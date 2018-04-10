Зеленый горошек: сорта и способы выращивания

Зеленый горошек сортов Жегалова 112, Неистощимый 195, относятся к гороху посевному (Pisum sativum, семейства Fabaceаe). Это сахарные сорта.
Польза зеленого горошка
Зеленый горошек - прекрасный источник растительного белка и витаминов
У сахарных сортов створки без пергаментного слоя. Семена округлые, в основном гладкие, реже морщинистые (мозговые), светло-желтые, зеленые. Относительно нетребователен к теплу, влаголюбив, слабозасухоустойчив. Оптимальная температура в период формирования плодов, вегетативных органов 12...16 0С. Хорошо растет на среднетяжелых и суглинистых плодородных почвах. Кислые болотные почвы и пески – непригодны. Очень требователен к фосфорным и калийным удобрениям. От посева до 1-го сбора 60-80 дней.
Зеленые семена и недозрелые бобы богаты витаминами А, В1, В2, РР, С, а также инозитом и холином, играющими большую роль в обмене веществ. Как раз того, чего не хватает в нашем организме.
Сухие семена используют для супов и каш, недозрелые семена и бобы консервируют и замораживают. По содержанию питательных веществ (белков и углеводов) зеленый горошек превосходит многие овощи.
Примерно треть его составляет растительный белок. Он легкоусвояем и сбалансирован по аминокислотам, это лакомство для детей, собирающих его прямо с грядки. Много в нем витамина С и витаминов группы В. Эти витамины и инозит играют роль регуляторов обмена веществ, предотвращающих склероз, старение человека. Очень важно то, что горох рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистой системы (чем болеет сегодня почти каждый садовод-огородник), печени, почек, а также при малокровии. При возделывании зеленого горошка на ваших земельных участках надо учесть, что это растение длинного дня, влаголюбивое, но страдает от высокого стояния грунтовых вод. В то же время это растение холодостойкое. Молодые ростки растения переносят заморозки до –3...40С.
Как выращивать зеленый горошек?
Горох удается и на легкосуглинистых, но не кислых почвах. Под горох вношу на 1 м2 5 кг органики (перепревший компост) с осени, 15 г мочевины, 40 г суперфосфата и по 30 г хлористого калия весной.
Зеленый горошек очень отзывчив на удобрение древесной и травяной золой. Это надо знать и вносить золу в почву по 2 стакана на 1 м2. Высаживаю отечественные сорта: Ранний 301, Превосходный и другие.
Однако горох местной (народной) селекции мне понравился больше всех. Американские, голландские сорта нашей семье не понравились. Прежде всего, по вкусу горошин. Трава – больше сказать нечего. И по росту – тоже трава. Свой горох сею уже 20 лет и каждый год отбираю из самых лучших бобов и самые крупные семена. Горох рослый – высотой 160 см. Поспевает к 25 июля, в отдельные годы бывает и позднее. Похож на сорт Жегалова 112, семена морщинистые (кстати, для посева морщинистые семена гороха имеют ряд преимуществ в росте и развитии перед гладкими, красивыми семенами), очень сладкие, в бобе их 8-10, но есть тонкий пергаментный слой, поэтому такой горох меньше клюют птицы. Растения ничем не болеют, однако при поздних посадках, позже мая месяца в нашей зоне Нечерноземья на Северо-Западе, на них оказывает неблагоприятное воздействие высокая температура воздуха (для гороха она высокая) и, кроме того, он сильнее поражается гороховой зерновкой.
Горох замачиваю на сутки в воде, борозды поливаю и сею. Борозды с глубиной заделки семян в 5 см обрабатываю обратной стороной грабель, заделываю бороздки и мульчирую торфом или плодородной землей.
Пока не взойдет горох, обязательно прикрываю пленкой. Она улучшает тепловой и водный режимы и, главное, предохраняет от птиц.
Всходы подкармливаю раствором нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды), расходуя 10 л на 2 м2 посева гороха. Когда растения достигнут 10-15 см, вторая подкормка, но расход 10 л на 1 м2 посева. Хорошо поливаю водой, рыхлю почву и ставлю подпоры (тычины), иначе растения могут полечь и будут затенять друг друга. Снимаю горох несколько раз в фазе технической спелости.
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