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Советы по уходу за вечнозеленой араукарией
По инф. vk.com   
27 Февраля 2020 г.
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poliv1

Араукария (Araucaria) – изящное деревце с ярко-зелеными иголками, практически единственный представитель обширного мира хвойных растений в комнатной культуре. Места ее естественного обитания Австралия, Южная Америка, Новая Зеландия. Может расти в природных условиях в Крыму и на Кавказе. Известно около 20 видов араукарии, многие из них достигают в природе до 50 метров в высоту.

Советы по уходу за вечнозеленой араукарией 

Араукарии нужен период покоя и прохлада зимой, что трудно обеспечить в квартире

При выращивании в комнатных условиях высота Араукарии редко превышает 1.5 метров. Это медленно растущее растение с жесткими ветками, покрытыми колючими светло-зелеными листьями-иголками. Растет в форме деревца с пирамидальной кроной.

В комнатной культуре чаще всего встречается Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla). Ее несложно выращивать в домашних условиях, араукария прекрасно смотрится в любом интерьере. Но лучше всего она подходит для зимних садов.

В зимнем саду гораздо проще, чем в комнатных условиях обеспечить прохладную зимовку для этого красивого хвойного растения. Араукария нуждается в периоде покоя, а при высокой температуре в помещении рост продолжается, что приводит к истощению растения. Кроме того, при высоких температурах и сухом воздухе отапливаемых помещений у нее желтеют и опадают листья.

Араукария выделяет фитонциды, улучшает качественный состав воздуха. Приятный легкий хвойный аромат, нежная зелень тонких веточек делают это растение желанным в доме.

Уход за араукарией

Температура. В любое время года араукария нуждается в прохладе. Самая комфортная температура для араукарии летом - около 20 градусов, зимой 10-12 градусов, иногда советуют около 5 градусов. Если у вас есть застекленная лоджия с возможностью обогрева в морозные дни, прохладная веранда, где холодно другим комнатным растениям, - поставьте туда араукарию.

Освещение. Яркий рассеянный свет или легкая полутень. Горшок с растением желательно периодически поворачивать для равномерного развития кроны. На лето её можно выставить в сад или на слегка затененный балкон, араукария прекрасно себя чувствует на свежем воздухе.

Полив. Для полива необходимо использовать мягкую воду - кипяченую, дождевую или хорошо отстоянную водопроводную. Пересушивание земляного кома крайне нежелательно. Летом поливать растение следует часто. Зимой полив сокращают.

Удобрение. Для подкормки араукарии используют обычное комплексное минеральное удобрение в уменьшенной в два раза дозе, чем для остальных комнатных растений. Минеральные подкормки прекращают с зимним уменьшением полива.

Влажность воздуха. В сухом воздухе араукарии теряют свои игольчатые листья. Полезно периодически опрыскивать растение.

Пересадка. Частых пересадок араукарии не требуется. Пересаживать лучше весной, стараясь не повредить корней. Очень важно корневую шейку разместить на том же уровне почвы, как и раньше, засыпать ее землей нельзя ни в коем случае.

Купленную в магазине араукарию не спешите пересаживать. Не нужно очищать корни при пересадке. В литературе можно встретить информацию о том, что араукарии существуют в симбиозе с почвенными грибками. Этот симбиоз называют микоризой и он полезен для обеих видов растений.

Почва. Для пересадки рекомендуют легкую почвенную смесь: например, торф, листовую, дерновую почвы и песок в равных пропорциях или смесь листовой земли, торфяной земли и крупнозернистого песка в равной пропорции. Используя готовые земляные смеси для комнатных растений можно добавлять торфяную землю с кислой реакцией.

Размножение. Размножать араукарию трудно, лучше покупать укорененные растения. Размножают араукарию семенами, верхушечными черенками, иногда используют прививку. Лучший период для этого - весна-лето. Черенки перед посадкой слегка подсушивают, очищают срезы от смолистого сока, обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают в смесь торфа и песка с добавлением древесного угля.

Семенами тоже размножать сложно, потому что семена араукарии быстро теряют всхожесть. Для размножения подходят только свежие.

Возможные проблемы в уходе за араукарией

  • Осыпаются листья – пересушивание земляного кома или слишком сухой воздух.
  • Пожелтение и опадание листьев – высокая температура или сухость воздуха.
  • Стебли вытягиваются, листья бледнеют и тускнеют - недостаток света.

Источник: vk.com

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