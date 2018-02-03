Романтичные анютины глазки в нашем саду

Может быть, это самые романтические цветы в истории – скромные анютины глазки, которые были нежно любимы людьми задолго до появления их современных сортов с крупными, бахромчатыми и махровыми, бархатистыми цветками.

Viola tricolor, или фиалка трехцветная

В Англии и Франции виола считается символом постоянства и верности

Название анютиных глазок «pansy» в английском языке не единственное, их называют еще «hearts ease», что означает «сердечное успокоение», «сердечную радость». В самом деле, сердце радуется, когда милый цветок без слов выражает чувства и желания дарителя.

Символическое значение различных цветов, трав и деревьев составляло целый особый «язык», им охотно пользовались в старину по всему миру. В странах Востока такой иносказательный язык совершенствовался в течение многих веков и назывался селам. Цветы, их сочетания выражали скрытые чувства людей, которые по той или иной причине не могли быть высказаны вслух или выражены в письме; передавали тайную информацию.

Но вернемся к анютиным глазкам. Их ботаническое название – Viola tricolor, или фиалка трехцветная, принадлежат они семейству фиалковых. Одна из легенд о происхождении анютиных глазок рассказывает, что божественная Афродита беззаботно плескалась в одном из тайных гротов. Вдруг она услышала шорох и увидела смертных, зачарованно любующихся ее красотой. Но простым людям под страхом смерти запрещалось видеть богов. В гневе Афродита обратилась к Зевсу, требуя наказания для дерзких. Зевс превратил их в цветы, напоминающие лица людей, с тонкой росписью, отразившей выражение любопытства и удивления. Такими они и остались поныне.

Удивительно, что один и тот же цветок вызывал в разные времена и у разных народов совершенно несхожие ассоциации, символизировал часто противоположные чувства и понятия. Так, в средние века анютины глазки играли свою роль в христианской обрядности и получили название цветка св. Троицы.

Темное треугольное пятно в центре цветка в то время трактовалось как подобие «всевидящего ока», тонко прочерченные полоски воспринимались как лучи света, исходящие от «ока». По мнению тогдашних христиан, три лица св. Троицы брали свое начало из всевидящего ока Бога Отца.

В одном из средневековых монастырей Франции на стене было громадное изображение этого цветка с мертвой головой в центре, а также надписью: «Memento mori», то есть «помни о смерти». Возможно, поэтому белые анютины глазки в Северной Франции являются символом смерти, из них не делают букетов, и никогда никому не дарят.

Есть интересная трактовка такого их значения, принадлежащая немецкому ботанику Штерну. Он полагал, что форма семенной коробочки виолы (латинское название анютиных глазок) может напоминать форму черепа – вместилища мозга и мыслей.

В то же самое время анютины глазки продолжали быть для влюбленных символом верности. Существовал милый обычай дарить друг другу свои портреты в рамках в виде увеличенного изображения этих цветов.

В Польше цветок анютиных глазок называют «братек», дарят его на память самым близким людям в знак большого расположения и доверия. Девушка может подарить его только своему жениху.

Анютины глазки, по поверью, обладают привораживающей силой, и этим пользовались с очень древних времен. Для совершения приворота отжимали немного сока цветка, и во время сна человека, которого нужно приворожить, брызгали ему на веки. Когда он проснется, влюбленная девушка должна оказаться прямо перед его глазами.

Во Франции крестьянские девушки гадали на суженого, вертя в руках этот цветок, приговаривая необходимые слова, в переводе звучащие так: «Думай хорошенько – в той стороне, где ты остановишься, и будет мой суженый».

Приблизительно с XVI в. анютины глазки почти везде, начиная с Брабанта, получают название pensee, что означает «мысль», «дума». Некоторые авторы предполагают, что слово это имеет персидское происхождение. Говорят также, что в Персии этот цветок любили более всех других и давали ему гораздо больше ласковых названий, нежели для обожаемой розы...

О магической силе этих цветов судить теперь трудно, но в лечебном воздействии фиалки трехцветной, а также фиалки полевой (viola arvensis) с мелкими желтыми цветками и народная, и научная медицина убедились давно. Растения этих видов содержат гликозиды, рутин, виолакверцетин, сапонины, витамин С, каротин; в цветках находят антоциановый гликозид виоланин. Надземные части фиалки трехцветной собирают во время цветения в первой половине лета, фиалки полевой – до осени, при этом нижние оголенные части стеблей отбрасывают. Собранные стебли с листьями сушат в тени, под навесом, с хорошим проветриванием. Высушенную измельченную фиалку заваривают как чай из расчета 20 г на 200 мл кипятка, настаивают до комнатной температуры настоя. Принимают как отхаркивающее средство по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

Виола: выращивание и уход

Для того, чтобы легендарные анютины глазки поселились в вашем саду, достаточно летом на лугу собрать их семена в еще закрытых коробочках, досушить их в тени под слоем бумаги. Созревшие семена становятся светло-коричневыми, они энергично раскрывают створки семенных коробочек и разлетаются в разные стороны. (Точно так же ведут себя семена сортовых крупноцветных фиалок Витрокка – Viola x wittrockiana, которые мы привычно называем анютины глазки и выращиваем в садах, контейнерах, на балконах и даже на подоконниках.) Высевают эти двулетние растения в начале июня в грядку открытого грунта, умеренно заправленную компостом и увлажненную. Глубина посева – около 1 см, в ряду мелкие семена размещают через 3-5 см, ряды располагают через 10-15 см. Уход требуется самый обычный: рыхление почвы после дождя и полива с помощью плоскореза, который успешно подрезает корни сорняков и избавляет сеянцы от конкуренции с ними. (Удалять сорняки не обязательно, они служат своеобразной мульчей на разводочной грядке.) При слабом росте можно 1-2 раза подкормить сеянцы виолы любым азотным удобрением: 10-15 г мочевины на ведро воды; настоем травы с 3-4-дневной выдержкой.

В конце июля дают подкормку полным удобрением. Обычно сеянцы к августу отрастают настолько, что их розетки можно высаживать на постоянное место, где они будут цвести с ранней весны. При посадке виолы по краям миксбордеров, рабаток, на первых планах любых цветников, среди луковичных и мелколуковичных, в каждую посадочную ямку добавляют несколько кристаллов комплексного удобрения AVA. Это обеспечит растения полноценным питанием на весь их жизненный цикл. (Добавить придется только ранневесеннюю подкормку азотом, как и для всех садовых растений.)

Для получения цветущих анютиных глазок к означенному дню зимой их можно выгонять, как и луковичные растения. Для этого в августе рассаду виолы высаживают не только в цветники сада, но и в горшочки или плошки по 3-5 штук (на дно укладывают дренаж). Высаженные виолы в горшочках прикапывают в парнике или тепличке. С наступлением холодов эти горшочки привозят в город, до заморозков открыто держат на балконе, затем оставляют на застекленной лоджии. Конечно, оранжерейные условия подходят для выгонки гораздо больше: требуется светлое и прохладное помещение с температурой 5...12 оС. Далее поддерживают умеренную влажность почвы, досвечивают люминесцентными лампами по 2-4 ч утром и около 4 ч вечером (можно установить специальное реле для включения и выключения освещения).

За месяц до желаемого срока цветения горшочки вносят в комнату, постепенно повышая температуру воздуха, но не более 16 оС (более высокая температура отрицательно сказывается на цветении). Горшочки дер­жат на влажном керамзите и опрыскивают водой комнатной температуры.

На второй год жизни виола цветет непрерывно с весны и до морозов. Для обильного цветения требуется достаточное питание (если не использовать AVA, то каждые 10-12 дней дают жидкую подкормку полным удобрением), полив в сухую погоду, немедленное удаление отцветших головок, чтобы растения не тратили силы на образование лишних семян. Необходимое количество семенных коробочек собирают с самых здоровых, красивых кустов. При этом надо помнить, что виола – перекрестно опыляющееся растение. Это означает, что высаженные рядом различные ее сорта дадут потомство со смешанными признаками, не повторяющими буквально облик своих родителей.

Если есть возможность и желание, можно посеять семена виолы в горшочки или плошки в конце февраля – марте, и тогда в мае – июне у вас будут цветущие анютины глазки. Они замечательно украсят ваш дом, балкон и сад, и будут цвести до самых морозов.

Видовые фиалки трехцветные и полевые стоит высаживать подальше от крупноцветных, в специальном цветнике с целебными травами вроде мяты, мелиссы, монарды, календулы, тысячелистника, кипрея, манжетки и других, где они будут прекрасно размножаться самосевом и обеспечивать своих хозяев полезным чаем.





Источник: gazetasadovod.ru

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