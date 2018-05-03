А у спама юбилей! С чего началась война с надоедливой рекламой и почему не стоит открывать незнакомое сообщение

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В каком-то смысле интернет можно назвать местом ведения активных боевых действий. Ведь уже многие годы миллионы пользователей Всемирной паутины участвуют в непрерывной войне, где до сих пор сложно найти победителя. Противник силён и в качестве оружия использует раздражающую рассылку: кому-то предложат ненужный кредит, другого заманят выигрышным лотерейным билетом, третьего пригласят на дорогущий семинар по саморазвитию – арсенал здесь скромностью не отличается, но всё это зовётся одним простым словом – «спам». И сегодня для спама выдался особенный день: 3 мая ему исполняется целых 40 лет!
Дата серьёзная, поэтому не грех вспомнить о том, с чего всё начиналось. Первое спам-сообщение родилось 3 мая 1978 года благодаря фирме DEC. Хитрые предприниматели разослали сообщение с рекламой своей электронной техники 400 получателям по сети Arpanet, которая считается предшественницей современного интернета. Таким масштабом спам-атаки по сегодняшним меркам не удивишь, но именно этот случай дал начало бесконечной войне с назойливой рекламой.
Ещё глубже уходят корни происхождения самого термина «спам». Возник он аж в 1936 году, но, очевидно, ничего общего с интернетом не имел. В то время на американском рынке появилась новая марка мясных консервов компании Hormel Foods Corporation, которые получили название «SPAM». Эти четыре буквы скрывали за собой аббревиатуру, а расшифровывалась она как «SPiced hAM» (рус. «острая ветчина»). Вторая Мировая война сделала «острую ветчину» очень популярным продуктом: SPAM стал заменителем мяса не только на фронте, но и в тылу. Время шло, война давно закончилась, и консервы начали стремительно терять свою популярность. Для исправления такой плачевной ситуации была запущена масштабная рекламная кампания. Не заметить SPAM в то время было сложно: консервы продавались повсюду, и с каждого баннера на прохожих гордо смотрела очередная банка ветчины. В другой раз про SPAM вспомнили в одном из юмористических скетчей популярной в прошлом группы «Монти Пайтон», где комики удачно высмеяли столь масштабную рекламную кампанию. Прошли годы, интернет для многих стал обыденностью, а вместе с ним пришёл и современный спам. Кто-то из пользователей сети сравнил такие назойливые сообщения со знаменитой маркой консервов, остальные дружно подхватили – так спам и получил своё имя.
И что же мы имеем сейчас? Эти 40 лет спам на месте не сидел, он развивался и очень стремительно расходился по сети. По разной информации, в наше время спамом являются до 80% всех сообщений, которые обрабатываются на серверах крупнейших компаний, предоставляющих электронные услуги. Для киберпреступников сегодня нет ничего лучше, чем ваш неаккуратный клик по рекламному сообщению, которое запросто может содержать опасный вирус. Но даже без вредоносных программ спаму есть чем навредить: мошенники нередко используют рассылку на почту в попытке обмануть ничего не подозревающего пользователя, тем или иным способом выпросив у него честно заработанные деньги. Ещё больше тех, кто пытается использовать спам в качестве выгодной рекламы. Но разве могут раздражающие сообщения, к которым уже давно нет никакого доверия, заставить вас купить чей-то продукт или услугу?
Неизвестно, сколько ещё будет длиться война со спамом, если она вообще закончится. Но у вас в руках всегда есть мощнейшее оружие, с которым никакому вредоносному сообщению не совладать: ваши собственные аккуратность и бдительность. По незнакомым ссылкам переходить не стоит, как и скачивать файлы от неизвестных отправителей, или отвечать на очередное спам-сообщение. Вооружитесь этим правилом и будьте уверены: никакой спам не пройдёт, даже в свой день рождения!
Кстати
А стоит ли тратить деньги на эту самую спам-рассылку - если нужно что-то продать (или купить)? Ведь все равно доверие к спаму близко к нулю? Все верно: большинство серьезных людей ищет своих деловых партнеров там, куда они приходит сами в поисках той или иной сделки, делового или профессионального контакта - на досках объявлений (например, платные объявления в Иркутске распространяет система "Ловкие объявки"). Доверие к таким источникам информации традиционно гораздо выше.
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