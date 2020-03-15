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"Сигналы бедствия" от огурцов и томатов: распознаем и принимаем меры
Э. Феофилов, засл. агроном России, gazetasadovod.ru   
15 Марта 2020 г.
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pomidor

На недостаток каждого из питательных элементов овощные растения отвечают различными внешними проявлениями и характерными признаками: изменением цвета листьев, их размеров и формы; нарушением роста и формы побегов и плодов; отмиранием отдельных тканей и точек роста. Каждое такое проявление - это сигнал бедствия растения, просьба о незамедлительной помощи.

"Сигналы бедствия" от огурцов и томатов: распознаем и принимаем меры

Нехватка питательных веществ неизбежно скажется на урожае

Своевременно замеченный и устраненный недостаток того или иного элемента может и не повлиять отрицательно на урожай, но промедление в этом грозит серьезным уроном продуктивности.

До начала внесения питательных элементов в корневой или внекорневой подкормке, нужно убедиться, что растения не поражены каким-либо вредителем или болезнью. Ряд таких поражений имеют сходство с недостатками в питании.

Огурец. При недостатке азота сначала наблюдается пожелтение (высветление) нижних листьев, затем возможно и побурение из-за распада в них хлорофилла; побеги тонкие и жесткие; цветки мелкие, опадающие; плоды становятся светло-зелеными, не дорастают, искривляются; рост растения в целом задерживается. От недостатка калия листья нижних ярусов по краям желтеют, затем бронзовеют; плоды становятся одутловатыми к цветку и узкими к плодоножке. Недостаток кальция придает белесоватый цвет верхним листьям. Недостаток магния проявляется в белой пятнистости (обесцвечивании) между жилок листовой пластинки (жилки остаются зелеными) у нижних листьев. При недостатке бора отмирание центральной точки роста у стебля и образование «метельчатой» верхушки, остановка в росте. Остальные элементы на растениях огурца недостаток обычно не проявляют.

Томат. Недостаток азота проявляется слабым ростом растения, тонким стеблем, пожелтением нижних листьев и появлением на их обратной стороне слабого посинения, покраснением стебля. От недостатка фосфора краснеют с нижней стороны старые листья, плоды растут медленно и бывают мелкими. При недостатке калия листья становятся мелкоморщинистыми, плоды с темными пятнами на кожуре. Недостаток кальция создает верхушечную гниль плодов. От недостатка железа происходит хлоротичность и пожелтение молодых и вновь образующихся листьев. При недостатке цинка образуются мелкие листья и плоды, последние рано созревают.

Источник: gazetasadovod.ru

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