Виды дренажа для цветов в зависимости от потребностей растения

Нормальное развитие горшечных растений зависит не только от свойства почвы (механический состав, кислотность, содержание питательных веществ), но и от правильного приготовленного дренажа.

Дренаж для цветов: виды и материалы

Дренаж для цветов обеспечивает аэрацию почвы, делает ее более воздухопроницаемой, препятствует застою воды, и в некоторой степени предотвращает уплотнение субстрата

Необходимо учитывать, что у растений, посаженных в различные емкости, корни развиваются в ограниченном тесном пространстве (совсем не так, как в природе). Там, где дренаж устроен плохо, земля, как правило, быстро и сильно слеживается, уплотняется, от накопления влаги закисает, портится. В результате корни загнивают (особенно при пониженной температуре), затем нередко гибнет и все растение.

Самый примитивный дренаж в горшке - это черепок, положенный на водосточное отверстие.

Но этого мало - на дно необходимо поместить битые черепки, керамзит, куски древесного угля или лучше пенопласта, на которые насыпают крупнозернистый песок или гравий, а уж затем - почву. Для обычных неприхотливых растений, посаженных в небольшие горшки, достаточен дренаж в 1/5-1/4 высоты горшка. Чем крупнее, объемистей горшок, тем такой слой должен быть выше. Для капризных культур, которые не терпят застоя воды (некоторые кактусы, орхидеи, гардении, брунфельзии, эпифитные геснериевые и другие), высоту дренажного слоя увеличивают до 1/3, а в отдельных случаях и до половины горшка. Болотным растениям (циперус, заурурус, изолепис, калла и др.) дренаж требуется незначительный.

Иногда вместо песка и гравия используют мох сфагнум, а в некоторых случаях им дополнительно покрывают песок. Сфагнум не дает земле вымываться через донное отверстие, кроме того, он обладает бактерицидными свойствами и длительное время препятствует развитию гнилостных процессов в почве.

Вместо мха можно класть также пальмовое волокно (очень долго не гниет) или капроновую сеточку.

Для растений, которым вреден даже небольшой застой воды, черепки устанавливают вертикально (на ребро, один к другому), а потом покрывают их капроновой сеточкой или пальмовым волокном.

Кроме перечисленных материалов, можно брать, например, шишки сосны или лиственницы, которые создают так называемый мягкий дренаж. Перегнивают они очень медленно (несколько лет) и служат к тому же дополнительным источником питания. Используют также крепкую скорлупу разных орехов, куски пробки, коры хвойных деревьев, а иногда бересту, кости кур и других мелких животных (конечно, хорошо очищенные и тщательно прокипяченные). Именно такой мягкий органический дренаж полезен многим эпифитным и некоторым другим растениям.

Любители суккулентов в горшках и плошках с растениями нередко устраивают и верхний дренаж - поверхность почвы и основания растений засыпают гравием (слой 1-2 см). Иногда смешивают его с кусочками древесного угля, мелким керамзитом, перлитом. Это препятствует накоплению влаги у основания стеблей, корневой шейки, обеспечивает хорошую аэрацию (рис. 1).

Такое покрытие и довольно декоративно, и защищает почву (мульчирует). Верхний дренаж благоприятен и для культур, стебли которых склонны к загниванию (некоторые аглаонемы, диффенбахии, мединиллы, акокантеры, колокольчики).

В крупных, а тем более высоких горшках и кадках для пальм и других мощных растений целесообразно устраивать помимо нижнего, еще и центральный дренаж. В качестве материала берут довольно крупные (3-3,5 см в поперечнике) куски пенопласта или древесного угля. Другие материалы (кроме, пожалуй, сосновых раскрывшихся шишек и крупного керамзита) для этого не годятся. Такой дренаж значительно улучшает аэрацию почвы и тем самым способствует дыханию и росту корней, препятствует образованию переувлажненных зон в центре емкости, где обычно постоянно сыро, даже при нечастой поливке (рис. 2).

Центральный дренаж особенно полезен при выращивании некоторых крупных орхидей (одонтоглоссум, зигопеталюм, цимбидиум, ликаста). В этом случае надо обязательно брать пенопласт - он легок, порист, воздухопроницаем, инертен, безвреден и не создает особого препятствия развитию корней. Они даже иногда буквально «прошивают» куски пенопласта, что обнаруживается при пересадке. Благодаря легкости пенопласт почти незаменим при устройстве и нижнего дренажа в крупной по размеру емкости. Ведь укладка большого количества керамических черепков приводит к заметному увеличению общего веса горшка с землей и растением.

Не надо забывать о центральном дренаже и при выращивании эпифитных растений на блоках. Например, взрослые орхидеи фаленопсисы сажают на довольно крупные блоки с большим количеством субстрата. Тогда центральный дренаж (в данном случае - единственный) просто необходим. Его роль отлично выполняют куски пенопласта (рис. 3).

Для растений средней величины достаточно 2-3 кусков пенопласта (размером примерно 2,5-3 см в поперечнике) для крупных - 4-5. Основанием блоков служат пробковые пластины, куски дубовой коры, обрезки смолистых досок, плексиглас.

Источник: gazetasadovod.ru

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