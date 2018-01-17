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Виды дренажа для цветов в зависимости от потребностей растения
|Е. Назаров, gazetasadovod.ru
|17 Января 2018 г.
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Нормальное развитие горшечных растений зависит не только от свойства почвы (механический состав, кислотность, содержание питательных веществ), но и от правильного приготовленного дренажа.
Дренаж для цветов: виды и материалы
Дренаж для цветов обеспечивает аэрацию почвы, делает ее более воздухопроницаемой, препятствует застою воды, и в некоторой степени предотвращает уплотнение субстрата
Необходимо учитывать, что у растений, посаженных в различные емкости, корни развиваются в ограниченном тесном пространстве (совсем не так, как в природе). Там, где дренаж устроен плохо, земля, как правило, быстро и сильно слеживается, уплотняется, от накопления влаги закисает, портится. В результате корни загнивают (особенно при пониженной температуре), затем нередко гибнет и все растение.
Но этого мало - на дно необходимо поместить битые черепки, керамзит, куски древесного угля или лучше пенопласта, на которые насыпают крупнозернистый песок или гравий, а уж затем - почву. Для обычных неприхотливых растений, посаженных в небольшие горшки, достаточен дренаж в 1/5-1/4 высоты горшка. Чем крупнее, объемистей горшок, тем такой слой должен быть выше. Для капризных культур, которые не терпят застоя воды (некоторые кактусы, орхидеи, гардении, брунфельзии, эпифитные геснериевые и другие), высоту дренажного слоя увеличивают до 1/3, а в отдельных случаях и до половины горшка. Болотным растениям (циперус, заурурус, изолепис, калла и др.) дренаж требуется незначительный.
Иногда вместо песка и гравия используют мох сфагнум, а в некоторых случаях им дополнительно покрывают песок. Сфагнум не дает земле вымываться через донное отверстие, кроме того, он обладает бактерицидными свойствами и длительное время препятствует развитию гнилостных процессов в почве.
Вместо мха можно класть также пальмовое волокно (очень долго не гниет) или капроновую сеточку.
Кроме перечисленных материалов, можно брать, например, шишки сосны или лиственницы, которые создают так называемый мягкий дренаж. Перегнивают они очень медленно (несколько лет) и служат к тому же дополнительным источником питания. Используют также крепкую скорлупу разных орехов, куски пробки, коры хвойных деревьев, а иногда бересту, кости кур и других мелких животных (конечно, хорошо очищенные и тщательно прокипяченные). Именно такой мягкий органический дренаж полезен многим эпифитным и некоторым другим растениям.
Любители суккулентов в горшках и плошках с растениями нередко устраивают и верхний дренаж - поверхность почвы и основания растений засыпают гравием (слой 1-2 см). Иногда смешивают его с кусочками древесного угля, мелким керамзитом, перлитом. Это препятствует накоплению влаги у основания стеблей, корневой шейки, обеспечивает хорошую аэрацию (рис. 1).
Такое покрытие и довольно декоративно, и защищает почву (мульчирует). Верхний дренаж благоприятен и для культур, стебли которых склонны к загниванию (некоторые аглаонемы, диффенбахии, мединиллы, акокантеры, колокольчики).
В крупных, а тем более высоких горшках и кадках для пальм и других мощных растений целесообразно устраивать помимо нижнего, еще и центральный дренаж. В качестве материала берут довольно крупные (3-3,5 см в поперечнике) куски пенопласта или древесного угля. Другие материалы (кроме, пожалуй, сосновых раскрывшихся шишек и крупного керамзита) для этого не годятся. Такой дренаж значительно улучшает аэрацию почвы и тем самым способствует дыханию и росту корней, препятствует образованию переувлажненных зон в центре емкости, где обычно постоянно сыро, даже при нечастой поливке (рис. 2).
Центральный дренаж особенно полезен при выращивании некоторых крупных орхидей (одонтоглоссум, зигопеталюм, цимбидиум, ликаста). В этом случае надо обязательно брать пенопласт - он легок, порист, воздухопроницаем, инертен, безвреден и не создает особого препятствия развитию корней. Они даже иногда буквально «прошивают» куски пенопласта, что обнаруживается при пересадке. Благодаря легкости пенопласт почти незаменим при устройстве и нижнего дренажа в крупной по размеру емкости. Ведь укладка большого количества керамических черепков приводит к заметному увеличению общего веса горшка с землей и растением.
Для растений средней величины достаточно 2-3 кусков пенопласта (размером примерно 2,5-3 см в поперечнике) для крупных - 4-5. Основанием блоков служат пробковые пластины, куски дубовой коры, обрезки смолистых досок, плексиглас.
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