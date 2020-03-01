Вредители одолели? А мы их табаком! 

Как правильно применять табак на огороде?

Табаком можно опрыскивать, окуривать и опыливать растения

Его применяют против тлей, трипсов, медяницы, капустной моли, гусениц, листоверток, яблонной и плодовой моли, луковой мухи, златогузки, скрытнохоботника, зимней пяденицы, кольчатого шелкопряда, паутинных клещей, крестоцветных блошек, белокрылок, слизней. Для приготовления настоя 400 г измельченного сырья заливают 10 л воды, оставляют на 2 суток; раствор процеживают. Для опрыскивания растений к нему добавляют еще 10 л воды. Отвар из указанной массы получают выдержкой ее в течение суток и кипячением 2 ч; раствор фильтруют и добавляют еще 10 л воды.

Табачную пыль можно использовать для опыливания растений против растительных блошек (лучше в смеси с золой или известью в соотношении 1:1 два раза через 5 дней) и против слизней (опыливание почвы смесью пыли с известью – 20 г на 1 м2), а также для окуривания дымом теплиц против тлей, трипсов и белокрылки (5 г на 1 м2). В летный период бабочек моли и яблонной медяницы (после цветения) окуривают дымом из расчета 2-4 кг табачной пыли на один тлеющий костер.

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Источник: gazetasadovod.ru

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