Актёр, режиссёр, телеведущий… история творческих титулов Фёдора Бондарчука

|
Совсем недавно обладатель множества творческих титулов Федор Бондарчук отметил свой 52-й день рождения. Кинокартины режиссёра-Бондарчука завоевали немало поклонников в нашей стране и даже успели попасть в номинацию на «Оскар», а роли актёра-Бондарчука стали знаковыми для множества отечественных фильмов. И сколько ещё сторон деятельности открыто для самого Федора?
Будущий творец родился в очень даже творческой семье. Его мать Ирина Скобцева была актрисой кино, а об отце можно и не говорить, ведь именитого режиссера Сергея Бондарчука и так все знают. Фёдор пошёл по стопам родителей, хотя вполне мог продолжить своё детское увлечение рисованием.
Еще будучи студентом Всероссийского института кинематографии, Федор уже успел сыграть роль в фильме «Борис Годунов». С самого начала своей кинокарьеры артист трудился с сумасшедшей скоростью. Регулярное создание фильмов разбавлялось множеством клипов для звёзд эстрады, с которыми Федор начал работать в начале 1990-х годов. Позже его компания «Арт Пикчерз Груп» перестала заниматься созданием лишь музыкальных клипов и перешла на серьёзные кинопроизведения.
Актёрских работ у Федора насчитывается 76 штук! Часть из них он спродюсировал самостоятельно, а наиболее важными вехами в его актёрской карьере стали роли в фильмах «Даун Хаус», «Статский советник», «В движении» и некоторых других громких картинах.
Режиссерских работ у Федора поменьше – всего 10. Зато многие из них удостоились всероссийской славы, а некоторые даже смогли выйти за пределы нашей родины – вспомнить только фильм «9 рота». «Сталинград», в свою очередь, даже удостоился номинации на почётный «Оскар».
Но всё-таки очень непросто сказать, какое творческое направление подходит Федору больше всего, ведь его ждал немалый успех даже на телевидении. Два года он вёл шоу «Кресло», потом перешёл в проект «Ты – супермодель», а также был ведущим довольно популярных шоу «Кино в деталях» и «Большие танцы».
Не стоит забывать и о ресторанном бизнесе российской знаменитости. У Бондарчука есть несколько ресторанов в Екатеринбурге и Москве. Его заведения принимают немало гостей и пользуются большим спросом.
С творческой карьерой режиссера, актёра и продюсера мы разобрались, а как у него обстоят дела в личной жизни? Вот здесь уже всё немного сложнее. Долгие 25 лет Бондарчук состоял в официальном браке с телеведущей Светланой, но в 2016 году пара внезапно решила расстаться. Не удержали ни дети – Сергей и Варвара, ни внучки Вера и Рита.
С 2015 года Федор состоит в отношениях с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Влюблённые уже готовятся к свадьбе, так что скоро в жизни Федора вновь появится официальная отметка о новых семейных отношениях.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...