Выращивание лука из семян

Давно знала о том, что репчатый лук можно вырастить за один сезон не из севка, а из семян через рассаду. Но так как ни родственники, ни знакомые подобный метод никогда не использовали, мне он представлялся очень трудоемким и в положительный результат особо не верилось.

Как вырастить лук из семян через рассаду

Но уж больно выросла в последние годы стоимость на лук-севок, и затраты на приобретение этого посадочного материала каждую весну пробивали ощутимую брешь в моем кармане. Ведь лука сажаю всегда много, чтобы урожая хватило до нового сезона.

Но однажды прогуливаясь по дачным улицам, увидела, как один дачник высаживает в борозду какие-то тоненькие зеленые ниточки. Я подошла к нему, мы разговорились. Оказалось, что это была как раз рассада лука, которую он выращивает уже ни один год и очень доволен результатом. Несколько раз за лето я ходила к этому мужчине и смотрела, как растет его лук, а осенью увидев урожай, твердо решила последовать его примеру и следующей весной высадить этот овощ на рассаду.

Свой первый эксперимент я провела на луке сорта Эксибишен. Проблем с покупкой семян не возникло, они продаются в каждом садовом магазине. Причем сортов, предназначенных для выращивания репки за один год, оказалось очень много, а раньше я на них даже не обращала внимания. Подготовкой семян занялась в середине марта, потому что рассаду следует высаживать в открытый грунт через 2-2,5 месяца. В нашем регионе благоприятная погода для этого устанавливается в конце мая – начале июня. Мудреные способы обработки применять не стала, а просто замочила семена в мокрой тряпочке на ночь. Утром просушила их до сыпучего состояния и высадила в рассадный ящик. Земля у меня была заготовлена еще с осени. Я использовала обычную огородную почву, наполовину смешанную с перегноем и добавлением древесной золы (1 стакан на ведро). Емкость заполнила землей на 2/3 и хорошо пролила водой.

Семена высадила так, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см, а сверху присыпала слоем почвы 1-2 см. Ящик прикрыла стеклом. В первый раз семена взошли далеко не все. Уже позднее я узнала, что они должны быть не старше двух лет, а лучше всего - собранными в прошлом сезоне. После того как показались зеленые петельки, сняла стекло и переставила рассадную тару на окно. В первое время увлажняла грунт только из распылителя и очень осторожно, потому что ростки выглядели совсем слабыми. Рассаду ничем не подкармливала.

Важным моментом для получения хорошей рассады лука является непременная подсветка, потому что в марте-апреле световой день еще недостаточно долгий и за окном часто бывает пасмурно.

Также необходимо поддерживать дневную температуру воздуха в помещении, где находится лук, на уровне 18-20°С, а в ночное время – 10-14°С. Как только подобные условия установилась на моей застекленной лоджии, перенесла рассаду туда. Если бы не увидела результат трудов того дачника, ни за что не поверила, что из этих тонких ниточек может вырасти что-то дельное, а уж тем более приличные головки лука-репки.

Грядку для лука хорошо удобрила перепревшим навозом и перекопала. Проделала поперечные борозды на расстоянии 20-30 см и полила их раствором Фитоспорина. Перед посадкой ящик с рассадой очень обильно пролила водой так, чтобы в нем образовалась жижа. Затем просто вытягивала каждый побег, укорачивала на треть длинные корни, а также обрезала слишком длинные перья до 10 см, которые падали. Луковички при посадке заглубила примерно на 3 см, в ряду выдерживала расстоянии между ними 15-20 см.

В первое время поливала посадки каждый день. К моей радости приживаемость рассады оказалась стопроцентной! В дальнейшем обеспечила Эксибишену такой же уход, как и для лука, который я высаживала севком. В качестве удобрения использовала настой сброженной травы, который предварительно разбавляла водой 1:9, и раствор древесной золы, приготовленный из расчета 1 стакан на 10 л воды. Лук очень хорошо отзывается на подкормки хлебным квасом. Для этого я специально сушу остатки хлебобулочных изделий со стола. Заливаю 2-3 пригоршни сухарей ведром воды, добавляю пару ложек сахара и даю перебродить несколько дней. Затем разбавляю полученный квас наполовину чистой водой и поливаю луковый грядки. Для защиты от луковой мухи каждые две недели к стеблям подсыпаю табачную пыль. А для профилактики пероноспороза обрабатываю посадки каждые 10-14 дней скисшим молоком или кефиром, разведенным в воде в пропорции 1:9.

В августе я прекратила полив полностью и дала Эксибишену дозреть в сухой земле. Отгребать почву от головок, как я обычно делаю, не пришлось, потому что они сами вылезли наполовину из земли – такими крупными они выросли! Вкус этого лука слабоострый, сладковатый, идеальный для свежих салатов. С тех пор я большую часть своих луковых грядок заняла сортами, выращенными рассадой из чернушки. Очень понравились сорта Халцедон и Ред Барон. Головки у них не такие крупные, но зато хранятся они до нового урожая. Эксибишен же долго не лежит, употребляю его всегда в первую очередь. Очень он меня выручает в летнее время и особенно в период консервирования.





Источник: gazetasadovod.ru

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