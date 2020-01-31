Знакомимся: счастливый бамбук, он же драцена Сандера

Ставшее уже культовым растение Счастливый бамбук, которое распространилось по всему миру под этим незатейливым именем, кроме схожей внешности, с бамбуками не имеет ничего общего. С первого взгляда трудно угадать в растении одну из драцен, но именно к семейству самых популярных комнатных «пальм» принадлежит эта удивительная культура. Действительно ли «бамбук счастья» (Lucky Bamboo) притягивает удачу, счастье и блага – вопрос спорный.

Драцену Сандера можно выращивать не только в почве, но и в воде

«Бамбуковая» внешность сверхвыносливой «пальмы»

Но это растение прекрасно, самобытно и меняет атмосферу в любом помещении. Простой в выращивании, неприхотливый и выносливый, псевдобамбук заслуживает звания одного из самых легких в уходе комнатных любимцев.

Под именем бамбук счастья очаровательный и не такой уж и редкий вид драцен – Драцена Сандера, или сандериана (Dracaena Sanderiana) распространился по всему миру. Но это милое прозвище стало причиной немалой путаницы: даже в цветочных лавках опытные консультанты чаще всего уверены, что эта культура – комнатный бамбук. Но как бы там ни было, растение это отличается и от легендарного бамбука, и от знакомых нам драцен и внешне, и по технологии выращивания. Оно столь широко распространено, что давно стерло привычные границы и является своеобразным культурным феноменом. Такой популярностью счастливый бамбук во многом обязан фэн-шую, с особенным трепетом относящемуся к его способности притягивать удачу и приносить счастье. Драцену Сандера сегодня продают не только как комнатное растение, но и наряду с обычными живыми цветами, в качестве сувенира и в подарочных лавках.

В настоящее время с точки зрения ботанической классификации вид Драцена Сандера (Dracaena Sanderiana) является синонимом вида Драцена Брауна (Dracaena braunii). В литературе могут указываться оба названия.

Драцена Сандера – неприхотливый вечнозеленый многолетник, у которого и побеги, и листва одинаково привлекательны. Внешнее сходство с бамбуками и правда способно ввести в заблуждение. В продаже счастливый бамбук чаще всего представлен небольшими «столбиками»-стеблями с пучком листьев наверху, специально сформированной «спиралью» или с многочисленными боковыми веточками-отростками. Каждый «стволик» «бамбука счастья» внизу заканчивается мощными пучками корней. В лавках комнатных растений из небольших драцен формируют целые фигурки, высаживают их плотным рядом или кругом, создавая своеобразный «частокол». В высоту драцена Сандера может достигать 1 метра, а ее листья вырастают до 20-25 см в длину. Форма и стебля, и листьев очень схожа с настоящим бамбуком. Листья плотные, глянцевые, удлиненно-ланцетные, до 3 см в ширину. Кроме базового вида с равномерной светлой, салатовой окраской есть и сорта с оригинальными светлыми, желтыми или темными каймами и полосами на листьях. В комнатной культуре драцена Сандера не цветет.

Уход за драценой Сандера

Главным козырем счастливого бамбука по праву считают выносливость. Это уникальное растение – единственная из драцен, да и комнатных культур в целом, способная расти просто в воде. Именно вне почвы бамбук счастья чаще всего продают у нас, хотя выращивать драцену Сандера можно и по стандартной, привычной агротехнике в субстрате.

Стратегия выращивания драцены Сандера:

в воде или на гидропонике с декоративными камешками вместо почвы;

в грунте как обычное комнатное растение.

На заметку. Спирали на побегах можно формировать искусственно, но только в промышленных масштабах: дома пытаться добиться искривления стеблей при помощи проволоки или одностороннего освещения практически бесполезно.

Освещение для бамбука счастья

Драцена Сандера, как и все драцены, предпочитает светлые локации с рассеянным осушением. И наиболее привлекательно листва растения выглядит именно при хорошем освещении. Но к уникальным чертам этого растения можно смело причислить прекрасную адаптивность. Счастливый бамбук не только выживет, но и будет неплохо выглядеть даже в комнатах, в которых вообще нет источников природного света, а искусственное освещение включается лишь периодически. Пестрые сорта Драцены Сандера потеряют свою характерную окраску, листья и стебли в тени станут более светлыми и вытянутся, но никаких других изменений такие условия не вызовут. Именно поэтому бамбук счастья рекомендуют использовать для оформления интерьеров: его нет нужды выставлять на подоконниках, можно смело вводить в обстановку комнат и использовать как оригинальный декоративный акцент. От прямых солнечных лучей счастливый бамбук лучше беречь.

Комфортный температурный режим

Проблем с подбором комфортных температур для драцены Сандера не возникнет. Это растение теплолюбивое, не любит понижения даже до 17-18 градусов и хорошо себя чувствует круглый год в обычном комнатном диапазоне температур. Отлично растет счастливый бамбук в температуре от 20 до 35 градусов тепла.

От чего бамбук счастья не откажется, так это от свежего воздуха. Растение обожает частые проветривания, хорошо переносит сквозняки. Под открытое небо или на балконы его выносить не стоит, но о доступе чистого воздуха в помещения с драценой Сандера лучше позаботиться специально.

Поливы и влажность воздуха для драцены Сандера

Драцена Сандера гораздо болен влаголюбива, чем ее собратья по семейству. Эта драцена не боится застоя влаги и легко переносит жизнь в «водном» режиме. Если растение выращивают в субстрате, то поливы проводят по мере подсыхания почвы, поддерживая средне-высокую влажность и не допуская пересыхания грунта глубже, чем на 2-3 см. Полного пересыхания земляного кома для счастливого бамбука нельзя допускать ни в коем случае. При выращивании в воде же критически важно поддерживать ее уровень стабильным. В какой бы емкости не стоял бамбук счастья, вода не должна выходить за пределы 2-3 см над верхними корнями растения (общий уровень воды ограничивают 6-8 см). Слишком высокий уровень воды может привести к загниванию побегов. Доливать воду нужно с частотой 1 раз в неделю, более частые процедуры не нужны.

Критическое значение при выращивании драцены Сандера имеет качество воды. Это растение можно поливать или содержать в дистиллированной или отфильтрованной мягкой воде. Ее температура должна соответствовать температуре воздуха в помещении, где находится счастливый бамбук.

Драцена Сандера великолепно выносит даже самый сухой воздух и не предъявляет никаких требований к его влажности. Счастливому бамбуку не нужны опрыскивания, установка увлажнителей, а если он растет в воде, то он будет благоприятно влиять на условия для всех соседних растений, играя роль своеобразного живого «увлажнителя» воздуха.

Позаботиться следует и о чистоте листьев растения. Драцена Сандера не откажется от регулярного протирания листьев влажной тряпочкой или губкой, которое поможет избавиться от пыли и поддержать внешний «лоск».

Подкормки для бамбука счастья

Стратегия подкормок при выращивании в воде должна быть совсем другой. Иногда флористы вообще не рекомендуют подкармливать такой бамбук, но если не использовать удобрения хотя бы периодически, из-за нехватки минералов листья будут постепенно желтеть, а все растение потеряет декоративность и медленно, но верно зачахнет (пусть процесс и растянется едва ли не на годы). Чтобы поддерживать привлекательность драцены Сандера, достаточно будет периодически добавлять в воду смесь удобрения для драцен (можно использовать и комплексные удобрения но лучше приобрести специальные препараты).

Для растущих в почве бамбуков-драцен также лучше использовать специальные смеси удобрений.

В обоих случаях драцена Сандера предпочитает одинаковую частоту подкормок: 1 процедуру в 3-4 недели будет достаточно, но для растений в воде стандартную дозу можно слегка уменьшить. Удобрения для бамбука счастья вносят с весны до середины осени.

Обрезка драцены Сандера

И в воде, и в почве драцена Сандера не прекращает расти. Если стебли слишком вытягиваются, по декоративности растение начинает проигрывать молодым экземплярам или плохо вписывается в эстетическое оформление комнат, то бамбук можно »укоротить»: обрезать у него верхушку и укоренить ее в воде, а затем заменить старые «палочки» новым растением.

Пересадка, смена воды и субстраты

Пересадку счастливого бамбука, независимо от стратегии его выращивания проводят ежегодно. Для растущего в воде растения “пересадку” проводят при появлении признаков отложений. Емкость, в которой растет бамбук, нужно не менять, а просто аккуратно вынуть растение в чистую воду и посуду, тщательно вычистить его постоянную «вазу» и затем поставить бамбук обратно. В промывании и периодической чистке также нуждаются и декоративные камушки, в которых растет счастливый бамбук (гидрогель меняют с частотой, которую рекомендует производитель). Для растущего в почве псевдобамбука пересадку лучше осуществлять в начале весны.

При посадке в воду растения в принципе не нуждается в любом заменителе субстрата, но для закрепления тонких побегов, стойкости лучше ставить драцену Сандера не просто в емкость с водой, а в специальные декоративные субстраты – стеклянные камешки, гальку, другие виды декоративного грунта. Обратите внимание, что отдельные камешки или фрагменты лучше выбирать с закругленными краями, без острых срезов и сторон. Прекрасно подойдет для счастливого бамбука и цветной крупнозернистый песок, и гранулат, и специальный гидрогель для гидропоники.

Емкости для счастливого бамбука, выращиваемого вне почвы, также выбирают по-особенному. Для драцены Сандера используют обычно прозрачные вазы, стаканы, графины, колбы или оригинальные вазы и сосуды, хорошо вписывающиеся в интерьер.

При выращивании в субстрате для драцены Сандера важнее всего заложить толстый, мощный слой дренажа. Он должен полностью перекрыть высоту корней псевдобамбука, составить от 1/4 до 1/3 объема емкости. В качестве дренажного слоя можно использовать закругленные камни, гальку, крупнозернистый песок, в прозрачных емкостях – декоративные камни. Верхнюю часть субстрата можно заменить песком, смесью торфа и субстрата или использовать обычную землесмесь для драцен из числа готовых составов.

Заболевания и вредители драцены Сандера

Счастливый бамбук в комнатной культуре обычно не болеет. Только в сильно запущенном состоянии, при загрязнении воды и отклонении от привычной стратегии ухода, соседстве с пораженными культурами ему могут досаждать мучнистые червецы, красные паутинные клещи. Бороться с вредителями можно при помощи инсектицидов, но проще заменить культуру на новые растения.

Распространенные проблемы в выращивании драцены Сандера:

высыхание кончиков листьев, появление коричневого сухого края по всей листовой пластине при недостаточном уровне влажности, низкой температуре воздуха;

пожелтение нижних листьев – естественный процесс (если желтеют они медленно) или в отсутствии подкормок;

скручивание листьев в холодном помещении;

появление сухих пятен на листьях под прямыми солнечными лучами.

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Размножение драцены Сандера

Удивительное растение размножают только вегетативно. Новые поколения драцены Сандера можно получить:

-черенками длиной до 15 см, в качестве которых используют верхушки побегов (их просто укореняют в очень влажном грунте или воде);

-отрезками стебля по 6-8 см с хотя бы одной спящей почкой, укореняющимися по тому же принципу.

Для укоренения стеблевых и верхушечных черенков нужны теплые условия – температура от 23 до 25 градусов тепла.

Источник: vk.com

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