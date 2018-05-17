Сидераты - спасение для истощенной почвы

Некоторые огородники в погоне за чистотой допускают большую ошибку: выносят с огорода все растительные остатки и перекапывают только почву. Следует отметить, что по сравнению с другими культурами (кормовыми, полевыми) овощные оставляют в почве очень мало растительных остатков, а без органических удобрений почва быстро теряет свое плодородие.

Как использовать сидераты

Один из эффективных способов оздоровления почвы – сидерация

Многолетние наблюдения показывают, что при отсутствии или недостатке органических удобрений в почве идет постепенное разрушение гумуса (0,20-0,25 кг/м2 в год). Снижение его содержания приводит к потере водопрочной структуры почвы, ее уплотнению, развитию патогенной микрофлоры, а следовательно, и к распространению болезней.

После уборки урожая овощных культур в землю надо возвращать те вещества, которые были затрачены на получение продукции. Кроме того, бессменное выращивание культуры, например картофеля, утомляет почву. Многие огородники этого не учитывают, поэтому урожаи становятся все меньше и меньше.

Один из эффективных способов оздоровления почвы – сидерация, т. е. обогащение земли органическими веществами путем выращивания культур (не только бобовых) с последующей заделкой их зеленой массы в почву.

В Нечерноземной зоне сидераты лучше высевать после уборки раннего картофеля и овощей, а заделывать – в октябре.

Сидераты можно использовать и как самостоятельную культуру, и как промежуточную.

Самостоятельными называют культуры, которые занимают участок весь вегетационный период, промежуточными – высеваемые в промежутке времени между основными культурами в севообороте.

При выращивании трав можно запахать всю вегетативную массу или использовать первый укос на корм скоту, а второй запахать. На склонах сидераты можно заделать в виде мульчи весной. На участках с незапаханными с осени сидератами зимой накапливается больше снега, поэтому улучшается водный режим почвы. При высеве сидеральных культур весной или в начале лета семена равномерно разбросайте по поверхности почвы, либо сделайте предварительно рядки и посейте по ним.

Участок, на котором длительное время выращивали картофель, целесообразно занять сидератами на весь год или даже на 2 года, высевая люпин, люцерну, донник, эспарцет и т. д.

Какие бывают сидераты

Какие культуры можно использовать в качестве сидератов? Лучше, конечно, однолетние с коротким вегетационным периодом, такие, как горчица листовая (сарептская), кресс­салат, подсолнечник, донник, бобы, овес, рожь, фацелия, но можно и многолетние – клевер, люцерну, люпин. Наилучшие результаты дают смешанные посевы 2¬3 трав, поскольку в таком случае успевает нарасти до 5¬8 кг зеленой массы на 1 м2.

По своему действию на структуру почвы и ее плодородие зеленые удобрения почти равноценны навозу.

Овес – неприхотливое растение, выносит повышенную кислотность, довольно холодостоек, переносит заморозки до –4°C. Его хорошо использовать в качестве сидерата на огородах Нечерноземной зоны. Вегетационный период 75¬120 дней. Урожайность 1¬2 кг зеленой массы на 1 м2.

Горох и другие бобовые культуры (фасоль, чечевица, вика, бобы, пелюшка), отличающиеся коротким вегетационным периодом и обладающие удивительной способностью – с помощью обитающих на их корнях азотфиксирующих бактерий связывать свободный азот атмосферы, запасы которого неисчерпаемы, но практически недоступны большинству других растений.

К концу вегетации на корнях бобовых растений, например гороха, накапливается (в расчете на 1 сотку) до 1 кг азота, что равноценно внесению 150-200 кг навоза.

Эффективность такого способа обогащения участка азотом возрастает, если после уборки урожая заделать в почву измельченные остатки надземных органов (стеблей, листьев, створок бобов). Кроме того, корни гороха благоприятно действуют на химические и физические свойства почвы, переводят малорастворимые минеральные вещества в состояние, доступное для других растений, извлекают питательные элементы из более глубоких слоев, содействуют улучшению почвенной структуры.

Известный русский почвовед Д. Н. Прянишников приравнивал бобовые культуры к работающему на энергии солнечного луча миниатюрному заводу, который производит соединения азота, необходимые для питания других растений. Кроме азота горох оставляет в почве с корневыми и пожнивными остатками фосфорные и калийные соединения.



Горчица представлена несколькими видами. В качестве сидератов лучше использовать салатную и белую, которые за лето могут дать 2-3 урожая. Оба вида нетребовательны к почве, морозоустойчивы, ими можно успешно засевать небольшие освободившиеся участки. Семена их несложно получать самим. Для этого часть растений, желательно от раннего посева, не надо запахивать. Горчица хорошо оздоравливает почву, поскольку выделяет летучие вещества антибактериального и фитонцидного действия.

Гречиха усваивает недоступные для других культур соединения фосфора и способствует ускорению плодоношения последующей культуры. Помимо того она прекрасный медонос.

Люпин выдерживает заморозки до –7°C весной и до –12°C осенью, продолжая наращивать большую вегетативную массу. Хорошо переносит повышенную кислотность почвы, может поглощать из нее труднорастворимые формы калия. Урожайность 3-8 кг зеленой массы с 1 м2.

Сераделла – однолетнее растение, способное расти на бедных почвах, теневыносливо, поэтому хорошо растет на затененных плодовыми деревьями участках, но плохо переносит кислые почвы. На песчаной почве растет лучше, чем на суглинистой, и в прохладное лето дает прекрасный урожай зеленой массы. Сераделла устойчива и к весенним, и к осенним заморозкам. При весеннем посеве сераделла, скошенная на ранних фазах формирования семян, хорошо отрастает и к концу августа может дать второй урожай. Урожайность 2-3 кг зеленой массы с 1 м2.

Настурция – цветочная культура, которая тоже может быть использована в качестве сидерата, если высаживать ее в междурядьях из расчета 6 растений на 1 м2.

Кресс-салат содержит эфирные масла, оздоравливающие почву, и при ранневесеннем посеве может быть оптимальным удобрением для поздновысаживаемых культур: огурца, томата, среднеспелых сортов белокочанной капусты.

Запашкой сидератов можно улучшить любую почву, даже такую, у которой верхний гумусовый слой снесен ветром или водой. Только высевать их надо периодически, а заделку зеленых удобрений в почву проводить тогда, когда они сформируют достаточно большую вегетативную массу. Горох и бобы желательно запахивать, когда снимете первые зеленые плоды.

Заделка зеленой массы на достаточную глубину – одно из основных условий ее минерализации, и именно здесь чаще всего ошибаются огородники. На суглинистых почвах зеленое удобрение следует запахивать на глубину не более 15 см, не очень толстым слоем, на глинистых – 8-10 см. На легких почвах, где доступ воздуха лучше, заделка может быть более глубокой, чем на суглинистых. Чтобы зеленую массу было легче запахивать или закапывать, слегка прикатайте ее или дайте немного подсохнуть. Сидераты дают высокий урожай вегетативной массы, если семена были высеяны в хорошо разрыхленную почву. Высевать их в невскопанную почву нежелательно.

Груборазделанная почва для мелких семян также не годится. Глубина заделки семян большинства сидеральных культур 2-4 см, а мелкосемянных – 0,5-1 см. Норма высева (г на 1 м2): клевера – 2-3, люцерны – 3-4, горчицы – 4-6, фацелии – 8-10, гороха – 15, люпина – 10. Особого ухода за сидератами не требуется, но при поливе они растут лучше. Чтобы они нарастили большую вегетативную массу, целесообразно внести минеральные удобрения хотя бы в половинной дозе.

Под озимые культуры (чеснок, морковь, петрушку, лук­овсюжку и др.) участки с сидератами надо перекопать уже во второй половине июля – начале августа, чтобы процесс минерализации ко времени посева овощных культур начал затихать.

На легких песчаных почвах, особенно при влажной осени, сидераты следует закопать не позднее августа.

Запаханная в почву высокобелковая масса насыщает пахотный слой органическими веществами. Даже остатки стерни и корней обогащают почву. Распределяясь в большем объеме почвы, корни сидератов попадают в более глубокие горизонты, куда навоз внести трудно. Процесс разложения при этом равномерно протекает в течение более длительного времени.

Только цветения и образования семян у сидератов, за исключением бобовых, допускать нельзя!



