Толстенький и на бонсай похож - это фикус микрокарпа

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Если вы хотите приобрести бонсай по цене обычного недорогого комнатного растения, лучшего варианта, чем фикус микрокарпа (Ficus microcarpa) вам не найти.
Фикус микрокарпа растет и в тени, но предпочитает яркий рассеянный свет
Этот фикус образует мощное прикорневое утолщение — каудекс, благодаря которому, будучи сформированным должным образом имеет вид миниатюрного дерева с мощными, сильно оголенными корнями.
В продаже его можно встретить под разными названиями. Фикус микрокарпа (фикус мелкоплодный) — самое распространенное из них, другие — Ficus retusa (фикус притупленный) и Фикус микрокарпа гинсенг (Ficus microkarpa ginseng). Фикус микрокарпа гинсенг или женьшень, из-за схожести корня фикуса микрокарпа и корня женьшеня.
Фикус микрокарпа очень неприхотлив и вынослив. Он не требователен к солнечному свету, способен пережить нерегулярность в поливе (в разумных пределах) и не требователен к влажности воздуха. Он также довольно быстро растет, при надлежащем уходе за несколько лет можно легко вырастить полутораметровый куст. Но хотя фикус микрокарпа гинсенг и непривередлив, все же и у него есть свои предпочтения.
Фикус микрокарпа будет значительно активней расти, и бодрее выглядеть, если обеспечить ему яркое рассеянное освещение в течение всего года, как и большинству из растений-жителей тропиков. И наоборот, размещенный в глубине комнаты, в постоянной полутени, он теряет тонус и здоровый вид.
Полив ему требуется умеренный, по мере подсыхания почвы, причем лучше слегка подсушить микрокарпу, чем заставить его жить в болоте. В ответ на переувлажнение у растения могут загнить корни.
Более подробно вы можете прочесть об уходе за фикусом микрокарпа в статье о фикусах бенджамина. Замечания по уходу за фикусом бенджамина также справедливы и для гинсенга.
Фикус микрокарпа в домашних условиях легко размножается черенками. Но в этом случае, к сожалению, не образует свои экзотические корневые утолщения. Для того, чтобы это растение сформировало каудекс, его нужно выращивать из семян.
Технология выращивания фикусов микрокарпа в виде бонсай:
Начинается все с высаживания семян, напомню, что из черенков каудекс(прикорневое утолщение) не образуется. Подрастающие молодые растения несколько раз пересаживают и прореживают, в результате получают обычный с виду фикус с обычными корнями скрытыми в земле. То, насколько крупные растения нужно выращивать, зависит от того, насколько крупные корни нужно получить.
По достижении заданных габаритов, фикусы аккуратно выкапывают и обрезают ствол, оставляя небольшой пенек. Некоторые фирмы-производители на этом этапе реализуют полученные пеньки-заготовки другим фирмам для последующего формирования кроны и доведения растения до ума.
Формирование фикуса микрокарпа
Полученные пеньки высаживают в горшки, оставляя значительную часть корня снаружи. Со временем тонкая кожица, покрывающая корень грубеет, темнеет и приобретает вид коры. На заключительном этапе фикусу микрокарпа формируют небольшую крону. Причем используют не только естественным образом проснувшиеся почки, но и прививку ветвей там, где это необходимо.
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