Петербург праздничный: чем порадовать себя летом 2019

Путешествие в Питер - всегда захватывающее событие. Однако если пребывание тут выпадет на какой-нибудь общегородской праздник - такая поездка точно не забудется. Ведь празднуют здесь по-русски: широко, с размахом и неизменно высоким уровнем культуры!
Лето-2019 года также будет богатым на события. Многие из них порадуют гостей и жителей города необычными уличными представлениями, концертами и другими интересными мероприятиями. В этой статье мы расскажем вам о самых значительных праздниках, которые вы сможете посетить в северной столице в ближайшие месяцы.
Алые паруса
Долгожданный праздник всех выпускников в Петербурге проходит в двадцатых числах июня. Он собирает огромное количество участников и зрителей от мала до велика. Кто-то с ностальгией вспоминает прошедшие школьные годы, кто-то с радостью рвется в будущую взрослую жизнь.
Каждый год это событие посвящено определенной теме: например, в 2018-м это был взгляд в будущее. Тема грядущего праздника еще не определена, однако мы точно можем сказать, что план будет примерно такой:
- Театрализованная музыкальная постановка, концерты молодежных кумиров на различных площадках города;
- Салют над Невой с музыкальным сопровождением;
- Торжественная речная прогулка легендарного парусника под алыми парусами.
Стоит заметить, что основные мероприятия на Дворцовой площади будут доступны только выпускникам по специальным пригласительным билетам. Однако все остальные также смогут увидеть происходящее с другого берега Невы и стрелки Васильевского острова.
Рыцарский турнир в Выборге
Выборг - один из ближайших и старинных пригородов Питера. Каждый год здесь проводится необычное мероприятие: настоящий рыцарский турнир около стен замка 13-го века. Вы сможете с головой окунуться в атмосферу Средневековья и любимых исторических фильмов, сделать интересные фотокарточки, попробовать кухню того времени и даже попрактиковаться в стрельбе из лука.
Участники клуба реконструкции “Рыцарский орден” разыграют битвы на мечах, одиночные и конные поединки, будут сражаться за сердце прекрасной принцессы. Турнир намечен на конец июля. Отправиться в путешествие во времени можно прямо с Невского проспекта, если заказать экскурсию, что очень удобно для тех, кто остановится в центре города.
Кстати, если решитесь на поездку во время праздников, учтите, что в этот период цены на проживание в отелях гораздо выше обычного. Поэтому лучше остановить свой выбор на хостелах Петербурга. Они расположены во всех районах города и готовы предоставить условия ничем не хуже обычных гостиниц: уютные двух-трехместные номера, чистые современные душевые и ванные комнаты, просторные кухни.
Женские хостелы порадуют представительниц прекрасного пола возможностью проживания в специальных номерах. Здесь ответственно подходят к безопасности гостей: почти везде есть видеонаблюдение, охранные системы, сейфы, шкафы для ценностей, локеры. Семейные хостелы Петербурга с радостью примут даже самых маленьких путешественников.
Подобрать подходящий вариант можно на сайтах-агрегаторах, например, Spbtravel.ru.
День Военно-Морского флота
Отмечается в городе на Неве 28 июля. По традиции наибольший интерес в праздничной программе у зрителей вызывает парад военных судов и показательные выступления морской авиации в воздухе. Ну и конечно же - большой салют вечером.
Основные мероприятия пройдут на набережных Лейтенанта Шмидта и Английской, а также Дворцовой площади. Еще можно посетить экскурсию с возможностью подняться на палубу корабля. В этот день знаменитые питерские мосты будут разведены днем, чтобы в акватории могли спокойно пройти военные судна. Однако наиболее крупногабаритные корабли можно будет увидеть в фарватере Кронштадта.
Летом в Петербурге пройдет еще много интересных событий. Так что прежде чем ехать сюда, советуем внимательно ознакомиться с городской афишей и составить обязательную программу. Тогда даже краткий визит в северную столицу будет ярким и насыщенным!
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