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50-летняя Дженнифер Энистон всё ещё «не готова» к семейной жизни
Анастасия ШИЛОВА   
10 Января 2020 г.
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Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон решила возобновить свою актёрскую карьеру и снялась в популярном сериале "Утреннее шоу". Однако журналистов в последнее время интересуют подробности её личной жизни - особенно на фоне слухов о новом романе с Брэдом Питтом.

50-летняя Дженнифер Энистон всё еще «не готова» к семейной жизни


Энистон не скрывает, что такое положение дел сильно её раздражает. И действительно, за свою карьеру она стала лауреатом и победителем многих престижных премий, заработала десятки миллионов долларов, успела выйти замуж за очень популярного голливудского актёра Брэда Питта. А у неё всё спрашивают: "Собираетесь снова замуж и планируете ли вы появление детей?".

Сама Дженнифер считает такие вопросы бестактными, но признаётся, что думает над этим. По её словам, некоторые женщины созданы для семейной жизни, а другие приходят к этому постепенно, и она не знает, будет ли когда-нибудь готова к тому, чтобы завести настоящую семью. И появление детей она тоже не исключает, несмотря на свои 50 лет.

Также актриса считает, что общество должно перестать оценивать женщин по наличию мужа и детей, а больше интересоваться их профессиональными качествами. Потому что все успехи в других областях часто не принимаются во внимание, если женщина не создала семью в "положенное" время.

Сейчас, несмотря на все сложности в личной жизни, Энистон считает себя вполне счастливым человеком и ни о чём не жалеет. Не так давно папарацци удалось сфотографировать Энистон и Питта в ресторане. Кто знает может пара опять сойдётся... к радости многочисленных поклонников.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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