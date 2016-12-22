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Выращивание картофеля начинается с правильной посадки
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Световое проращивание для картофеля, конечно, лучше - ростки короткие и толстые, на каждом пять - шесть корневых бугорков (при теневом - всего два - три), что повышает урожайность. После светового проращивания клубень не снижает темпов роста при температуре +3°С, а после теневого уже при температуре +6°С рост задерживается, и ростки могут одеревенеть. Значит, после светового проращивания нужно сажать раньше, и картофель лучше использует запасы почвенной влаги, раньше взойдет.
Удобрение картофеля перед посадкой
Но при ранней посадке в холодную землю корни плохо усваивают питание, поэтому при проращивании мы опрыскиваем картошку борной кислотой, медным купоросом, гуматом, гетероауксином (что есть под рукой) и раствором полного минерального удобрения.
Клубни необходимо подкормить при посадке
Хорош для подкормки и опрыскивания клубней аммофос, где 40% фосфора и 10% азота.
Таким образом, для роста клубня, содержащего много углеводов, внесение навоза и другой органики необходимо. Они - источники углекислого газа, который не могут дать минеральные удобрения.
Навоз нынче дорогой, поэтому его надо использовать правильно. Одни считают, что лучше завезти на участок навоз и разбросать его перед первым снегом, почва на следующее лето будет как пух - легкая и плодородная. Однако необходимо помнить, что при таких условиях навоз выветривается и пересыхает, теряет до 35 -40% аммиачного азота, доступного растениям. Вместе с азотом выветривается и почти весь углекислый газ. Прибавка урожая при этом снижается в 3 раза.
Чаще всего навоз на участки привозят весной. Если это свежий навоз, то ни в коем случае его нельзя вносить сразу в почву, т.к. при разложении соломы развивается большое количество микроорганизмов, поедающих азот и фосфор из почвы. А это снижает урожай в первый год внесения.
Когда же вносить навоз и какой? Лучше всего - весной под перекопку полуперепревший навоз (солома темно-коричневая и легко рвется). Это или навоз из хранилища, пролежавший зиму, или завезенный на участок осенью и хорошо укрытый. Потери азота у такого навоза всего 10-12%, а СО2 сохранится весь.
В почве внесенный навоз не сразу разлагается на доступные растению питательные элементы, и растения весной голодают. Поэтому вместе с навозом нужно вносить минеральные удобрения, которые дают питание после сева или посадки.
При совместном внесении и навоза, и минеральных удобрений нужно меньше. Если внести 1,5 кг/кв. м навоза, то фосфора нужно 30 г, мочевины - 20 г, сульфата калия и калимагнезии - 40 г.
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