечатлениях от этой картины. Так, например Ирине Муравьёвой удалось избежать позора из-за сцены не вошедшей в фильм. В нём должна была быть сцена, где они стирают, стоя под душем по пояс раздетые. Она наотрез отказывалась это делать, но другого выбора не было. К счастью, после на пленке, в этом месте случился брак и откровенную сцену пришлось убрать.

Также Ирина Вадимовна вспоминала и свою Катерину. Впервые увидев её на экране она подумала о том, что это отвратительная и нехорошая девушка. Странно, что именно такую оценку получила всем полюбившаяся героиня.

Ирине Вадимовне скоро исполнится 70 лет, работая на сцене с 1970 года она сыграла множество интересных ролей, радуя своих поклонников. Сейчас она ведёт активный образ жизни и продолжает сниматься в кино. О своей личной жизни артистка не любит рассказывать, поэтому узнать чем она занимается в свободное время и где отдыхает летом практически невозможно. Зато о работе Муравьева делится с огромным удовольствием. Главное сохранять молодость в душе, тогда и внешне человек всегда останется привлекательным, как и в случае с Ириной Муравьевой. Верно?

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