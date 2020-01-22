Сезон рассады не за горами, пора готовиться

Томаты - это одна из любимых культур садоводов-огородников.
Если семена не покрыты оболочкой, то их нужно подготовить к посеву
Рекомендаций по выращиванию рассады можно найти много, специалисты рекомендуют выращивать рассаду в полиэтиленовых мешочках с 1 столовой ложкой земли, а некоторые специалисты рекомендуют выращивать длинный ствол и разрезать его на части. И даже в таких условиях растения дают урожай. Но мы не будем направлять энергию растений на их выживание в трудных условиях, а направим её лучше на рост и развитие растения, и в конечном итоге, на получение хорошего урожая. Для начала давайте определимся с датой посева семян на рассаду, а для этого необходимо знать дату высадки рассады на постоянное место. Эта дата зависит от региона, где расположен ваш участок, и от оснащенности вашей теплицы. Главное, чтобы после высадки рассады на постоянное место, она не была подвержена возвратным заморозкам. При малейших заморозках гибель рассады, а следовательно и всех ваших трудов гарантирована.
Определились с датой? Теперь нужно от этой даты отсчитать 8 недель, а если вы планируете выращивать рассаду с пикировкой, то можно добавить еще одну неделю.
Распаковывайте семена, если они предварительно обработаны, т. е. покрыты защитной питательной оболочкой, то такие семена вам не нужно ничем обрабатывать. Их можно сеять. Если семена не обработаны, то придется их обеззаразить и желательно обработать какими-либо стимуляторами роста. Для обеззараживания семена помещают в 1-процентный раствор марганцево-кислого калия (1г на полстакана воды.) на 20 минут, затем промывают проточной водой. Если у вас есть какие-либо стимуляторы роста, то на упаковке написано, что необходимо делать, если таких не имеется, не беда, возьмите столовую ложку золы, засыпьте ее в пол-литровую банку и залейте теплой водой. Через двое суток у вас готовый стимулятор роста. Опустите в этот раствор семена на 4-5 часов, предварительно поместив их в марлевый мешочек. Семена готовы к посеву.
Посев семян
Грунт должен, быть рыхлым, питательным, (иметь все необходимые для растения элементы), кислотность – близкой к нейтральной. Если грунт для рассады у вас храниться на балконе, то минимум за сутки его необходимо перенести в тепло. Для того, чтобы разбудить семена, им понадобится тепло, влага и воздух. В рыхлой влажной почве все это есть. Если вы планируете выращивать рассаду с пикировкой, то в тару насыпаете подготовленную почву (глубина тары не менее 8 см.), поливаете почву и высеваете семена. Глубина посева около 1 см, расстояние между сеянцами не менее 2 см. Можно сделать бороздки и в них посеять семена, затем бороздки засыпать, а можно разложить семена на поверхность грунта и засыпать слоем 1-1,5 см и опрыскать теплой водой. Тару с посеянными семенами лучше накрыть стеклом, или поместить в полиэтиленовой пакет. Затем поставить в теплое место, где температура воздуха будет в пределах 22-28 °С. Тара с посадками может находиться в полной темноте или на свету, разницы нет никакой, но как только появятся первые всходы, сразу тару с посевами необходимо выставить на светлое место. Если вы собираетесь выращивать рассаду без пикировки, то посевы производят в персональную тару, объемом не менее 0,5 л. Все остальные действия те же.
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