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Растениям не нравится жесткая вода? Сделаем ее мягче
По инф. vk.com   
08 Марта 2020 г.
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poliv

Несколько способов как смягчить воду для полива комнатных растений.

Растениям не нравится жесткая вода? Сделаем ее мягче

Для полива цветов не стоит использовать воду прямо из-под крана

Перед начинающими цветоводами рано или поздно встает вопрос: какой водой лучше всего поливать растения? Все зависит от конкретного растения. Одним растениям нужна очень мягкая подкисленная вода, например, для орхидеи, азалии, кармоны мелколистной, гортензии или папоротников.

Другим растениям нужна очень жесткая вода с высоким содержание извести. Ярким представителем этой группы растений является олеандр.

Но, все-таки, большинство комнатных растений являются ацидофилами, то есть, не любят слишком жесткую воду, в которой много извести, и поэтому при длительном поливе водопроводной водой у них начинают желтеть листья, развивается хлороз, а на поверхности земли выступает белый налет.

Так какой же водой лучше всего поливать комнатные растения? Самой лучшей водой считается дождевая и снеговая вода. Но этот вариант с поливом подойдет только для тех, кто проживает в сельской местности, в городе же такой фокус не пройдет.

В условиях города для полива комнатных растений, как правило, используется вода из-под крана. Она не так плоха, но в ней содержатся хлор и известь, которые совершенно не нравятся растениям. Высокое содержание хлора в воде может вызвать отмирание верхушек побегов, ожог листьев.
Чтобы избежать таких неприятностей и смягчить водопроводную воду, можно добавить в неё сок лимона или несколько крупинок лимонной кислоты. Для смягчения воды можно использовать столовый уксус: 10 капель столового или яблочного уксуса на один литр воды. Также, в цветочных магазинах продается специальный нейтрализатор извести для воды (не путайте со стиральным смягчителем для белья).

Подкислить воду для полива можно с помощью верхового торфа. Торф положите в полиэтиленовый пакет, протыканный иголками, и поместите этот пакетик в воду для полива. Ста граммов торфа достаточно для подкисления одного литра воды.

Смягчить водопроводную воду можно с помощью кипячения - самый простой и доступный способ. Вскипятите воду, охладите, и налейте в леечку. Всё, проблемы с поливом практически исчезнут. Кипяченую воду комнатные растения пьют весьма охотно. А если вы время от времени будете добавлять удобрения или биологические подкормки в кипяченую воду, то ваши растения будут чувствовать себя прекрасно и зимой и летом.

Источник: vk.com

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