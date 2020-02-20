Адвокат Петросяна прокомментировал перевод денег Степаненко

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Как всем известно, до сих пор остаётся неурегулированной финансовая сторона развода известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На днях бурно обсуждалась новость о том, что в качестве компенсации за отказ от раздела имущества Степаненко получила от экс-супруга почти миллиард рублей.
Слухи достигли таких размеров, что адвокату Петросяна Сергею Жорину пришлось выступить с опровержением. По его словам, никаких выплат для Елены Григорьевны не было и быть не могло, и это легко можно проверить. Все документы и выписки, которые напечатаны в газетах и выставлены сайтах, являются обычной подделкой. Любые данные о перемещении финансов являются строго конфиденциальными и могут быть преданы огласке только на основании запросов, сделанных органами правопорядка или в судебном порядке.
Кроме того, адвокат заявил, что весь этот "скандал с миллиардом" инициировала сама Степаненко, чтобы привлечь к себе внимание СМИ. В её заявлениях есть явные пробелы. Ранее она говорила, что Евгений Ваганович вывел со счетов все их совместные деньги, а теперь получается, что вернул ей миллионы обратно. Адвокат объяснил, что это сделать невозможно без решения суда, так как все счета, кроме одного, заблокированы. Это сделано для того, чтобы артист смог оплачивать коммунальные услуги. Сергей Жорин также рассказал, что уже очень скоро специалисты должны завершить оценку предметов антиквариата и картин, которые тоже подлежат разделу.
Сама Степаненко отрицает свою причастность к скандалу. Артистка отметила, что пора бы уже перестать муссировать их развод - лучше обратить внимание на творчество. Сейчас Елена Григорьевна много гастролирует по городам России и в одном из интервью отметила, что даже не ожидала увеличения числа поклонников после развода - думала, что будет наоборот. Но оказалось, что люди всё понимают и поддерживают любимую артистку.
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