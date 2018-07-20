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Синие цветы для романтического сада
|О. Вершинина, канд. биол. наук, gazetasadovod.ru
|20 Июля 2018 г.
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При создании в саду монохромных цветовых композиций различные оттенки и тона одного цвета сочетаются между собой. Такие композиции, с одной стороны, просты по своей структуре, с другой – правильно подобранные, они могут выглядеть эффектнее многих пестрых цветников. Поэтому в последнее время они приобретают все большую популярность среди садоводов.
Все оттенки синего: прохлада летним днем
Особенно интересно новое модное веяние в дачном дизайне – синие сады.синий цветок.
Романтический сад идеально подходит для экспериментов с синим цветом. Создать спокойный и стилистически выверенный сад романтического стиля в сине-голубой гамме немного сложнее, чем разноцветный. Однако, если руководствоваться основными правилами, можно получить роскошную композицию. Все оттенки синего – холодные цвета, и сад, в котором используется эта цветовая схема, будет иметь прохладный облик даже жарким летним днем.
Синие цветы вокруг небольшого водоема создадут особое настроение
Для начала важно решить: а правильное ли место выбрано для синего сада? Одно из первейших правил, которого следует придерживаться при создании синего сада – это избегать участков со слишком густой тенью. Объясняется это тем, что постоянно затененные части композиции, и так имеющие синий оттенок, станут почти черными, а поскольку в монохромном саду сразу же формируется настроение, соответствующее общему тону, то мрачных эмоций не миновать.
Следующий момент, который обязательно следует учитывать: синий цвет не слишком распространен, и в большинстве одни оттенки будут светлее основного тона, другие – темнее, уходя в пурпурный, лиловый, сиреневый, фиолетовый цвет. Поэтому даже если общий тон задуман синий, компоновать его придется из родственных цветов.
Для усиления цветового эффекта следует постараться исключить яркозеленый оттенок листвы – иначе он заберет на себя основное внимание. Синеголубой или серебристо-синий оттенок листьев имеют некоторые виды хост, овсяниц и хвойных растений, однако бывает сложно найти достаточное количество садовых культур с синим оттенком листвы, чтобы сложилась задуманная композиция. В этом случае можно подобрать растения, у которых листва темнозеленого или серого цвета, тогда пурпурные и розовато-лиловые оттенки цветов будут красиво смотреться на фоне такой листвы, и появится эффект синих теней.
Запомните: это вовсе не поддержит композицию, а уничтожит ее. Дело в том, что любой искусственный предмет в саду (статуя, беседка, скамья и т. п.), выкрашенный в синий цвет, будет смотреться гораздо ярче естественной палитры сада – и в результате весь эффект потеряется. Получится сад, в котором в первую очередь обращают внимание на синие ступени или синий мост, и лишь затем – на растения.
Подбор видов зависит не только от стиля сада, но и экологии каждого вида. Важно также учитывать время цветения, чтобы композиция не «рассыпалась». Вот примеры некоторых удачных сочетаний в саду, объединенные по форме и по сезонам.
Ранней весной в саду довольно легко создать синий цветовой аспект. Многие ранневесенние растения имеют синюю окраску цветков. Вопервых, это многие мелколуковичные: крокусы (особенно ярко смотрятся сорта Princess Beatrix и Blue Pearl), мускари, или гадючий лук (сорт Blue Spike), различные пролески (дикие формы неприхотливы и очень красивы), и ветреницы группы De Caen (диаметр цветка 4 см).
Более поздние луковичные поддержат синий оттенок сада до конца мая: очень хорош голубовато-фиолетовый тюльпан сорта Blue Parrot, а многочисленные сорта гиацинтов (например, бледно-голубой Delft Blue и темноголубой Ostara) прекрасно вольются в композицию.
В начале лета, чтобы усилить оттенок, стоит развести в саду незабудку. Это исключительно неприхотливое растение прекрасно растет как на солнце, так и в тени, заполняя собой места там, где в этот период не хватает синего цвета. Сорт Indigo незабудки альпийской с темносиними цветками будет прекрасно возобновляться в саду без помощи садовода. В пару к ней хорошо подойдет почвопокровное растение барвинок малый, цветущий насыщенносиними цветами. Он так же неприхотлив, как незабудка, и дает ровный ковер. Помимо традиционного дикого варианта барвинка можно вырастить и садовую форму с махровыми синими цветками (f. multiplex).
Живучка ползучая тоже может стать раннелетним эффектным элементом, покрывая землю сплошным ковром темносиних соцветий. Для синего сада прекрасно подойдет сорт Variegata, у которого серо-зелёные листья с бело-кремовым окаймлением и пятнами хорошо оттеняют цветки. Для обильного цветения живучки почва должна быть плодородной и хорошо дренированной.
Среди древесных и кустарниковых садовых культур в этот период первенство принадлежит сирени. Большинство ее сортов имеют соцветия, окрашенные в сиреневый, белый или фиолетовый цвета различных оттенков. Долгие годы селекционеры пытались вывести гибриды с преобладанием голубого тона. Для синего сада подойдут сорта Ami Schatt и Decaisne.
Для летнего цветника подойдут синие сорта лаванды (Мunstead и Hidcote Вluе), герань сорта Johnson's Blue (с голубыми цветками), дельфиниум Royal Aspirations (васильковый с белым глазком) и Sunny Skies (голубой с белым глазком), сорта и гибриды шалфея лесного Viola Klose, Rhapsody in Blue (с голубыми цветками).
В течение всего лета великолепным фоном для синих цветов станет кулиса синехвойных кустарников и деревьев. В первую очередь, это можжевельники: обыкновенный, китайский, казацкий. Очень красиво оттеняет густую темнозеленую хвою елей как основу композиции на заднем плане можжевельник чешуйчатый (сорт Blue Star). Традиционное растение в городском озеленении – ель колючая (сорта Koster, Glauca, Globosa), однако слишком частое её использование в мемориальных местах отчасти дискредитировало это красивое хвойное растение.
Осенью не так много растений синего цвета, но все же можно подобрать растения для поддержания угасающей палитры синего сада. Астра сорта Одарка – темносиняя, низкорослая, с игольчатыми соцветиями, станет необычным цветовым всплеском в осеннем цветнике. Синий сорт мелколепестника Prosperity и осеннецветущий декоративный шалфей блестящий с синими цветками, выращиваемый как однолетник, могут эффектно дополнить композицию.
В более южных регионах можно использовать сильный цветовой акцент шалфея раскрытого. Это корневищное растение цветет яркосиними цветками с середины лета до середины осени. Сорт Cam¬bridge Blue очень красив, но в холодных зонах его можно размножить только семенами или выкапывать корневища на зиму. Гортензия пильчатая цветет с начала лета до сентября, выращивать ее можно, только если укрывать на зиму. Особенно красив осенью популярный сорт Bluebird с фиолетовоголубыми цветками.
Крокус прекрасный из группы осеннецветущих крокусов может всю осень радовать цветками, затерянными среди опавшей листвы. Особенно красивы его сорта Artabir (с небесноголубыми цветками), Cassiope (голубые цветки покрыты четкой сетью жилок), Conqueror (лазурноголубые цветки) и Oxinan (фиолетовосиние цветки с темным широким околоцветником).
С весны до осени синеву сада подержит хоста Blue Angel – один из самых крупных сортов с голубовато-сизыми листьями. Один из наиболее распространенных сортов хост с плотными голубовато-зелеными листьями Krossa Regal будет великолепно выглядеть до глубокой осени. Однако следует учитывать, что сортовые хосты с пестрыми и синими листьями на слишком солнечных местах получают ожоги, а в глубокой тени постепенно теряют оригинальную окраску и становятся зелеными. Исключение составляет сорт Halcyon – в тенистых участках сада его кожистые листья становятся еще более синими.
Конечно, это далеко не полный перечень видов, подходящих для создания синего сада, а базовый набор неприхотливых культиваров. Если всерьез начать формировать необыкновенный синий сад, то со временем каждый садовод может составить свою особенную коллекцию сортов и форм.
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