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А у вас — сколько напёрстков? А вот у Людмилы Арсентьевны — целых 520!
|С. Тимохова
|23 Августа 2019 г.
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Расширять свой кругозор можно разными способами: путешествовать, читать или общаться с интересными людьми, такими, например, как Людмила Арсентьевна Сомина. Она кандидат физико-математических наук, с 1983 по 2017 год – доцент кафедры физики ИРГТУ. Среди ее увлечений – занятия живописью, фотографией, вышивкой, а еще она коллекционер со стажем. В детстве, как многие, собирала значки, марки, открытки, а 16 лет назад ей в качестве сувенира привезли наперсток из французских Альп. Людмила Арсентьевна заинтересовалась красивой вещицей, и началось ... Родственники, друзья и просто знакомые с большим воодушевлением после каждой своей поездки стали пополнять ее коллекцию. Сейчас в ее собрании 520 наперстков со всего мира, и каждый – это повод узнать больше о стране, откуда он родом. Свою коллекцию Людмила Арсентьевна, естественно, рассматривает с научной точки зрения, начиная с происхождения слов.
Наперсток – название чисто русское, от слова «перст» – палец. Коллекционирование наперстков имеет название «диджитабулизм». Вероятно, это не совсем точный русскоязычный перевод с латыни – tintinnabulum – колокольчик или бубенчик, то есть, по сути, диджитабулизм (или тинтинабулизм) – это коллекционирование колокольчиков.
Достоверно не установлено, где впервые стали изготовлять и применять наперсток. Один из древнейших найден при раскопках китайскими учеными, он относится примерно к 200 годам до нашей эры. Бронзовый напёрсток обнаружен в развалинах римской Помпеи. Он датируется 41 – 45 годами нашей эры и хранится на почётном месте в музее напёрстков, который находится в германском городе Креглинген. Древние наперстки в виде колпачка или кольца обнаружены на территориях многих стран. (В коллекции Людмилы Арсентьевны есть два столетних наперстка.)
Романтическая история связана с превращением утилитарного изделия «из гадкого утенка в прекрасного лебедя». В 80-х годах XVII века один ювелир из Амстердама, желая защитить руки своей трудолюбивой возлюбленной от уколов иглы, сделал ей изящный наперсток. Изобретение голландца первыми подхватили англичане, затем остальные европейцы. В те времена на этот предмет женщины-аристократки смотрели прежде всего как на украшение, потому и делали его в основном из золота и серебра, украшали драгоценными камнями. В Китае наперстки изготавливали из перламутра, украшая его золотом. В Индокитае их использовали как обручальные кольца, указывая на них имя женщины, год, месяц и число, когда она вышла замуж.
Фабричное производство наперстков было начато в 20-е годы XIX столетия на одной из фабрик металлических изделий Англии. В 1824 году изобретено специальное устройство для изготовления наперстков. Был зарегистрирован патент, и вскоре началось серийное производство. Позже тайну устройства узнали в других странах, а один французский промышленник заявил, что производит 14 видов наперстков из золота, серебра, латуни и других металлов. Другой догадался гравировать на них название фирмы. К концу века наперстки стали изготавливать массово. С появлением швейной машинки наперсток почти утратил свое практическое значение, но появилось большое число сувенирных.
Сувенирный или декоративный наперсток традиционно выполняется в форме колпачка из фарфора, металла, гипса, дерева, папье-маше, стекла, кожи. Существуют разные техники оформления – перегородчатая эмаль, мозаика, наклейки, роспись. Большая часть декоративных наперстков производится из белого фарфора с наклейками, изображающими достопримечательности разных городов, животных, людей. Они не так ценны, как рукодельные или антикварные, которые зачастую являются миниатюрными произведениями искусства.
Увидеть наперстки со всего мира, собранные Людмилой Арсентьевной Соминой, вы можете на выставке, приуроченной к Всемирному дню коллекционера, которая будет проходить в иркутской библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253) в течение месяца. На открытии выставки, 28 августа в 15:00, у вас будет возможность познакомиться и пообщаться с этой удивительной женщиной.
В витринах читального зала отдела внестационарного обслуживания также разместятся экспонаты из других частных коллекций по таким направлениям, как диджитабулизм, филобутонистика, минималистика и киндерфилия. Если вам неизвестны эти слова, тем более приходите, чтобы увидеть собственными глазами, что они означают.
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