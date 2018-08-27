3 бокала пива в день повышают риск развития деменции

Английские ученые официально опубликовали результаты крупнейшего исследования по влиянию алкоголя на организм человека, а в частности на фактор развития слабоумия. В рамках глобального проекта независимые эксперты изучили порядка 55 тысяч случаев деменции людей с возрастом до 70 лет. Результаты исследований показали, что 56% испытуемых регулярно употребляли крепкий алкоголь.

Стоит уточнить, что по классификации Всемирной организации здравоохранения, значительной дозой признано 60 грамм чистого алкоголя для мужчин и 45 грамм для женщин ежедневно. Исходя из этих данных можно сделать логичный вывод, что три стандартных бокала пива или два полных бокала вина при ежедневном употреблении в значительной мере повышают вероятность развития слабоумия до 70 лет.

Ученые утверждают, что крепкий алкоголь в больших количествах существенно снижает продолжительность жизни (примерно на 20 лет), причем деменция остается главной причиной смерти у регулярно пьющих людей. Все результаты исследований находятся в открытом доступе, и каждый пользователь может бесплатно ознакомиться с проделанной работой.

Недавно по теме:

— Даже самые небольшие порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев, пишут эксперты ООН в статье в журнале Lancet.

Постоянная тема:

— Статьи и новости о вашем здоровье.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ