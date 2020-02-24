Знакомьтесь: сенецио, они же крестовники

Крестовники, у нас практически неизвестные под своим родовым именем сенецио, успешно совмещают садовую и комнатную карьеру. Эти травянистые многолетники объединяют в одну группу подчас совершенно не похожие друг на друга растения, у которых нет сходства даже по форме и типу листьев.

У нас наиболее известен крестовник Роули, похожий на цепочки горошин

Бесподобное разнообразие крестовников

Но при этом отдельные крестовники нельзя назвать и растениями, кардинально отличающимися друг от друга. Для всех без исключения видов: и самых компактных, и самых крупных, характерны абсолютно одинаковые требования к условиям выращивания и уходу. Так что крестовники можно смело назвать разноликими, но удивительно «сплоченными» культурами. И комнатные сенецио, прославившиеся как оригинальные суккуленты, не исключение.

При одном взгляде на гибкие, усеянные зелеными горошинами побеги крестовника Роули, почти хвоевидную зелень крестовника Хаворта и плющевидную зелень крестовника крупноязычкового, поверить, что эти растения принадлежат к одному роду, практически невозможно. У них различаются не только строение куста и форма роста, но и тип листьев. Но все эти растения и правда являются членами одного большого рода Сенецио. Он объединяет и комнатные, и садовые культуры семейства Сложноцветных, о чем несложно догадаться по типу соцветий.

Комнатный крестовник в Европе известен под названием «связка горошин», а у нас цветоводы чаще всего называют самое популярное растение из рода сенецио просто – «нитка жемчуга».

К крестовникам принадлежат однолетние и многолетние растения, которые могут развиваться как в виде компактных лиан, так и формировать целые кустарники и деревца. Существенные отличия между видами являются главной особенностью сенецио. Даже побеги у них могут быть голыми, опушенными, поникающими или прямыми, а уж разнообразие листьев, цельных или рассеченных, обратно-яйцевидных или эллиптических, перистых, обычных лопастных и в разной степени мясистых и вовсе делает ассортимент крестовников практически неохватным. А общая черта, по сути, лишь одна. У всех без исключения крестовников соцветия – классические корзинки, которые могут быть расположены по одной или в соцветиях.

Крестовники сегодня выращиваются как садовые растения, контейнерные, горшечные, комнатные культуры и даже как срезочные экземпляры. В природе встречается более 3000 видов крестовников. Но в комнатной культуре они представлены чуть более, чем десятком растений. Это удивительные суккуленты, которые по праву считаются особенными. Сенецио можно коллекционировать, собирая разновидности с совершенно разной внешностью.

Наибольшее распространение в комнатной культуре получили такие крестовники как:

Крестовник Роули (Senecio rowleyanus) – один из наиболее популярных видов. Вечнозеленый многолетник, выделяющиеся своим быстрым ростом и необычной внешностью, выпускает свисающие или ползучие, очень тонкие стебли, вырастающие до 60 см и эффектно свешивающиеся с края горшка. Шаровидные, зеленые, с острой вершиной листья шириной до 1 см больше всего напоминают горошины. Восхитительные поникающие побеги, похожие на тонкие нитки и усыпанные шарообразными мелкими листьями, выглядят как нанизанные на нитку бусины. Даже соцветия у этого крестовника шаровидные. Белая корзинка с необычно торчащими тычинками излучает аромат корицы.

Крестовник ползучий (Senecio serpens) – низкорослый и совсем другой по характеру сенецио. Этот кустарник высотой всего до 10 см выпускает толстые побеги с линейно-ланцетными, мясистыми листьями язычковой формы длиной около 3-4 см, густо расположенными в розетках по стеблю и торчащими строго вверх. Голубовато-серый окрас зелени производит незабываемое впечатление. А все растение смотрится как необычная подушка из торчащих голубых листьев, очень красиво контрастируя с мульчей из каменной крошки. Белые цветки собраны в немногочисленные корзинки соцветий.

Крестовник укореняющийся (Senecio radicans) – вечнозеленый суккулент с ползучими побегами до полуметра в длину, красиво ветвящимися и достаточно тонкими, на которых редко, поочередно расположены эффектные, до 2-3 см в длину, достаточно толстые листья-ягоды с заостренной верхушкой и темно-серым окрасом, необычность которому придают не только продольные темные полосы, но и когтевидный изгиб.

Крестовник Хаворта (Senecio haworthii) – кустовидные растения высотой около 30 см с прямостоячими, гладкими побегами и необычными цилиндрическими, суженными на концах листьями, которые плотно сидят на стеблях, располагаясь по спирали. У листьев вся поверхность полностью покрыта беловато-серебряным войлочным налетом. Максимальная длина листьев составляет 5 см. Шаровидные соцветия окрашены в желтый или оранжевый тона. Это очень сложный в выращивании вид, который встречается в комнатной культуре крайне редко.

Крестовник стапелиевидный (Senecio stapeliiformis) – очень эффектный многолетний суккулент. Образует толстые, мясистые, ребристые побеги до 50 см в высоту и до 2 см в толщину, разветвляющиеся у самого основания и усеянные немногочисленными, но красиво смотрящимися шипами. По стеблю чередуются продольные темные и светлые полосы. Этот крестовник красуется мелкими чешуевидными листьями до 0,5 см в длину с сероватым окрасом. Красные корзинки соцветий, появляющиеся пучками на концах стеблей, только подчеркивают красоту этого растения.

Крестовник крупноязычковый (Senecio macroglossus), известный под народным именем «натальский плющ» – вид, о родстве которого с другими сенецио догадаться сложно. Но несмотря на внешнюю похожесть на плющи при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что это ползучее растение с тонкими, слабо ветвистыми стеблями, вырастающими до 3 м в длину, также принадлежит к культурам, способным запасать влагу. Листья на небольших черенках копьевидные, в длину достигают 8 см и разделяются на от 3 до 5 заостренных долей. Сидят они на побегах достаточно густо, издалека напоминая плющ, но отличаются более крупным размером. Цветет этот крестовник, выпуская изысканные бледно-желтые ромашки с редко сидячими язычковыми цветками. Кроме базового растения очень популярен сорт Variegatus, украшенный светло-желтыми пятнами на более темных листьях.

Крестовник толстоватый (Senecio crassissimus) – симпатичный суккулент, чем-то напоминающий толстянку. Это кустарник с сильно ветвящимся стеблем высотой до 45 см, выделяющимся шершавой поверхностью. Листья сидят на побегах поочередно, овальные с заостренным кончиком, длиной до 6 см. Серовато-зеленый окрас по краю листа переходит в пурпурный. Желтые цветки возвышаются в красивом соцветии на высоком цветоносе.

Крестовник Геррейна или Крестовник Герра (Senecio herreianus) – необычный представитель сенецио, развивающийся в виде низкого кустика из густо ветвящихся ползучих побегов и очень мясистых листьев длиной до 2 см ягодовидной формы, слегка напоминающей крыжовник. Очень светлый базовый окрас дополняется светлыми и темными полосками.

Крестовник стрелконосный (Senecio scaposus) – один из «серебристых» суккулентов. Серо-голубая зелень этого сенецио образует куртину, оригинальную плотную прикорневую розетку. У этого растения есть два типа листьев – короткие плоские и круглые цилиндрическо-удлиненные, похожие на зеленые палочки или плоды жимолости. Окрас растения постепенно меняется с серебристой опушки у молодых листьев на светло-зеленый – у старых. Цветоносы у этого крестовника необычно длинные, несут эффектные оранжево-желтые ромашки.

Крестовник вечноживой (Senecio sempervivus) также больше схож с толстянками по форме листьев. Его высокие побеги усеяны овально-острыми листьями длиной до 7 см, собирающимися в рыхлые розетки. Голубовато-зеленый окрас с оборотной красной стороной и неравномерными пятнами ярко-зеленого наверху листовых пластин придает растению экстравагантность.

Крестовник красный (Senecio pulcher) – многолетний суккулент, больше известный как садовое растение, многие сорта которого сегодня активно выращиваются и в горшках. Побеги высотой до 1 м и вытянуто-ланцетные, с красивыми зубчиками по краю, листья, формирующие у основания побегов красивую дернинку, подчеркивают возвышающиеся на высоких цветоносах, расположенные в щитках корзинки соцветий яркого розового окраса.

Крестовник лимонообразный (Senecio citriformis) – внешне очень схож с крестовником Роули. Единственная разница – его ягодообразные листья напоминают вовсе не молодые горошинки, а миниатюрные лаймы или лимоны, они овальные с заостренным с обеих сторон краем. Но на растении листья-ягоды также смотрятся как роскошные бусы. Кроме того, окрас у лимонообразного крестовника отличается более темным оттенком серовато-зеленого, подчеркнутым сизым налетом.

Крестовник Якобсена (Senecio jacobsenii) – суккулент с ярко-зеленым окрасом и ползучими, почти не ветвящимися, достаточно толстыми побегами. На них не густо сидят мясистые, обратно-яйцевидные листья с закругленным кончиком длиной до 6 см. На нижней стороне листьев расположены пучки воздушных корней. Головки оранжевых соцветий распускаются на длинных цветоножках, придавая и так необычному суккуленту еще большую оригинальность.

Крестовник членистый (Senecio articulatus) внешне схож с миниатюрными баобабами. У него пучки листьев венчают толстые побеги. У этого крестовника побеги состоят из овальных сегментов толщиной до 1-2 см, при этом листья сохраняются только наверху молодых веточек, а взрослые побеги стоят абсолютно голые. Восковой налет на поверхности с серо-серебристым оттенком придает растению еще большую привлекательность. Листья небольшие, плющевидные или перистораздельные, часто пестрые. Этот крестовник выпускает собранные в щитки некрупные желтые ромашки.

Раньше к крестовникам причисляли и знаменитую Цинерарию кровавую (Сineraria cruenta), именуемую еще и Крестовником кровавым (Senecio cruentus), но сегодня это растение по современным исследованиям переквалифицировано в род Перикалиса кровавого (Pericallis cruenta). Это одно из наиболее эффектных однолетних красивоцветущих растений с мягкими темными треугольными листьями и собранными в плотные щитки соцветиями, напоминающими о садовых маргаритках, только с гораздо более пестрым окрасом.

Уход за сенецио в домашних условиях

Сенецио, как и все суккуленты, по праву причисляются к наиболее выносливым комнатным растениям, которые не боятся засухи. Но чтобы наслаждаться их красотой, необходимо крайне осторожно подойти к процессу полива. Если пересушку земляного кома эти растения переносят легко, то малейшее переувлажнение может вызвать гибель. Поливы для крестовников должны быть редкими, да и в остальном уход настолько прост, что их под силу выращивать даже неопытным цветоводам. Возможность отклоняться от предпочтительного режима прохладной зимовки позволяет собирать целые коллекции этих удивительных суккулентов в обычных «квартирных» условиях.

Освещение для сенецио

Все без исключения сенецио являются светолюбивыми растениями, которые хорошо мирятся с несколькими часами прямого солнечного освещения. Для них обычно подбирают хорошо освещенные площадки на восточных и западных окнах или равные им по интенсивности освещения локации. Притенение негативно сказывается на красоте зелени, растение вытягивается. А вот рассеянный яркий свет идет крестовникам только на пользу.

Комфортный температурный режим

Условия содержания по параметру температур для сенецио подобрать куда сложнее. Эти растения несмотря на, в основном, южное происхождение нельзя причислить к жаролюбивым культурам. Крестовники комфортнее всего себя чувствуют в диапазоне температур от 22 до 26 градусов тепла. Незначительное отклонение от этих показателей существенно не навредит растению, но лучше поддерживать стабильную среду.

В зимний период, когда все сенецио находятся на стадии покоя, растения желательно содержать в прохладе. Все виды крестовников независимо от внешнего вида, размеров, формы роста и типа листьев предпочитают зимовку в прохладе – от 12 до 15 градусов. Но при этом, если у вас нет возможности обеспечить прохладную зимовку для этого растения, то крестовники хорошо адаптируются и к обычному комнатному диапазону. Декоративность растения может несколько снизится, но привлекательность пострадает не катастрофически. Минимально допустимой для крестовника считается температура в 7 градусов тепла, при этом такое опускание допустимо только на очень короткий период.

Сенецио не любят резких колебаний температуры воздуха, но неплохо выносят сквозняки. Они предпочитают частое проветривание и при постоянном доступе к свежему воздуху практически никогда не болеют. Любовь сенецио к свежему воздуху позволяет в течение лета выставлять их под открытым небом, выбирая место, защищенное от осадков и ветра на террасе или балконе. При перемещении из дома и в него необходимо помнить, что крестовник не терпит резких колебаний условий. Растения следует выносить на свежий воздух только тогда, когда температура поднимается до привычных крестовнику показателей, а обратно заносить при малейших признаках серьезного похолодания. Смена условий должна быть как можно более постепенной, желательно устроить для растения переходной период в так называемой буферной зоне наподобие садовых кадочных.

Поливы и влажность воздуха

Поддержанию комфортных для растения условий минимальной влажности необходимо уделить как можно более тщательное внимание. Крестовники принадлежат к особенно чувствительным суккулентам, которые не терпят слишком обильных поливов. Именно полив является самым сложным моментом в выращивании растений, поскольку необходимо строго контролировать степень промокания субстрата и проводить процедуры, каждый раз проверяя, насколько он просох после предыдущего полива. Даже весной и летом, при содержании в жарких условиях крестовник поливают умеренно и небольшим количеством воды. Следующую процедуру можно проводить только после того, как пройдет 2 дня после подсыхания верхнего слоя субстрата в горшке.

Начиная с первого месяца осени, поливы необходимо постепенно сокращать, увеличивая паузу между процедурами, адаптируя крестовник к практически сухим условиям зимой. В течение стадии покоя сенецио нуждаются в очень редких поливах минимальным количеством воды, которые проводят только для того, чтобы не увяла зелень. Субстрат в горшке между процедурами должен полностью высыхать. Многие крестовники, если нет признаков нехватки влаги и потери тургора листьев, зимой можно не поливать вовсе.

Обратите внимание, что в любое время года нельзя поливать крестовник слишком обильно. Лучше проводить поливы чаще, но меньшим количеством воды. Качество последней также имеет значение: для этих суккулентов подходит только мягкая отстоянная вода.

Сенецио не любит и высокую влажность воздуха. Ему хорошо в любых сухих условиях, в типичном климате квартир. В дополнительных процедурах по увлажнению воздуха, а тем более в опрыскиваниях крестовники не нуждаются.

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Подкормки для крестовников

Несмотря на то что крестовники нуждаются в достаточно скромных поливах, удобрения для них вносят по классической стратегии. Подкармливают крестовники только с марта по август, с частотой 1 раз в 2 недели. Для этих растений желательно использовать только специальные смеси удобрений для кактусов или суккулентов.

Пересадка и субстрат

Для комнатных сенецио необходимо подбирать нейтральные по характеристикам, очень рыхлые и достаточно питательные субстраты. Они комфортно себя чувствуют в специальных землесмесях для суккулентов и кактусов, но могут расти и в более скромных по своему составу грунтах. Например, комнатные крестовники прекрасно себя чувствуют в почвосмеси из двух частей листовой земли и 1 части песка. Некоторые виды предпочитают выращивание в глинисто-песчаной почве, но при этом большое значение имеет то обстоятельство, к какому субстрату привыкли крестовники с молодого возраста. При покупке лучше уточнить состав почвы или ее тип.

Сенецио пересаживают только по мере необходимости. Активно развевающиеся молодые культуры можно пересаживать ежегодно, взрослым достаточно частоты процедур в 2-3 года. Оптимальным временем для пересадки считается весна. При пересадке крестовник размещают с тем же уровнем заглубления, как и обычно. На дно емкости желательно закладывать высокий, а не средний слой дренажа. Крестовники хорошо растут как в ампелях, так и в обычных горшках.

Источник: vk.com

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