Синие цветы для романтического сада

При создании в саду монохромных цветовых композиций различные оттенки и тона одного цвета сочетаются между собой. Такие композиции, с одной стороны, просты по своей структуре, с другой – правильно подобранные, они могут выглядеть эффектнее многих пестрых цветников. Поэтому в последнее время они приобретают все большую популярность среди садоводов.

Все оттенки синего: прохлада летним днем

Особенно интересно новое модное веяние в дачном дизайне – синие сады.синий цветок.

Романтический сад идеально подходит для экспериментов с синим цветом. Создать спокойный и стилистически выверенный сад романтического стиля в сине-голубой гамме немного сложнее, чем разноцветный. Однако, если руководствоваться основными правилами, можно получить роскошную композицию. Все оттенки синего – холодные цвета, и сад, в котором используется эта цветовая схема, будет иметь прохладный облик даже жарким летним днем.

Синие цветы вокруг небольшого водоема создадут особое настроение

Для начала важно решить: а правильное ли место выбрано для синего сада? Одно из первейших правил, которого следует придерживаться при создании синего сада – это избегать участков со слишком густой тенью. Объясняется это тем, что постоянно затененные части композиции, и так имеющие синий оттенок, станут почти черными, а поскольку в монохромном саду сразу же формируется настроение, соответствующее общему тону, то мрачных эмоций не миновать.

Поэтому синий сад должен быть хорошо освещен, что к тому же позволит уловить нюансы цветовых переходов, которые потерялись бы в тени.

Следующий момент, который обязательно следует учитывать: синий цвет не слишком распространен, и в большинстве одни оттенки будут светлее основного тона, другие – темнее, уходя в пурпурный, лиловый, сиреневый, фиолетовый цвет. Поэтому даже если общий тон задуман синий, компоновать его придется из родственных цветов.

Для усиления цветового эффекта следует постараться исключить ярко­зеленый оттенок листвы – иначе он заберет на себя основное внимание. Сине­голубой или серебристо-синий оттенок листьев имеют некоторые виды хост, овсяниц и хвойных растений, однако бывает сложно найти достаточное количество садовых культур с синим оттенком листвы, чтобы сложилась задуманная композиция. В этом случае можно подобрать растения, у которых листва темно­зеленого или серого цвета, тогда пурпурные и розовато-лиловые оттенки цветов будут красиво смотреться на фоне такой листвы, и появится эффект синих теней.

Общая ошибка, которую допускают начинающие любители ландшафтного дизайна при создании такой композиции – добавление в нее малых архитектурных элементов синего цвета.

Запомните: это вовсе не поддержит композицию, а уничтожит ее. Дело в том, что любой искусственный предмет в саду (статуя, беседка, скамья и т. п.), выкрашенный в синий цвет, будет смотреться гораздо ярче естественной палитры сада – и в результате весь эффект потеряется. Получится сад, в котором в первую очередь обращают внимание на синие ступени или синий мост, и лишь затем – на растения.

Поэтому подбирать малые архитектурные элементы для монохромного сада нужно очень аккуратно – пусть лучше они будут нейтрального темно­зеленого цвета или голубовато-белые. Для усиления синего цвета в саду гораздо лучше использовать небольшой прудик или искусственный водоем, отражающий синее небо. Этот элемент станет не сплошным пятном (как синяя статуя), а смешает синий цвет с облаками, отражением растений в воде и т. д.

Сейчас в продаже имеется широкий ассортимент многолетних и однолетних растений, имеющих синие цветы.

Подбор видов зависит не только от стиля сада, но и экологии каждого вида. Важно также учитывать время цветения, чтобы композиция не «рассыпалась». Вот примеры некоторых удачных сочетаний в саду, объединенные по форме и по сезонам.

Ранней весной в саду довольно легко создать синий цветовой аспект. Многие ранневесенние растения имеют синюю окраску цветков. Во­первых, это многие мелколуковичные: крокусы (особенно ярко смотрятся сорта Princess Beatrix и Blue Pearl), мускари, или гадючий лук (сорт Blue Spike), различные пролески (дикие формы неприхотливы и очень красивы), и ветреницы группы De Caen (диаметр цветка 4 см).

Более поздние луковичные поддержат синий оттенок сада до конца мая: очень хорош голубовато-фиолетовый тюльпан сорта Blue Parrot, а многочисленные сорта гиацинтов (например, бледно-голубой Delft Blue и темно­голубой Ostara) прекрасно вольются в композицию.

Однако все луковичные, особенно тюльпаны, требуют хорошо дренированных и довольно плодородных почв, без застойного увлажнения. Поэтому перед созданием ранневесенней синей композиции из луковичных следует тщательно подготовиться: кислые почвы произвестковать, на тяжелых внести речной песок и небольшое количество торфа.

В начале лета, чтобы усилить оттенок, стоит развести в саду незабудку. Это исключительно неприхотливое растение прекрасно растет как на солнце, так и в тени, заполняя собой места там, где в этот период не хватает синего цвета. Сорт Indigo незабудки альпийской с темно­синими цветками будет прекрасно возобновляться в саду без помощи садовода. В пару к ней хорошо подойдет почвопокровное растение барвинок малый, цветущий насыщенно­синими цветами. Он так же неприхотлив, как незабудка, и дает ровный ковер. Помимо традиционного дикого варианта барвинка можно вырастить и садовую форму с махровыми синими цветками (f. multiplex).

Живучка ползучая тоже может стать раннелетним эффектным элементом, покрывая землю сплошным ковром темно­синих соцветий. Для синего сада прекрасно подойдет сорт Variegata, у которого серо-зелёные листья с бело-кремовым окаймлением и пятнами хорошо оттеняют цветки. Для обильного цветения живучки почва должна быть плодородной и хорошо дренированной.

Среди древесных и кустарниковых садовых культур в этот период первенство принадлежит сирени. Большинство ее сортов имеют соцветия, окрашенные в сиреневый, белый или фиолетовый цвета различных оттенков. Долгие годы селекционеры пытались вывести гибриды с преобладанием голубого тона. Для синего сада подойдут сорта Ami Schatt и Decaisne.

Для летнего цветника подойдут синие сорта лаванды (Мunstead и Hidcote Вluе), герань сорта Johnson's Blue (с голубыми цветками), дельфиниум Royal Aspirations (васильковый с белым глазком) и Sunny Skies (голубой с белым глазком), сорта и гибриды шалфея лесного Viola Klose, Rhapsody in Blue (с голубыми цветками).

Как дикие, так и сортовые акониты могут стать эффектным элементом композиции, хотя их роль часто недооценивают, обычно используя для декорирования хозяйственных построек. Неприхотливый морозостойкий двухцветный аконит сорта Bicolor с сине¬белой окраской цветков может по праву соперничать с дельфиниумами.

В течение всего лета великолепным фоном для синих цветов станет кулиса синехвойных кустарников и деревьев. В первую очередь, это можжевельники: обыкновенный, китайский, казацкий. Очень красиво оттеняет густую темно­зеленую хвою елей как основу композиции на заднем плане можжевельник чешуйчатый (сорт Blue Star). Традиционное растение в городском озеленении – ель колючая (сорта Koster, Glauca, Globosa), однако слишком частое её использование в мемориальных местах отчасти дискредитировало это красивое хвойное растение.

Осенью не так много растений синего цвета, но все же можно подобрать растения для поддержания угасающей палитры синего сада. Астра сорта Одарка – темно­синяя, низкорослая, с игольчатыми соцветиями, станет необычным цветовым всплеском в осеннем цветнике. Синий сорт мелколепестника Prosperity и осеннецветущий декоративный шалфей блестящий с синими цветками, выращиваемый как однолетник, могут эффектно дополнить композицию.

В более южных регионах можно использовать сильный цветовой акцент шалфея раскрытого. Это корневищное растение цветет ярко­синими цветками с середины лета до середины осени. Сорт Cam¬bridge Blue очень красив, но в холодных зонах его можно размножить только семенами или выкапывать корневища на зиму. Гортензия пильчатая цветет с начала лета до сентября, выращивать ее можно, только если укрывать на зиму. Особенно красив осенью популярный сорт Bluebird с фиолетово­голубыми цветками.

Крокус прекрасный из группы осеннецветущих крокусов может всю осень радовать цветками, затерянными среди опавшей листвы. Особенно красивы его сорта Artabir (с небесно­голубыми цветками), Cassiope (голубые цветки покрыты четкой сетью жилок), Conqueror (лазурно­голубые цветки) и Oxinan (фиолетово­синие цветки с темным широким околоцветником).

С весны до осени синеву сада подержит хоста Blue Angel – один из самых крупных сортов с голубовато-сизыми листьями. Один из наиболее распространенных сортов хост с плотными голубовато-зелеными листьями Krossa Regal будет великолепно выглядеть до глубокой осени. Однако следует учитывать, что сортовые хосты с пестрыми и синими листьями на слишком солнечных местах получают ожоги, а в глубокой тени постепенно теряют оригинальную окраску и становятся зелеными. Исключение составляет сорт Halcyon – в тенистых участках сада его кожистые листья становятся еще более синими.

Конечно, это далеко не полный перечень видов, подходящих для создания синего сада, а базовый набор неприхотливых культиваров. Если всерьез начать формировать необыкновенный синий сад, то со временем каждый садовод может составить свою особенную коллекцию сортов и форм.





Источник: gazetasadovod.ru

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