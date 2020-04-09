Секреты размножения фиалок цветоносами

Размножение сенполий цветоносом используют, если необходимо сохранить и передать потомству сложную (фантазийную) окраску цветка. Это, в первую очередь, сорта-химеры, которые не передают сортовую окраску при размножении листовым черенком.

Для удачного укоренения нужен здоровый и крепкий цветонос

Это возможно лишь укоренив пасынок или цветонос. Размножение цветоносом почти на 100% передает окраску.

План действий:

1. Выламываем здоровый крепкий цветонос с самыми красивыми цветками. Укладываем на твердую поверхность, острым лезвием отрезаем нижнюю часть, оставив 1см до прилистников(маленьких листочков на цветоносе). Все цветки и бутоны тоже удаляем, оставляя пеньки до 3-5мм высотой. Оставшееся маленькое "деревце" и есть именно то, что нам нужно. Срезы хорошо припудрить толченым древесным углем, который имеет такое же действие на срезы растений, как йод для человека.

2. Берем маленький горшочек или прозрачный пластмассовый стаканчик. На дно укладываем слой мха 1,5см. Насыпаем слой земельной смеси такого же состава, как и для укоренения листовых черенков слоем 2-2,5см. Палочкой в центре горшочка делаем углубление и осторожно вставляем цветонос до прилистников. Немного поливаем и ставим в тепличку или пакет. Мох на дне горшочка после полива должен остаться сухим! Наклеиваем название сорта и дату посадки. На какое-то время цветонос "замрет", пока идет образование корешков. Проветривать растение надо редко, там и не будет много конденсата при скудном поливе. А тепличные условия помогут успешнее начаться процессу укоренения. Горшочек ставим в светлое, но не солнечное и теплое (+20-24 градуса) место.

Успех всего мероприятия заключается в поливе. Поливать надо очень мало, чтобы мох внизу горшочка остался сухим. Поэтому и сажать лучше в прозрачную посуду, чтобы было удобно наблюдать за процессом. Если все делается правильно, то через некоторое время в пазухах прилистников покажутся маленькие листики - наши будущие розетки. Сроки появления маленьких розеточек очень разные. Они могут появиться и через 1,5 месяца после посадки цветоноса, а могут и намного позже.

Активный рост маленьких листочков в пазухах прилистников свидетельствует об успешном укоренении. Сами листики прицветников тоже могут немного подрасти. Через прозрачные стенки горшочка видна сеточка белых корешков, оплетающих земляной ком. Теперь можно постепенно приоткрывать тепличку или пакет, приучая растение к комнатным условиям. Полив такой же, небольшими порциями и только при подсыхании верхнего слоя земли.

Когда молодые розетки вырастут высотой 2-3 см, горшочек убираем из теплички или пакета. Если у розеточки образовалась "ножка" без корешков, для их образования можно обернуть ее мхом-сфагнумом.

Подращиваем, пока не образуется 2-3 пары листьев и рассаживаем, как при обычном отделении деток, когда размножаем фиалку листовым черенком. В результате наших трудов получаем точную копию любимого сорта. Для удачного укоренения главное - здоровый и крепкий цветонос, рыхлая почва и аккуратный полив.

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Источник: vk.com

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