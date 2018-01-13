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Теплицы каплевидной формы: конструктивные особенности и преимущества конструкции
|Ксения ДАВЫДОВА
|13 Января 2018 г.
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Если вы стоите перед выбором тепличного сооружения для дачного участка, то, как правило, вниманию покупателей представлено три типа конструкций: арочные, прямостенные и каплевидные. Каждый вариант имеет свои преимущества. Рекомендуем ознакомиться с особенностями теплицы «Капелька» от производителя.
Данную конструкцию можно приобрести в различных размерных вариантах. Почему необходимо обратить внимание именно на каплевидную форму и какими преимуществами обернется сотрудничество с компанией «Теплицы всем»? Ответим на эти вопросы.
Конструктивные особенности
На сайте компании предлагаются каплевидные теплицы с различными размерами. Ширина конструкции может составлять 2,7; 3; 3,5 метров. Длина тепличного сооружения стартует от 2 м. Вы можете приобрести вариант с такими сторонами, как 4, 6, 8, 10 и 12 метров. При необходимости клиенты компании имеют возможность заказать конструкции и с большими параметрами, длина которых кратна 2.
Тепличные сооружения производятся из стальных дуг и прочного поликарбоната. Каркас конструкции обрабатывается оцинкованными средствами, использование которых исключает образование коррозии и потерю свойства стальных изделий. Для надежной и крепкой фиксации используется уникальная «краб-система». Крепление посредством четырёх болтов исключает повышение нагрузки на основание и обеспечивает идеальную устойчивость конструкции к тяжести.
Теплицы оснащены двумя дверями и форточками. Это упрощает использование сооружения, исключает необходимость в дополнительных элементах вентилирования, позволяет разделить конструкцию на две отдельные части и создать оптимальные условия для выращивания растений в каждой из них.
Преимущества каплевидной теплицы «Царская стрелка»
Сооружение характеризуется сверхпрочностью и надежностью. Покрытие из поликарбоната и оцинкованный профиль устойчивы к повреждениям механического и климатического типов. Основные преимущества каплевидной теплицы:
Изящная каплевидная теплица органично украсит любой участок. Ее привлекательная форма позволяет использовать сооружение на территории частного дома или на приусадебной площади.
Особенности монтажа и дополнительное оборудование
Чтобы тепличное сооружение было надежно закреплено на почвенном полотне, необходимо подготовить фундамент для конструкции. Для основы используется деревянный брус или бетон. Выбор материала обусловлен размерами и тяжестью сооружения. Для размещения теплицы лучше отвести открытый участок. Наличие строений или деревьев вблизи конструкции может помешать проникновению света к растениям.
Не забывайте и о дополнительном оборудовании. Вне зависимости от формы тепличного сооружения внутри необходимо создать оптимальный для роста растений микроклимат. Для достижения данной цели целесообразно приобрести дополнительные форточки и автоматы проветривания (их количество определяется размерами конструкции), устройства обогрева для получения раннего урожая или выращивания культур в зимний период, систему капельного полива и притеняющие экраны. Только сбалансировав показатели тепла и влажности, обеспечив циркуляцию воздушных масс, можно ждать богатого урожая сочных плодов.
Сотрудничая с надежным производителем и импортером, вы можете быть уверены в приобретении качественных теплиц. Специалисты компании предлагают полный комплекс услуг по изготовлению, доставке и монтажу конструкций на максимально выгодных для клиентов условиях.