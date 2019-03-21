|
Весенняя примула - рекордсмен по витаминам
|В. Лойко, gazetasadovod.ru
|21 Марта 2019 г.
|
Примула, или первоцвет весенний, была известна с глубокой древности и считалась лекарственным цветком Олимпа. Древние греки называли ее цветком двенадцати богов и верили, что в ней заключается целебное начало против всех человеческих болезней.
Уход за примулой
Весной зацветает примула, украшая сад своими ярко желтыми цветами. Высотой растение до 20 см, с розеткой прикорневых морщинистых листьев. Цветки напоминают связку золотых ключей. Цветет примула в мае-июне.
В течение вегетационного периода землю регулярно рыхлят, удаляют сорняки, поливают, мульчируют перегноем. После цветения примула некоторое время находится в состоянии покоя. Этот период обычно совпадает с жарким временем года.
Все любят этот красивый весенний цветок. Но у примулы есть и другие ценнейшие качества. Мало найдется растений, сравнимых с ней по обильному содержанию витамина С.
Лечебные свойства первоцвета
Недаром во многих странах Европы листья примулы признаны более ценными, чем любая другая огородная зелень. Достаточно съесть всего 2-3 листика примулы, чтобы удовлетворить суточную потребность взрослого человека в витамине С. По этому показателю она в десятки раз превосходит всех признанных огородных лидеров: лук, редис, петрушку, укроп и т. п.
Примула употребляется в основном как высоковитаминное растение для приготовления салатов, супов, окрошек, ее заваривают как чай. В пищу используют также сладковатые цветочные стрелки. Настой листьев примулы – мощное противоцинготное средство при весеннем дефиците витамина С.
Корневища с корнями собирают осенью после отмирания надземной части растения. Корни быстро промывают в холодной проточной воде, провяливают на открытом воздухе и досушивают в тени или в хорошо проветриваемом помещении. Листья примулы собирают в период цветения. Их быстро сушат на чердаках с железной крышей или в сушилках при температуре 70...75 °С.
В народной медицине примулу (первоцвет) применяют, прежде всего, при заболеваниях верхних дыхательных путей, трахеитах, бронхитах, ангинах, катарах, воспалениях мочевого пузыря, в качестве мочегонного, потогонного и болеутоляющего средств.
Для приготовления лечебного отвара надо 1 ст. л. измельченного сухого корня залить 1 стаканом кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 30 мин, процедить. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день. Порошок из высушенного растения по 1-2 г принимают 3 раза в день при бронхите, гриппе и ангине.
При бронхите и пневмонии хорошо помогает лечебный сбор, состоящий из равных частей корня примулы, листьев мать¬имачехи и корня девясила. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане в закрытой посуде 5 мин, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
Для снятия приступов кашля при легочных заболеваниях травники рекомендуют сбор, состоящий из 4 ч. цветков примулы, 3 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. листьев мать¬имачехи и 2 ч. листьев подорожника. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, кипятить на водяной бане 15 мин, настоять при комнатной температуре 1 ч, процедить. Принимать по 0,3 стакана 5 раз в день.
При астме помогает сбор, состоящий из 2 ч. травы примулы, 1 ч. травы золототысячника, 1 ч. травы полыни, 2 ч. плодов можжевельника, 3 ч. травы зверобоя, 3 ч. травы чабреца, 2 ч. корня девясила. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. сбора залить стаканом кипятка, настоять 30 мин. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день.
При насморке полезен отвар травы примулы. Его пьют в горячем виде мелкими глотками по 0,5 стакана утром и вечером. Полезно этим отваром промыть и пазухи носа.
В этих же случаях рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. травы примулы, 4 ч. цветков рябины и 1 ч. листьев мать-и-мачехи. Для приготовления настоя надо 1,5 ч. л. измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 2 ч, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 15 мин до еды.
Полезен также сбор, состоящий из 1 ч. травы примулы, 4 ч. листьев мать¬имачехи и 2 ч. листьев лопуха. Для приготовления настоя надо 1,5 ч. л. измельченной смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте 3 ч, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.
А при недостатке витамина С, особенно весной, достаточно 0,5 ч. л. листьев заварить как чай в стакане кипятка и выпить в 3 приема в течение дня.
При головной боли, неврастении и бессоннице в народной медицине применяют отвар из цветков примулы. Для этого надо 1 ст. л. цветков залить стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 2 ст. л. 4¬5 раз в день. Этот же отвар хорошо помогает в качестве потогонного средства.
При лечении длительных сильных головных болей и мигрени часто применяют винный настой цветков примулы. Для его приготовления бутылку заполняют цветками, затем заливают сухим вином и настаивают в темном прохладном месте 3 недели. Принимают настойку по 0,25 стакана 3 раза в день.
При неврозах и бессоннице применяют также настой или отвар травы примулы по 0,5 стакана 3-4 раза в день. Детям в качестве легкого снотворного дают пить такой отвар по 0,2 стакана на ночь.
В тибетской медицине считается, что это растение способно подавлять опухоли, ускорять заживление ран и излечивать заболевания крови.
Примулу, как лекарственное растение, выдающееся по содержанию витамина С, следует выращивать дома зимой в ящиках. Она очень теневынослива и великолепно растет в условиях домашнего подоконника и умеренного уличного освещения.
Для косметических целей используют и листья, и надземную часть примулы. Настой из листьев в виде примочек и полосканий устраняет красноту лица, применяется при дряблой коже, угрях и веснушках.
При морщинистой раздраженной коже и расширенных сосудах настой травы используют для умывания лица (2 ст. л. на 1 стакан воды).
А отвар корневищ с корнем употребляют для стимулирования роста волос. Для этого отвар (1 ст. л. на стакан воды) ежедневно втирают в кожу головы.
Источник:
Загрузка...