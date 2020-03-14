Все секреты пересадки замиокулькаса

Заморский гость замиокулькас быстро стал очень популярен, однако далеко не всем новоиспеченным владельцам этого цветка удается сохранить приобретенное растение.

Замиокулькас может болезненно отреагировать на пересадку

Хотя и считается, что замиокулькас достаточно неприхотлив в содержании и уходе, случается, что он гибнет сразу же после переселения из магазина в дом. А дело в том, что этому растению необходимо правильная пересадка.

Предлагаем вам узнать правила этой процедуры, соблюдая которые вам удастся без негативных последствий для растения пересадить его, а при необходимости и рассадить. Словом, изучаем правила пересадки замиокулькаса для его успешного выращивания в комнатных условиях.

Условия успешной пересадки

Если следовать небольшому своду рекомендаций, то пересадка замиокулькаса всегда будет успешной. Давайте для начала уясним эти нехитрые правила, а затем рассмотрим саму процедуру пересадки.

Нужно подобрать легкую почву, которая будет хорошо пропускать и воду, и воздух.

Уменьшить плотность почвы, например, с помощью керамзита, который поможет ее разрыхлить. Для пересадки подойдет грунт для кактусов.

На дно цветочного горшка обязательно уложить дренаж.

При перемещении растения из одной емкости в другую, его необходимо переваливать, а не пересаживать.

Проводить очередную перевалку (пересадку) весной (при необходимости можно переваливать в любое время года).

Обязательно пересаживать растение после покупки.

Выбирать подходящую посуду, которая не должна быть слишком тесной или просторной.

Пересаживать молодое растение ежегодно, а взрослое один раз в два-три года.

Правильный выбор посуды

В отношении самой пересадки и посуды, в которой должен расти замиокулькас, этот комнатный цветок достаточно капризен. Зачастую неправильно подобранная емкость может привести к гибели растения и усложнить процедуру пересадки. Очень важно правильно подобрать емкость для растения.

Одна из основных ошибок выбора: слишком большая или очень узкая посуда для цветка. Оптимальный вариант размера горшка – невысокая посуда, шириной чуть больше клубня замиокулькаса. Почему? Если горшок узкий и высокий, при перевалке цветок будет сложно извлечь из него. И еще цветоводы отмечают, что как только корни замиокулькаса дорастают до бортиков посуды, цветок начинает интенсивнее развиваться.

Что касается материала, из которого изготовлен цветочный горшок, то замиокулькас не рекомендуют выращивать к керамической посуде. Во-первых, цветок может погибнуть в таком горшке от недостатка места, а во-вторых, при перевалке извлечь цветок из такой посуды практически невозможно без вреда для растения. Керамический горшок можно будет только разбить, но это неизбежно повредит корни.

Итак, для выращивания и последующей безопасной пересадки замиокулькаса нужен пластиковый горшок, не очень высокий и диаметром немного больше клубня цветка.

Процедура пересадки

После того как замиокулькас переехал из магазина в ваш дом, ему необходима первая пересадка. Только делать это нужно не ранее, чем через две-три недели адаптационного периода. Затем молодое растение пересаживают ежегодно, а после четырех-пяти лет – реже. Самая большая ошибка при пересадке замиокулькаса – освобождение корней от земли. Обычно после такого варварского обращения растение долго болеет, а зачастую и гибнет.

Чтобы правильно пересадить замиокулькас, его нужно попросту перевалить в новый горшок вместе с комом земли. Для этого почву необходимо слегка увлажнить, а стенки горшка обмять. После этого цветочный горшок немного наклоняют и, постукивая по дну, вытаскивают цветок вместе с земляным комом.

Новый подготовленный горшок должен быть немного большего диаметра, чем прежний (на 2-4 см. больше корневой системы). На его дно нужно насыпать дренаж и аккуратно поместить цветок с землей внутрь горшка.

После этого пространство между земляным комом и стенками горшка засыпают новой почвосмесью, утрамбовывая ее пальцами или палочкой. Пересаженный замиокулькас необходимо полить, чтобы вновь насыпанная земля в горшке просела и досыпать почвы до уровня старого земляного кома.

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Как рассадить замиокулькас

Рассаживать этот комнатный цветок нужно только в целях размножения. Если вам кажется, что растению тесно в старом горшке, то его просто нужно перевалить в более просторную посуду. Как вы помните, высвобождение клубней замиокулькаса из земли при пересадке растение переносит болезненно. Именно поэтому рассаживать цветок без необходимости размножения не следует.

Однако если вы решили размножить свой замиокулькас методом деления куста, то постарайтесь провести процедуру самым щадящим способом.

Выньте куст из старого горшка, как и в случае пересадки, и освободите корни от земли. Теперь просто руками попробуйте разделить куст на две или три части с одинаковым количеством стеблей, аккуратно разъединяя корни. Если корни переплелись очень сильно, то разрежьте их острым ножом, протертым спиртом или перекисью водорода.

Делить можно и сами клубни (картошки). Для это клубеньки просто разрезают пополам остро заточенным ножом, а срезам дают подсохнуть. Затем срезы присыпают толченым древесным углем и рассаживают поделенный куст в новые горшки. Не забывайте при этом о правиле, согласно которому диаметр горшка должен лишь слегка превышать размер клубня.

В противном случае ваш рассаженный куст надолго «застрянет» в том состоянии и размере, в котором был пересажен. И еще один важный момент. Рассаженный замиокулькас не поливают по меньшей мере три дня. А подкормку удобрениями проводят только через месяц после деления куста.

Будьте готовы к тому, что этот цветок очень болезненно реагирует на перемещение в новый горшок, даже если хозяйка пересадила его по всем правилам. Но коли уж вы сделали все верно, то такое временное недомогание быстро пройдет, и ваш замиокулькас быстро вернется в прежнюю форму и долго будет радовать пышной зеленью и элегантной красотой!

Источник: vk.com

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