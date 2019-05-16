Актёр, режиссёр, телеведущий… история творческих титулов Фёдора Бондарчука

Совсем недавно обладатель множества творческих титулов Федор Бондарчук отметил свой 52-й день рождения. Кинокартины режиссёра-Бондарчука завоевали немало поклонников в нашей стране и даже успели попасть в номинацию на «Оскар», а роли актёра-Бондарчука стали знаковыми для множества отечественных фильмов. И сколько ещё сторон деятельности открыто для самого Федора?

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Будущий творец родился в очень даже творческой семье. Его мать Ирина Скобцева была актрисой кино, а об отце можно и не говорить, ведь именитого режиссера Сергея Бондарчука и так все знают. Фёдор пошёл по стопам родителей, хотя вполне мог продолжить своё детское увлечение рисованием.



Еще будучи студентом Всероссийского института кинематографии, Федор уже успел сыграть роль в фильме «Борис Годунов». С самого начала своей кинокарьеры артист трудился с сумасшедшей скоростью. Регулярное создание фильмов разбавлялось множеством клипов для звёзд эстрады, с которыми Федор начал работать в начале 1990-х годов. Позже его компания «Арт Пикчерз Груп» перестала заниматься созданием лишь музыкальных клипов и перешла на серьёзные кинопроизведения.



Актёрских работ у Федора насчитывается 76 штук! Часть из них он спродюсировал самостоятельно, а наиболее важными вехами в его актёрской карьере стали роли в фильмах «Даун Хаус», «Статский советник», «В движении» и некоторых других громких картинах.



Режиссерских работ у Федора поменьше – всего 10. Зато многие из них удостоились всероссийской славы, а некоторые даже смогли выйти за пределы нашей родины – вспомнить только фильм «9 рота». «Сталинград», в свою очередь, даже удостоился номинации на почётный «Оскар».



Но всё-таки очень непросто сказать, какое творческое направление подходит Федору больше всего, ведь его ждал немалый успех даже на телевидении. Два года он вёл шоу «Кресло», потом перешёл в проект «Ты – супермодель», а также был ведущим довольно популярных шоу «Кино в деталях» и «Большие танцы».



Не стоит забывать и о ресторанном бизнесе российской знаменитости. У Бондарчука есть несколько ресторанов в Екатеринбурге и Москве. Его заведения принимают немало гостей и пользуются большим спросом.



С творческой карьерой режиссера, актёра и продюсера мы разобрались, а как у него обстоят дела в личной жизни? Вот здесь уже всё немного сложнее. Долгие 25 лет Бондарчук состоял в официальном браке с телеведущей Светланой, но в 2016 году пара внезапно решила расстаться. Не удержали ни дети – Сергей и Варвара, ни внучки Вера и Рита.



С 2015 года Федор состоит в отношениях с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Влюблённые уже готовятся к свадьбе, так что скоро в жизни Федора вновь появится официальная отметка о новых семейных отношениях.

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