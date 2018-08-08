Цветник в августе: пересадить, поделить и подкормить

Основная работа цветовода в августе – омолаживающее деление и пересадка большинства многолетников. Если стоит сильная жара, то перенесите сроки пересадки растений ближе к прохладной осени. Конец лета очень благоприятное время для формирования новой корневой системы.

Заботы цветовода в августе

- В начале месяца поделите 3-4-летние примулы. К зиме они успеют хорошо укорениться. Можно поделить и пересадить дороникум, астильбу, астры, дельфиниум, лихнис, нивяник, флокс, пиретрум. Выбирать надо молодые, здоровые части корневища, с хорошими почками, а старые с признаками заболевания уничтожайте.

Пересадить многолетники, начать готовить цветы к зимовке - это только часть того, что нужно сделать цветоводу в августе

- После посадки деленки необходимо притенить и полить, особенно если стоит сухая и жаркая погода. Снимать притеночное укрытие можно только тогда, когда растение укоренилось и началось отрастание новой листвы.

- С середины августа до сентября – лучшее время для деления и пересадки пионов. Размножайте растения корневыми черенками. Заранее подготовьте посадочную яму глубиной 40-50 см, с хорошей питательной почвой. При посадке старайтесь не заглубить почки возобновления, они должны быть на 2-3 см ниже края ямы. После посадки обильно полейте растения водой. Отрезки корней длиной 5-7 см подсушите, продезинфицируйте порошком угля и горизонтально высадите на глубину 3-5 см в открытый грунт.

- При подготовке почвы для новых посадок внесите в почву перегной и минеральные удобрения, в тяжелую глинистую почву добавьте песок или листовую землю.

- В августе можно пересаживать и кустарники. При пересадке нужно сохранять земляной ком и подрезать молодые невызревшие побеги.

- Укоренившиеся розетки почвопокровных многолетников отделите от материнского растения и высадите на новое место.

- В течение всего августа и до середины сентября делите и пересаживайте лилии, делайте новые посадки. Чтобы луковица не уходила глубоко в почву, а цветение было обильным, рекомендуется выращивать растение на одном месте не более 3-4 лет.

- Можно делить и пересаживать лилейники, которые отцвели в июне-июле. В посадочную яму не добавляйте азотные удобрения.

- Начинайте подготовку роз к зиме: в середине месяца последний раз в этом сезоне подкормите розы, внося под каждый куст по 8-10 г суперфосфата и 4-5 г калийной соли (суперфосфата калия). Вершины сильных побегов прищипните для сдерживания роста и одревеснения. Постепенно уменьшайте полив, прекращайте рыхление, не вырезайте побеги, чтобы не вызвать рост новых.

- Подкормите гладиолусы суперфосфатом (15 г) и сульфатом калия (30 г), растворив их в 10 л воды.

- До середины августа старайтесь завершить посадку ирисов бородатых, т. к. после 10-15 августа они могут не успеть нормально укорениться до морозов.



- В первой декаде августа подкормите напоследок многолетники, цветущие в конце лета и осенью: георгины, астры, хризантемы, рудбекии. Для подкормки растений в это время года используйте лишь фосфорные и калийные удобрения: 15-25 г/м2 суперфосфата и 10-15 г/м2 калийной соли. В сухую погоду удобрения лучше вносить в жидком виде, а в сырую и дождливую – рассыпать сухими по поверхности почвы и неглубоко заделать их, порыхлив грунт мотыгой.

- Продолжайте пасынковать боковые побеги у георгинов. Выламывайте средний из трех бутонов, образующихся на побеге. Тогда у боковых будут более длинные цветоносы и крупные соцветия.

- Подкормите последний раз в этом сезоне рододендроны. Это необходимо для закладки цветочных почек будущего года и вызревания побегов в этом году. Внесите сульфат калия и суперфосфат (40 г и 20 г/м2 соответственно). В августе чаще всего проявляются признаки болезней у вечнозеленых рододендронов. Внимательно осмотрите растения. Сильно пораженные листья аккуратно удалите чистым острым инструментом.

- Конец августа – наиболее благоприятное время для пересадки и посадки сирени. В это время у нее закончился рост, частично сформировались почки возобновления, и начинается активное нарастание новых корней.

- Прищипните невызревшие побеги у красивоцветущих кустарников, иначе куст уйдет в зиму ослабленным.

- Сократите полив гортензий, на лето прикопанных в горшках в саду, чтобы на концах побегов образовались хорошие цветочные почки.

- Продолжайте высаживать клематисы. Крупноцветные клематисы подкормите раствором коровяка, под каждое растение внесите 1-1,5 стакана древесной золы.

- Высадите на постоянное место рассаду двулетников и многолетников. При посадке внесите в лунки 5-6 г нитрофоски.

- Настало благоприятное время для черенкования вечнозеленых лиственных растений и хвойных.

- В начале августа высадите луковицы безвременника осеннего на глубину 10-20 см, а также осеннецветущих видов крокуса – на 6-8 см.

- Соберите созревшие семена однолетников, двулетников и многолетников. Потерявшие декоративность

одно- и двулетники удаляйте из цветника.

- К августу луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и мелколуковичных должны быть вычищены и уложены на хранение в один слой в ящики в хорошо проветриваемом помещении. В это время очень важно поддерживать температуру, которая должна быть в пределах 17оС. К августу в луковицах этих растений окончательно формируются цветочные почки. Если повысить температуру выше

25оС, то это может привести к уродству цветка и даже гибели почек.

- В конце месяца высаживайте мелколуковичные: мускари, сциллы, бедоцветники, птицемлечники, пушкинии и др.

- Август – самое благоприятное время для закладки нового газона. Почва хорошо прогрелась, семена быстро всходят. Уже имеющийся газон в конце лета надо стричь раз в 7-10 дней в зависимости от скорости отрастания травы. Подкормки в это время уже не нужны.

- У активно вегетирующих растений прищипните верхушки, срежьте искривленные и удлиненные побеги.

- Подкормите минеральным удобрением (без азота) цветущие и хорошо растущие комнатные и балконные растения. Обильно полейте их перед внесением подкормки.

- Пальмы, фикусы, гибискусы, диффенбахии, розы и другие разросшиеся за лето растения перевалите в большую по размеру емкость, если старая мала. У крупных кадочных растений частично замените верхний слой земли (1-2 см) и подсыпьте свежей питательной почвы.

- После окончания цветения гиппеаструмов, глоксиний, ахименесов и бегоний прекратите их полив и уберите на хранение в темное прохладное место.

- Кактусы, очитки, толстянки и другие суккуленты держите на светлом месте, поливайте умеренно и не подкармливайте.

- До середины августа выкопайте и внесите в дом комнатные растения, не выдерживающие ночные похолодания: пеларгонии, теплолюбивые агапантусы, ацидантеры, иксию, зефирантес и др. Вымойте их и горшки мыльной водой и поставьте на светлое место.

- Все растения старайтесь содержать в чистоте, обмывайте и опрыскивайте листья чистой водой.

- Постепенно сокращайте полив и подкормки, кроме цветущих видов.

- Удаляйте отцветшие цветки и соцветия у растений на балконе. В жаркую погоду поливайте их утром и вечером.





Источник: gazetasadovod.ru

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