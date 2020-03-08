Растениям не нравится жесткая вода? Сделаем ее мягче

Несколько способов как смягчить воду для полива комнатных растений.
Для полива цветов не стоит использовать воду прямо из-под крана
Перед начинающими цветоводами рано или поздно встает вопрос: какой водой лучше всего поливать растения? Все зависит от конкретного растения. Одним растениям нужна очень мягкая подкисленная вода, например, для орхидеи, азалии, кармоны мелколистной, гортензии или папоротников.
Другим растениям нужна очень жесткая вода с высоким содержание извести. Ярким представителем этой группы растений является олеандр.
Но, все-таки, большинство комнатных растений являются ацидофилами, то есть, не любят слишком жесткую воду, в которой много извести, и поэтому при длительном поливе водопроводной водой у них начинают желтеть листья, развивается хлороз, а на поверхности земли выступает белый налет.
Так какой же водой лучше всего поливать комнатные растения? Самой лучшей водой считается дождевая и снеговая вода. Но этот вариант с поливом подойдет только для тех, кто проживает в сельской местности, в городе же такой фокус не пройдет.
В условиях города для полива комнатных растений, как правило, используется вода из-под крана. Она не так плоха, но в ней содержатся хлор и известь, которые совершенно не нравятся растениям. Высокое содержание хлора в воде может вызвать отмирание верхушек побегов, ожог листьев. Чтобы избежать таких неприятностей и смягчить водопроводную воду, можно добавить в неё сок лимона или несколько крупинок лимонной кислоты. Для смягчения воды можно использовать столовый уксус: 10 капель столового или яблочного уксуса на один литр воды. Также, в цветочных магазинах продается специальный нейтрализатор извести для воды (не путайте со стиральным смягчителем для белья).
Подкислить воду для полива можно с помощью верхового торфа. Торф положите в полиэтиленовый пакет, протыканный иголками, и поместите этот пакетик в воду для полива. Ста граммов торфа достаточно для подкисления одного литра воды.
Смягчить водопроводную воду можно с помощью кипячения - самый простой и доступный способ. Вскипятите воду, охладите, и налейте в леечку. Всё, проблемы с поливом практически исчезнут. Кипяченую воду комнатные растения пьют весьма охотно. А если вы время от времени будете добавлять удобрения или биологические подкормки в кипяченую воду, то ваши растения будут чувствовать себя прекрасно и зимой и летом.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Можно ли сажать картофель в непаханую землю? Сегодня многим пожилым огородникам стало уже не под силу обрабатывать землю на участках, а возделывать свой картофель по-прежнему хочется, я по собственному опыту хочу ответить на такой вопрос. Сразу скажу – можно, хотя это один из нетрадиционных способов выращивания картофеля.
Кукуруза является сельскохозяйственной культурой и возделывается более 5 тыс. лет. Бывает земляничная кукуруза, скороспелая, ранняя, гибридная, поздняя, попкорн, сладкая, бондюэль, в том числе и кормовая.
Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...
Вот и пришло то чудесное время года, когда наши чувства оживают в предвкушении весны и нового садоводческого сезона. Размышления о бренности людского бытия откладываются на следующую зиму, а нам пора заняться делом, и прежде всего – готовить рассаду.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.