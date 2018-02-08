Уход за цветами в феврале

Зима в этом году снежная и зимующим растениям хорошо под снежным одеялом. Но, если есть возможность, приезжайте на свой участок (дачу) хотя бы раз в 2-3 недели, чтобы подсыпать снег на посадки луковичных и многолетников и покормить птиц.

Календарь цветовода: уход за цветами и посев семян на рассаду



В феврале уже пора выращивать рассаду однолетних цветов

Солнце в феврале становится активнее, поэтому надо позаботиться о хвойных растениях. Не забывайте отряхивать снег с веток. Чтобы растения не обгорели, укройте их от лучей яркого солнца, иначе вся хвоя пожелтеет, и исправить это будет невозможно. Для укрытия используйте марлю или старые простыни.

Не забывайте подкармливать птиц, когда приезжаете на участок. Кроме зерна, семян подсолнечника, тыквы, положите в кормушки дробленые орехи и лишние семена огурцов и рудбекии.

Наступает время для выращивания рассады однолетних растений. Посейте семена лобелии, пеларгонии зональной, шалфея в ящики (50х35х15 см) на глубину 5-6 мм, опрыскайте тепловатой водой из пульверизатора и накройте стеклом. До появления всходов поместите ящики в темное или светлое место, где температура не ниже 20 оС.

Для лобелии более благоприятна температура 15...18 оС. Когда появятся всходы (через 8-10 дней), ящики переставьте на солнечное окно.

В конце месяца распикируйте посеянную в январе гвоздику Шабо, содержите сеянцы при температуре 14...15 оС, подсвечивайте лампами дневного света после трех часов дня в течение 5-6 часов.

Проверьте хранящиеся у вас корнеклубни и клубнелуковицы бегоний, георгинов, гладиолусов, монтбреций, канн и др. растений. Если появились сильно проросшие побеги у георгинов, канн и клубневых бегоний, то их нужно обрезать, оставив короткие «пеньки», а растения, разложив в коробки или пакеты, убрать в холодильник на нижнюю полку, обложив их слегка влажными опилками либо мхом сфагнумом.

Для получения ранней рассады посейте в феврале петунию, бегонию, бальзамин, виолу, гелиотроп и статице для открытого грунта. В первый месяц сеянцы надо досвечивать лампами дневного света.

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Цветущие растения разместите ближе к свету, поливайте их чуть тепловатой водой, не допуская пересушки земляного кома. Раз в месяц их можно подкормить слабым (0,05-0,1 %) раствором полного минерального удобрения.

Папоротники (нефролепис, адиантум, асплениум, полиподиум и др.) кроме полива опрыскивайте тепловатой водой и держите в самом светлом месте. Пока не подкармливайте их.

Не опрыскивайте цветы на ночь и в морозную погоду.

Суккуленты поливайте не чаще одного раза в месяц, лучше в солнечный день.

В конце месяца (с увеличением светового дня) начинают «просыпаться» кактусы. Поливайте их тепловатой водой, а через полчаса остатки воды из поддона слейте. Содержите кактусы на светлом окне. Через месяц их можно будет начинать подкармливать специальным удобрением для кактусов.

Не выбрасывайте отцветшую пуансеттию. В первые 6 недель после цветения максимально сократите полив. В это время она переходит в состояние покоя и засуха ей будет на пользу. Зимой для ее содержания необходима температура 18...20 оС. Если правильно за ней ухаживать, то пуансеттия может зацвести на будущий год.

Пробудившиеся клубни глоксиний и бегоний очистите от остатков старых корней, посадите в свежую землю, полейте и поставьте в теплое светлое место.

Регулярно удаляйте отцветшие цветки у цикламена, чтобы продлить его цветение. Цветоносы не обрезайте.

В конце месяца можно черенковать бегонии, фуксии, жасмин самбак, клеродендрон, пассифлору, окореняя их в воде.

Следите за чистотой растений. Раз в неделю обмывайте их под душем теплой водой (исключая те растения, у которых листья опушенные). Чтобы земля при этом не размывалась, накройте ее полиэтиленовой пленкой.





Источник: gazetasadovod.ru

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