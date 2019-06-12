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Тепличные томаты: стрижем все лишнее, не жалеем
Кудрина Ирина, gazetasadovod.ru   
12 Июня 2019 г.
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pomidor

Тепличные грядки огородники чаще отдают под индетерминантные разновидности томатов, которые позволяют получить более весомый урожай, чем карлики и низкорослые сорта, и благодаря неограниченному росту надземной части существенно продлевают период сбора плодов.

Однако индетерминантные томаты помимо неоспоримых достоинств имеют и недостаток – требуют регулярного формирования на протяжении всего периода проживания в теплице.

тепличные томаты

Лишние побеги и листья - помеха урожаю

Грамотное формирование томатных кустов решает сразу несколько проблем и в первую очередь позволяет предотвратить неуемное разрастание растений, которые так и норовят превратить теплицу в непролазные джунгли. Загущенные посадки вкупе с влажным тепличным микроклиматом, плохой проветриваемостью и освещенностью моментально приводят к пробуждению спор грибковых инфекций, которые в короткие сроки могут погубить растения.

Лишние побеги и листья, которые оттягивают силы у растений, приводят к формированию мелких плодов и тормозят их вызревание, что в регионах с коротким летом оказывается совершенно неприемлемым: дачники северных областей попросту рискуют не дождаться урожая.

Поэтому, решив выращивать в закрытом грунте индетерминантные сорта и гибриды, запаситесь терпением, а заодно - острыми ножницами или секатором. И обязательно позаботьтесь о наличии надежной опоры на тепличных грядках, к которым вы будете подвязывать кусты по мере роста – без нее о формировании кустов не может идти и речи.

Большинство индетов отличаются неограниченным ростом либо приостанавливают свое развитие, достигнув высоты 2-3 м. Однако высота стандартной теплицы зачастую ограничивается только 2 м, чего таким томатам оказывается явно недостаточно, чтобы раскрыть все свои способности. Не успев набраться сил и активно зацвести, они уже упираются макушками в потолок парника, что приводит к приостановке их развития. Помимо этого многие огородники твердят, что индетов нужно вести исключительно в 1 стебель, а это в свою очередь еще больше ограничивает шансы на получение максимальной отдачи от таких сортов и гибридов.

Опираясь на опыт бывалых томатоводов с многолетним стажем, можно смело утверждать, что индеты в тепличных условиях способны прекрасно развиваться и плодоносить, будучи наделены 2 и даже 3 стеблями. Естественно, формирование кустов по такому принципу предполагает еще и правильный уход за растениями: должный режим полива, своевременное и достаточное питание, профилактику болезней и вредителей и поддержание оптимального микроклимата в теплице. Если вести индетов в теплице в 2-3 стебля, то при правильном уходе можно увеличить урожайность кустов как минимум на 30-40%. Единственный недостаток такого подхода – более позднее созревание плодов, но зато какой при этом получается превосходный урожай!

Большинство высокорослых сортов и гибридов закладывают 1-ю цветочную кисть над 8-9-м листом, а некоторые – над 11-м листом. К этому моменту уже появляется возможность сформировать из появившихся в пазухах листьев 1 или 2 дополнительных стебля. Как альтернатива – оставить пасынок над первой цветочной кистью, а следующий – над 2-м соцветием, но при таком подходе отодвинутся сроки сбора плодов с оставленных боковых побегов.

Все остальные пасынки, формирующиеся в пазухах листьев на протяжении всего сезона нужно безжалостно удалять, причем делать это нужно не позднее, чем они достигнут длины 5 см.

И почаще во время пасынкования обрабатывайте режущий инструмент антисептиком или фунгицидом: спиртом, водкой, раствором медного купороса, марганцовки и т.п.
Нельзя допускать, чтобы индеты упирались макушкой в потолок теплицы или парника – урожайностью они в этом случае не порадуют. Если сезон еще в разгаре, а кустам уже тесно, направьте стебли растений вдоль потолка (отступив от него 10-15 см), закрепив их мягкими бечевками к перекладинам. Следите, чтобы побеги растений, отяжеленные наливающимися плодами, не перегибались.

Помимо пасынков внимания требуют и листья томатов – не имеющая значения листва подлежит удалению. В первую очередь это нижние листья, касающиеся земли, которые кроме повышения риска грибковых инфекций ничего не приносят. Удалять нужно и всю листву под цветочными кистями: начали краснеть помидорчики на кисти, значит, пора вырезать под ней всю листву. Так постепенно продвигаемся вверх куста: плоды на кисти начали вызревать – расположенные ниже листья прочь.

Примерно за месяц до наступления в вашем регионе губительных холодов необходимо обрезать макушки всех томатных побегов, оставив 2 листа над последней кистью с уже сформировавшейся завязью. Все остальные цветки без сожаления удалите – времени ждать от них плодов уже не осталось. Такой прием перенаправит силы растений на интенсивный налив уже образовавшейся завязи и вызревание налитых плодов. Повысить шансы на получение более крупных и вкусных помидоров поможет регулярный сбор уже покрасневших плодов. Недозревшие плоды можно быстро дозарить в теплом сухом помещении, ускорив при этом вызревание остального урожая на кустах.

Источник: gazetasadovod.ru

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