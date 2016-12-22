Выращивание картофеля начинается с правильной посадки

Световое проращивание для картофеля, конечно, лучше - ростки короткие и толстые, на каждом пять - шесть корневых бугорков (при теневом - всего два - три), что повышает урожайность. После светового проращивания клубень не снижает темпов роста при температуре +3°С, а после теневого уже при температуре +6°С рост задерживается, и ростки могут одеревенеть. Значит, после светового проращивания нужно сажать раньше, и картофель лучше использует запасы почвенной влаги, раньше взойдет.

Удобрение картофеля перед посадкой

Но при ранней посадке в холодную землю корни плохо усваивают питание, поэтому при проращивании мы опрыскиваем картошку борной кислотой, медным купоросом, гуматом, гетероауксином (что есть под рукой) и раствором полного минерального удобрения.

Клубни необходимо подкормить при посадке

Хорош для подкормки и опрыскивания клубней аммофос, где 40% фосфора и 10% азота.

Для обеззараживания семян и клубней обычно применяют марганцовку. Но, по некоторым данным, она замедляет распад крахмала семени на сахара, поэтому мы применяем 0,4%-ный раствор перекиси водорода. Кроме дезинфекции это заменяет барботирование, т.к. при распаде она образует воду и кислород. При увеличении количества СО2 до 1 % лист усваивает его даже при температуре + 4-5°С, а главным источником СО2 является разложение навоза и другой органики. При внесении навоза почва выделяет СО2 больше, и даже в жаркую погоду зеленый лист дает клубню достаточно углеводов для роста.

Ну, а если навоза нет, мы давно применяем запахивание озимой ржи и других сидератов. Осенью запасаем много сухого листа и весной делаем из него грядки. Полезны и компосты.

А где же взять СО2 в засуху? Для этого замачиваем коровяк, куриный помет и разную траву в бочках, и когда она перебродит, используем эту брагу на подкормку, но при брожении весь СО2 уходит в воздух. Поэтому лучше эту смесь после начала брожения запахивать в междурядья.

Таким образом, для роста клубня, содержащего много углеводов, внесение навоза и другой органики необходимо. Они - источники углекислого газа, который не могут дать минеральные удобрения.

Навоз нынче дорогой, поэтому его надо использовать правильно. Одни считают, что лучше завезти на участок навоз и разбросать его перед первым снегом, почва на следующее лето будет как пух - легкая и плодородная. Однако необходимо помнить, что при таких условиях навоз выветривается и пересыхает, теряет до 35 -40% аммиачного азота, доступного растениям. Вместе с азотом выветривается и почти весь углекислый газ. Прибавка урожая при этом снижается в 3 раза.

Многие огородники делают ошибку, внося навоз в виде перегноя, т.е. полностью перепревшим. Потери азота при этом составляют уже 40 - 60%, а углекислого газа до 70%.

Чаще всего навоз на участки привозят весной. Если это свежий навоз, то ни в коем случае его нельзя вносить сразу в почву, т.к. при разложении соломы развивается большое количество микроорганизмов, поедающих азот и фосфор из почвы. А это снижает урожай в первый год внесения.

Когда же вносить навоз и какой? Лучше всего - весной под перекопку полуперепревший навоз (солома темно-коричневая и легко рвется). Это или навоз из хранилища, пролежавший зиму, или завезенный на участок осенью и хорошо укрытый. Потери азота у такого навоза всего 10-12%, а СО2 сохранится весь.

В почве внесенный навоз не сразу разлагается на доступные растению питательные элементы, и растения весной голодают. Поэтому вместе с навозом нужно вносить минеральные удобрения, которые дают питание после сева или посадки.

При совместном внесении и навоза, и минеральных удобрений нужно меньше. Если внести 1,5 кг/кв. м навоза, то фосфора нужно 30 г, мочевины - 20 г, сульфата калия и калимагнезии - 40 г.



Как правильно удобрять почву?

Для экономии мы часто вносим их в лунку, под корень. А вот агрохимия подсказывает, что «в зоне высокой концентрации солей (т.е. удобрений) рост корневой системы тормозится», чтобы развился мощный разветвленный корень, положенная норма удобрений должна быть равномерно распределена.

По правилам удобрения нужно вносить по всей площади, т.к. корни берут питание и в проходах между грядками. Мы обычно экономим и распределяем их только по площади грядки.

В разные периоды роста растения нуждаются в разных элементах. Обычно весной у них фосфорное голодание, в период клубне- или плодообразования им нужно много калия. Когда холодно, то корни плохо усваивают все, поэтому с начала вегетации мы делаем внекорневые подкормки и внимательно следим за признаками недостатка удобрений.

Источник: gazetasadovod.ru