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Цветник в августе: пересадить, поделить и подкормить
|А. Гринталь, канд. биол. наук, gazetasadovod.ru
|08 Августа 2018 г.
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Основная работа цветовода в августе – омолаживающее деление и пересадка большинства многолетников. Если стоит сильная жара, то перенесите сроки пересадки растений ближе к прохладной осени. Конец лета очень благоприятное время для формирования новой корневой системы.
Заботы цветовода в августе
- В начале месяца поделите 3-4-летние примулы. К зиме они успеют хорошо укорениться. Можно поделить и пересадить дороникум, астильбу, астры, дельфиниум, лихнис, нивяник, флокс, пиретрум. Выбирать надо молодые, здоровые части корневища, с хорошими почками, а старые с признаками заболевания уничтожайте.
Пересадить многолетники, начать готовить цветы к зимовке - это только часть того, что нужно сделать цветоводу в августе
- После посадки деленки необходимо притенить и полить, особенно если стоит сухая и жаркая погода. Снимать притеночное укрытие можно только тогда, когда растение укоренилось и началось отрастание новой листвы.
- С середины августа до сентября – лучшее время для деления и пересадки пионов. Размножайте растения корневыми черенками. Заранее подготовьте посадочную яму глубиной 40-50 см, с хорошей питательной почвой. При посадке старайтесь не заглубить почки возобновления, они должны быть на 2-3 см ниже края ямы. После посадки обильно полейте растения водой. Отрезки корней длиной 5-7 см подсушите, продезинфицируйте порошком угля и горизонтально высадите на глубину 3-5 см в открытый грунт.
- При подготовке почвы для новых посадок внесите в почву перегной и минеральные удобрения, в тяжелую глинистую почву добавьте песок или листовую землю.
- В августе можно пересаживать и кустарники. При пересадке нужно сохранять земляной ком и подрезать молодые невызревшие побеги.
- Укоренившиеся розетки почвопокровных многолетников отделите от материнского растения и высадите на новое место.
- В течение всего августа и до середины сентября делите и пересаживайте лилии, делайте новые посадки. Чтобы луковица не уходила глубоко в почву, а цветение было обильным, рекомендуется выращивать растение на одном месте не более 3-4 лет.
- Можно делить и пересаживать лилейники, которые отцвели в июне-июле. В посадочную яму не добавляйте азотные удобрения.
- Начинайте подготовку роз к зиме: в середине месяца последний раз в этом сезоне подкормите розы, внося под каждый куст по 8-10 г суперфосфата и 4-5 г калийной соли (суперфосфата калия). Вершины сильных побегов прищипните для сдерживания роста и одревеснения. Постепенно уменьшайте полив, прекращайте рыхление, не вырезайте побеги, чтобы не вызвать рост новых.
- Подкормите гладиолусы суперфосфатом (15 г) и сульфатом калия (30 г), растворив их в 10 л воды.
- До середины августа старайтесь завершить посадку ирисов бородатых, т. к. после 10-15 августа они могут не успеть нормально укорениться до морозов.
- Продолжайте пасынковать боковые побеги у георгинов. Выламывайте средний из трех бутонов, образующихся на побеге. Тогда у боковых будут более длинные цветоносы и крупные соцветия.
- Подкормите последний раз в этом сезоне рододендроны. Это необходимо для закладки цветочных почек будущего года и вызревания побегов в этом году. Внесите сульфат калия и суперфосфат (40 г и 20 г/м2 соответственно). В августе чаще всего проявляются признаки болезней у вечнозеленых рододендронов. Внимательно осмотрите растения. Сильно пораженные листья аккуратно удалите чистым острым инструментом.
- Конец августа – наиболее благоприятное время для пересадки и посадки сирени. В это время у нее закончился рост, частично сформировались почки возобновления, и начинается активное нарастание новых корней.
- Прищипните невызревшие побеги у красивоцветущих кустарников, иначе куст уйдет в зиму ослабленным.
- Сократите полив гортензий, на лето прикопанных в горшках в саду, чтобы на концах побегов образовались хорошие цветочные почки.
- Продолжайте высаживать клематисы. Крупноцветные клематисы подкормите раствором коровяка, под каждое растение внесите 1-1,5 стакана древесной золы.
- Настало благоприятное время для черенкования вечнозеленых лиственных растений и хвойных.
- В начале августа высадите луковицы безвременника осеннего на глубину 10-20 см, а также осеннецветущих видов крокуса – на 6-8 см.
- Соберите созревшие семена однолетников, двулетников и многолетников. Потерявшие декоративность
- К августу луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и мелколуковичных должны быть вычищены и уложены на хранение в один слой в ящики в хорошо проветриваемом помещении. В это время очень важно поддерживать температуру, которая должна быть в пределах 17оС. К августу в луковицах этих растений окончательно формируются цветочные почки. Если повысить температуру выше
- В конце месяца высаживайте мелколуковичные: мускари, сциллы, бедоцветники, птицемлечники, пушкинии и др.
- Август – самое благоприятное время для закладки нового газона. Почва хорошо прогрелась, семена быстро всходят. Уже имеющийся газон в конце лета надо стричь раз в 7-10 дней в зависимости от скорости отрастания травы. Подкормки в это время уже не нужны.
- У активно вегетирующих растений прищипните верхушки, срежьте искривленные и удлиненные побеги.
- Подкормите минеральным удобрением (без азота) цветущие и хорошо растущие комнатные и балконные растения. Обильно полейте их перед внесением подкормки.
- Пальмы, фикусы, гибискусы, диффенбахии, розы и другие разросшиеся за лето растения перевалите в большую по размеру емкость, если старая мала. У крупных кадочных растений частично замените верхний слой земли (1-2 см) и подсыпьте свежей питательной почвы.
- После окончания цветения гиппеаструмов, глоксиний, ахименесов и бегоний прекратите их полив и уберите на хранение в темное прохладное место.
- Кактусы, очитки, толстянки и другие суккуленты держите на светлом месте, поливайте умеренно и не подкармливайте.
- До середины августа выкопайте и внесите в дом комнатные растения, не выдерживающие ночные похолодания: пеларгонии, теплолюбивые агапантусы, ацидантеры, иксию, зефирантес и др. Вымойте их и горшки мыльной водой и поставьте на светлое место.
- Все растения старайтесь содержать в чистоте, обмывайте и опрыскивайте листья чистой водой.
- Постепенно сокращайте полив и подкормки, кроме цветущих видов.
- Удаляйте отцветшие цветки и соцветия у растений на балконе. В жаркую погоду поливайте их утром и вечером.
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