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Уход за курочками в зимний период

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Января 2018 г.
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Как не потерять своих кур зимой? Как сохранить яйценоскость?

Каждый птицевод должен помнить, что существуют опасения, которые могут произойти за период зимы. Смерть особей - не исключение, поэтому готовым быть нужно ко всему. Изменение жизнедеятельности куриц несушек связано не только с невысокой температурой, но и уменьшением продолжительности дня. К тому же у птицы меняется рацион питания, ведь зелень с рациона уходит либо полностью, либо частично. Для зимнего содержания лучше выбирать клетки для кур, купить которые можно в интернет-магазине incubatorus.ru.

Яйценоскость зимой

Некоторые фермеры, кто занимается разведением домашней птицы, огорчены, что за зимний период у их особей нет несения яиц. Прочитав, большое количество информации в интернете возникает мнение, что приход зимы сильно скажется на яйценоскости куриц, ведь продолжительность дня уменьшается. Бояться не стоит, соблюдение правил поможет обеспечить высокую яйценоскость.

С целью не натурального увеличения яиц, многие птицеводы в курятниках устанавливают лампы с дневным светом. Продолжительность дня должна быть около семнадцати часов, тогда птицы чувствуют себя комфортно и успевают снести максимальное количество яиц.

Кормление в морозные дни

В зимний период рацион пищи куриц необходимо разбавлять зерном. Давать его нужно после обеда. Если же с наступлением ночи возможна минусовая температура, то добавление пророщенного зерна просто необходимо. Оно помогает курицам не замерзнуть ночью и согреться. Конечно же, от комбикорма не стоит отказываться, так как он богат полезными веществами и минералами, способствующими выращиванию курицы. Обязательно добавляйте овощи: тыква, кабачки, морковь, капуста – любимые лакомства птиц. Достаточно давать их раз в неделю, так вы поддерживаете витаминный запас.

Кальций – одно из главных условий зимнего содержания куриц.

Нужно следить за поилками, чтобы в минусовую температуру вода в них не замерзла, для этого их заносят в курятник и утепляют. Помните, курам вода жизненно необходима, оставлять их даже на одну ночь без питья опасно. Не забывайте давать птицам витамины, чтобы качество яиц сохранялось.

Подстилка тоже требует пристального внимания, при содержании птиц в клетке лучше делать подстилку из сена. Менять ее нужно раз в неделю, высокая влажность категорически запрещена. Давайте березовые веники, одна часть будет употребляться в пищу, а вторую куры утопчут.
 