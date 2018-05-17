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Сидераты - спасение для истощенной почвы
|К. Преображенский, канд. с.-х. наук, gazetasadovod.ru
|17 Мая 2018 г.
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Некоторые огородники в погоне за чистотой допускают большую ошибку: выносят с огорода все растительные остатки и перекапывают только почву. Следует отметить, что по сравнению с другими культурами (кормовыми, полевыми) овощные оставляют в почве очень мало растительных остатков, а без органических удобрений почва быстро теряет свое плодородие.
Как использовать сидераты
Один из эффективных способов оздоровления почвы – сидерация
Многолетние наблюдения показывают, что при отсутствии или недостатке органических удобрений в почве идет постепенное разрушение гумуса (0,20-0,25 кг/м2 в год). Снижение его содержания приводит к потере водопрочной структуры почвы, ее уплотнению, развитию патогенной микрофлоры, а следовательно, и к распространению болезней.
После уборки урожая овощных культур в землю надо возвращать те вещества, которые были затрачены на получение продукции. Кроме того, бессменное выращивание культуры, например картофеля, утомляет почву. Многие огородники этого не учитывают, поэтому урожаи становятся все меньше и меньше.
Самостоятельными называют культуры, которые занимают участок весь вегетационный период, промежуточными – высеваемые в промежутке времени между основными культурами в севообороте.
Какие бывают сидераты
Какие культуры можно использовать в качестве сидератов? Лучше, конечно, однолетние с коротким вегетационным периодом, такие, как горчица листовая (сарептская), кресссалат, подсолнечник, донник, бобы, овес, рожь, фацелия, но можно и многолетние – клевер, люцерну, люпин. Наилучшие результаты дают смешанные посевы 2¬3 трав, поскольку в таком случае успевает нарасти до 5¬8 кг зеленой массы на 1 м2.
Овес – неприхотливое растение, выносит повышенную кислотность, довольно холодостоек, переносит заморозки до –4°C. Его хорошо использовать в качестве сидерата на огородах Нечерноземной зоны. Вегетационный период 75¬120 дней. Урожайность 1¬2 кг зеленой массы на 1 м2.
Эффективность такого способа обогащения участка азотом возрастает, если после уборки урожая заделать в почву измельченные остатки надземных органов (стеблей, листьев, створок бобов). Кроме того, корни гороха благоприятно действуют на химические и физические свойства почвы, переводят малорастворимые минеральные вещества в состояние, доступное для других растений, извлекают питательные элементы из более глубоких слоев, содействуют улучшению почвенной структуры.
Запашкой сидератов можно улучшить любую почву, даже такую, у которой верхний гумусовый слой снесен ветром или водой. Только высевать их надо периодически, а заделку зеленых удобрений в почву проводить тогда, когда они сформируют достаточно большую вегетативную массу. Горох и бобы желательно запахивать, когда снимете первые зеленые плоды.
Заделка зеленой массы на достаточную глубину – одно из основных условий ее минерализации, и именно здесь чаще всего ошибаются огородники. На суглинистых почвах зеленое удобрение следует запахивать на глубину не более 15 см, не очень толстым слоем, на глинистых – 8-10 см. На легких почвах, где доступ воздуха лучше, заделка может быть более глубокой, чем на суглинистых. Чтобы зеленую массу было легче запахивать или закапывать, слегка прикатайте ее или дайте немного подсохнуть. Сидераты дают высокий урожай вегетативной массы, если семена были высеяны в хорошо разрыхленную почву. Высевать их в невскопанную почву нежелательно.
Груборазделанная почва для мелких семян также не годится. Глубина заделки семян большинства сидеральных культур 2-4 см, а мелкосемянных – 0,5-1 см. Норма высева (г на 1 м2): клевера – 2-3, люцерны – 3-4, горчицы – 4-6, фацелии – 8-10, гороха – 15, люпина – 10. Особого ухода за сидератами не требуется, но при поливе они растут лучше. Чтобы они нарастили большую вегетативную массу, целесообразно внести минеральные удобрения хотя бы в половинной дозе.
Под озимые культуры (чеснок, морковь, петрушку, луковсюжку и др.) участки с сидератами надо перекопать уже во второй половине июля – начале августа, чтобы процесс минерализации ко времени посева овощных культур начал затихать.
На легких песчаных почвах, особенно при влажной осени, сидераты следует закопать не позднее августа.
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