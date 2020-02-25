"Сонные" цветы - успокоят и помогут крепче спать

Комнатные растения помимо декоративной функции выполняют множество других: и воздух кислородом насыщают, и аромат приятный источают, и лечат, а некоторые и спать лучше помогают.
Здорово, когда растение не только украшает дом, но и благотворно влияет на самочувствие. Некоторые домашние растения известны своими успокаивающими свойствами, и даже, как показали недавние исследования, способны улучшить качество сна. Что же это за растения?
Жасмин успокаивающий. Согласно исследованиям Иезуитского университета Уилинга жасмин оказывает положительное влияние на качество нашего сна, снижая уровень тревожности и способствуя пробуждению в хорошем настроении. При этом его аромат не увеличивает продолжительность сна, а только улучшает его качество, а именно избавляет от беспокойства. Эти же исследования выявили, что запах жасмина улучшает бдительность и когнитивные показатели в целом.
Жасмин украшающий. Жасмин является домашним растением с хорошо определившейся декоративной формой. Например, Jasminum polyanthum растет в виде лозы с крошечными трубообразными цветами.
Усики и листья этих домашних растений красиво смотрятся не только в период цветения. В некоторых регионах мира жасмин считается инвазивным растением, в природных условиях он может достигать больших размеров. Но уход за комнатным вариантом не составит труда.
Другой интересный вид – жасмин аравийский Jasminum sambac. Он имеет кустиковую форму, а такая разновидность, как Великий герцог Тосканы, отличается невероятно ароматными двойными цветками, напоминающими розы.
Альтернативные варианты. Помимо жасмина хороший сон обеспечивают гардения и лаванда.
Каждое из этих домашних растений обладает приятным ароматом.
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