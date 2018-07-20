90-летняя Бадди Винкл показала свои эротические фото

К сожалению, процесса старения никому не удаётся избежать. С возрастом у людей меняются привычки, взгляды, предпочтения. Однако, не все люди повязывают на голову платочек и сидят дома. Некоторые воспринимают старость своеобразно и предпочитают вести активную и интересную жизнь в любом возрасте, даже несмотря на косые взгляды соседей (только просьба не считать это "пропагандой повышения пенсионного возраста", пожалуйста!).

Яркий пример того, что молодость может быть и в старости — Бадди Винкл (Baddie Winkle), проживающая в штате Кентукки. Жизнерадостной старушке исполнилось 90 лет и она уже четыре года будоражит интернет своими фото и видео. Все началось с того, что внучка Винкл выложила в Инстаграм, как её бабушка крутит самокрутку и уже через несколько часов она стала знаменитой на весь мир. Женщине показалось этого мало и она создала свой аккаунт в Твиттере, где сразу же нашлись её преданные поклонники. Молодая бабуля обожает путешествовать и общаться с интересными людьми, даже со знаменитостями. Однако, она наотрез отказывается переезжать со своего дома в Уильямстауне, который считает самым лучшим на свете.

Бадди считает, что большая часть жизни прошла, поэтому нужно наверстывать упущенное в оставшееся время. Сейчас она попивает джин и с интересом проводит время с друзьями. Недавно же она устроила эротическую фотосессию, в окружении молодых мужчин и в экстравагантных нарядах. Пенсионерка обожает различные надписи на одежде, носит мини-юбки и платья. Причём, она носит только яркие и броские цвета, следя за модой. Вести активный образ жизни ей помогают регулярные занятия спортом, она танцует тверк, посещает аэробику и обливается холодной водой.

Многие восхищаются таким поведением старушки. Некоторые же наоборот считают, что у неё “не все дома”. Однако на недоброжелателей она не обращает никакого внимания, продолжая гримасничать перед камерой. Как вы думаете стоит ли в таком преклонном возрасте так себя вести или бабушке Винкл просто нужен психиатр?

Судя по старому фото, в юности Бадди Винкл была "вполне приличной девушкой" (кажется так это называется?)

Еще на интернет сайте для пожилых "Мои года":

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ