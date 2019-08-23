А у вас — сколько напёрстков? А вот у Людмилы Арсентьевны — целых 520!

Расширять свой кругозор можно разными способами: путешествовать, читать или общаться с интересными людьми, такими, например, как Людмила Арсентьевна Сомина. Она кандидат физико-математических наук, с 1983 по 2017 год – доцент кафедры физики ИРГТУ. Среди ее увлечений – занятия живописью, фотографией, вышивкой, а еще она коллекционер со стажем. В детстве, как многие, собирала значки, марки, открытки, а 16 лет назад ей в качестве сувенира привезли наперсток из французских Альп. Людмила Арсентьевна заинтересовалась красивой вещицей, и началось ... Родственники, друзья и просто знакомые с большим воодушевлением после каждой своей поездки стали пополнять ее коллекцию. Сейчас в ее собрании 520 наперстков со всего мира, и каждый – это повод узнать больше о стране, откуда он родом. Свою коллекцию Людмила Арсентьевна, естественно, рассматривает с научной точки зрения, начиная с происхождения слов.

Наперсток – название чисто русское, от слова «перст» – палец. Коллекционирование наперстков имеет название «диджитабулизм». Вероятно, это не совсем точный русскоязычный перевод с латыни – tintinnabulum – колокольчик или бубенчик, то есть, по сути, диджитабулизм (или тинтинабулизм) – это коллекционирование колокольчиков.

Достоверно не установлено, где впервые стали изготовлять и применять наперсток. Один из древнейших найден при раскопках китайскими учеными, он относится примерно к 200 годам до нашей эры. Бронзовый напёрсток обнаружен в развалинах римской Помпеи. Он датируется 41 – 45 годами нашей эры и хранится на почётном месте в музее напёрстков, который находится в германском городе Креглинген. Древние наперстки в виде колпачка или кольца обнаружены на территориях многих стран. (В коллекции Людмилы Арсентьевны есть два столетних наперстка.)

Романтическая история связана с превращением утилитарного изделия «из гадкого утенка в прекрасного лебедя». В 80-х годах XVII века один ювелир из Амстердама, желая защитить руки своей трудолюбивой возлюбленной от уколов иглы, сделал ей изящный наперсток. Изобретение голландца первыми подхватили англичане, затем остальные европейцы. В те времена на этот предмет женщины-аристократки смотрели прежде всего как на украшение, потому и делали его в основном из золота и серебра, украшали драгоценными камнями. В Китае наперстки изготавливали из перламутра, украшая его золотом. В Индокитае их использовали как обручальные кольца, указывая на них имя женщины, год, месяц и число, когда она вышла замуж.

Фабричное производство наперстков было начато в 20-е годы XIX столетия на одной из фабрик металлических изделий Англии. В 1824 году изобретено специальное устройство для изготовления наперстков. Был зарегистрирован патент, и вскоре началось серийное производство. Позже тайну устройства узнали в других странах, а один французский промышленник заявил, что производит 14 видов наперстков из золота, серебра, латуни и других металлов. Другой догадался гравировать на них название фирмы. К концу века наперстки стали изготавливать массово. С появлением швейной машинки наперсток почти утратил свое практическое значение, но появилось большое число сувенирных.

Сувенирный или декоративный наперсток традиционно выполняется в форме колпачка из фарфора, металла, гипса, дерева, папье-маше, стекла, кожи. Существуют разные техники оформления – перегородчатая эмаль, мозаика, наклейки, роспись. Большая часть декоративных наперстков производится из белого фарфора с наклейками, изображающими достопримечательности разных городов, животных, людей. Они не так ценны, как рукодельные или антикварные, которые зачастую являются миниатюрными произведениями искусства.

В мире существует несколько музеев наперстков: в Креглингене (Германия), в Веенендаале (Нидерланды), в Биггаре (Шотландия), а также залы в музеях: швейцарском Монтре, Национальном музее Хельсинки. В Торонто есть памятник наперстку (на фото).

Увидеть наперстки со всего мира, собранные Людмилой Арсентьевной Соминой, вы можете на выставке, приуроченной к Всемирному дню коллекционера, которая будет проходить в иркутской библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253) в течение месяца. На открытии выставки, 28 августа в 15:00, у вас будет возможность познакомиться и пообщаться с этой удивительной женщиной.

В витринах читального зала отдела внестационарного обслуживания также разместятся экспонаты из других частных коллекций по таким направлениям, как диджитабулизм, филобутонистика, минималистика и киндерфилия. Если вам неизвестны эти слова, тем более приходите, чтобы увидеть собственными глазами, что они означают.

Справки по телефону: (3952) 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету (оформляется на месте при наличии паспорта).

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