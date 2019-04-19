Выбираем газонокосилку

Для быстрого и качественного скоса мягкой или жесткой травы, выгодно воспользоваться профильными газонокосилками, оснащенными различными двигателями – бензиновыми или электрическими. И для газона – большего или маленького – нужно подбирать действительно рабочие версии.

Если газон отличается небольшой площадью, разумно выбирать аккумуляторные газонокосилки, оснащенные мощными литиевыми батареями, которые после полной зарядки гарантируют работу компактного и легкового электродвигателя в течение 20 минут. Для газонов, в которых произрастает однолетняя трава, данное оборудование считается оптимальным выбором – они с помощью лески ее с легкостью срезают.

Если нужен уход за многолетними растениями, лучше выбирать электрические газонокосилки, оснащенные мощными (до 2 кВт) однофазными моторами. Достаточно найти рядом электрическую розетку, как такое оборудование немедленно начнет работать. И без нагрева в течение всего течение всего дня. Как правило, данные версии устройств комплектуются съемными травосборниками, благодаря которым убирать скошенную траву ручным способом вообще не придется.

Более мощными можно считать бензиновые газонокосилки, позволяющие скашивать также многолетние растения. Они оснащаются стальными ножами, требующими редкой заточки. Стоит залить в топливный бак правильное топливо в виде смеси бензина и синтетики, как мотор сможет в полной мере отработать свой высокий заявленный ресурс эксплуатации, который составляет не менее 5 000 часов. Бензиновые газонокосилки выгодно приобретать для ухода за газонами большей площади. Скажем, если нужно регулярно подстригать газон на поле гольф-клуба, данные версии окажутся идеальным выбором – они могут работать весь день и за счет наличия эффективного воздушного охлаждения никоим образом не перегреваются.

Если требуются компактные и мощные газонокосилки, то лучше сразу выбирать триммеры, представляющие собой особый тип оборудования, представляющий собой штангу, на концах которых производитель устанавливает как ножи, так и двигатели. Для скоса небольшого палисадника возле дома или магазина, отлично подойдут электрические триммеры, работающие на 5400 об/мин и имеющие стальную леску. Но для ухода за партерным газоном, в котором произрастают многолетние растения, лучше выбирать бензиновые триммеры, оснащенные стальными ножами.

Лучше выбирать оборудование известных марок, например, газонокосилки Honda и другие.

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