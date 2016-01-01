Проблемы комнатных растений и способы их решения

Многие проблемы с комнатными растениями проще предупредить, чем исправить. И это правило особенно касается ухода: индивидуальный подход к комнатным любимцам, внимательное соблюдение режима поливов и подкормок, контроль степени просыхания субстрата гарантируют растениям сохранение и здоровья, и привлекательности. Потеря комнатными растениями листьев, даже если она частична – проблема, после которой привлекательный вид восстанавливается далеко не так быстро, как того бы хотелось. Чаще всего она связана с неправильным поливом, хотя в отдельных случаях эту напасть вызывают и другие факторы.

Проблема с листьями: причины и способы решения

Очень частая причина "облысения" цветка - неправильный полив

✅ Потеря листьев комнатными растениями бывает разной

Сбрасывание листвы у комнатных растений – проблема распространенная и серьезная. Наряду с сухими кончиками, потерей листьями окраса и пятнами на них, она сильнее всего сказывается на привлекательности цветка. Но в отличие от других проблем, решить ее иногда можно достаточно просто, особенно если не медлить.

Конечно, при значительном облысении прежний вид растение примет не скоро.

Чаще всего с таким явлением цветоводы сталкиваются в течение зимы. Расхождение между типичными комнатными условиями и требуемыми растению параметрами, резкое сокращение света, сквозняки, необходимость корректировать частоту поливов только повышают риск опадения листьев (как и появления любой другой проблемы).

Но такое случается и в другое время года, даже на растениях, выглядящих здоровыми.

Обычно опадение листвы считают проблемой однотипной, но на самом деле это не так.

Различают такие разновидности этого явления:

●быстрое, или массовое опадение листвы без других изменений;

●сбрасывание нижних листьев;

●опадение листьев после скручивания;

●опадение листьев после пожелтения;

●частичное сбрасывание листвы у вновь приобретенных растений.

Все эти типы опадения вызваны разными причинами и требуют разного подхода к коррекции ухода.

Быстрое опадение листьев у комнатных растений

Быстрое сбрасывание листвы, в том числе молодых листьев, резкое оголение кроны типично только для листопадных кустарников и древесных (инжир, гранат и пр.) и в комнатной культуре является редкостью. Опадают листья и у клубневых, и у луковичных (амариллис, глоксиния, бегония, зефирантес, кислицы и т.п.) при переходе на стадию покоя, но это скорее исключение из правил.

Если ваше растение резко сбрасывает листья и не принадлежит к перечисленным категориям, то причина может быть только одна – растение пережило сильный травматический фактор, резкое изменение условий. Для такого оголения необходимо действительно кардинально нарушить правила ухода.

Факторами, вызвавшими такое опадение, могут послужить:

●перестановка тенелюбивого растения под прямые солнечные лучи;

●перепад температур на 10 и более градусов (в любую сторону);

●сквозняк с ледяным или морозным ветром;



●полное высыхание субстрата у древесных растений при установке в жарком месте.

✅ Опадение листьев комнатных растений после сворачивания

Такой тип опадения вызван системным нарушением условий в сторону нежелательного понижения температур и повышения влажности.

Его вызывают:

●использование слишком большого количества воды, которая застаивается в субстрате;

●понижение температуры воздуха по сравнению с рекомендуемой (не кратковременное);

●сквозняки для растений, которые их очень боятся.

✅ Опадение листьев комнатных растений после пожелтения

Для комнатных кустарников и быстрорастущих культур постепенное пожелтение и опадение старых листьев является естественным, происходит по мере роста и не считается признаком серьезных проблем со здоровьем. Но массовое пожелтение листвы, за которым следует такое же массовое их сбрасывание, свидетельствует о серьезном промахе в уходе. Вызывают этот тип опадения такие факторы:

переувлажнение почвы для не влаголюбивых видов;

размещение на постоянном холодном сквозняке для чувствительных растений.

✅ Высыхание и опадение нижних листьев комнатных растений

Этот процесс не является природным. К нему приводят недостаточные условия, в результате которых растение вынуждено избавляться от самых нижних листьев для того, чтобы сохранить остальные. Такое явление вызывают противоположные переувлажнению и переохлаждению факторы:

содержание в жаре, в температурах, превышающих рекомендуемые на более чем 5 градусов;

очень скудное освещение для светолюбивых растений;

постоянное пересыхание почвы у влаголюбивых видов.

✅ Потеря листьев у вновь купленных комнатных растений

Как правило, частичное опадение листвы в таком случае всегда связано с резким изменением условий вследствие переезда. Растения не проходили постепенную адаптацию и на новом месте восприняли освещение или температуры как «шоковые». Если сбрасывание листвы не массовое, то в нем нет ничего страшного. Со временем растение восстановится и привыкнет. Но лучше хорошенько расспросить при покупке о том, в каких условиях росли культуры и обеспечить хотя бы промежуточный вариант с мягким переходом, чтобы не потерять ни одного листочка.

Первое, что нужно проанализировать – полив

Сбрасывание листьев в большинстве случаев связано с неправильным поливом.

Комнатные растения поливают не как удобно, а тем более – не когда хочется, и даже не с определенным «правильным» интервалом, а так, как это им необходимо.

Чтобы найти правильный график процедур для каждого конкретного растения, нужно изучить рекомендации и составить таблицу. Можно прикрепить бирки или короткие записки к растениям, отличающимся от большинства (например, цветные метки). У большинства комнатных растений требования схожи, и вы сможете выработать свою систему поливов, не тратя при этом лишнее время.

Но общие директивы не заменят индивидуального подхода: перед тем, как лить воду на субстрат, проверьте, насколько он просох.

Возможно, вследствие комбинации температуры и освещения в конкретное время года почва просыхала медленнее или быстрее, а соответственно и растению нужна другая частота процедур.

В период покоя частота поливов для всех растений корректируется сообразно с темпами просыхания субстрата и их потребностью в стадии покоя. Но даже для цветущих растений поливы все равно уменьшаются.

Проверьте информацию о конкретном растении и сравните, соответствует ли ваш полив его потребностям. Любые отклонения в любую сторону – серьезный фактор потери листьев.

✅ Другие факторы, которые могут вызвать опадание листьев комнатных растений:

●неправильная температура зимовки;

●отсутствие коррекции освещения зимой;

●сухой воздух;

●истощенная почва;

●поздняя или ненужная растению пересадка;

●пересадка с заменой почвы вместо перевалки;

●скудные или избыточные подкормки;

●неправильные характеристики воды;

●не отвечающий виду растения тип субстрата;

●воздействие отопительных приборов;

●появление на растении вредителей (в том числе и почвенных);

●скопление пыли на листьях и загрязнений вокруг растения;



●подсветка для растений, которые могут расти только на природном освещении.

✅ Как остановить процесс потери листьев

Стратегия борьбы с опадением листы напрямую зависит от причины этого явления. Устраните неблагоприятный фактор – и ваше растение вновь будет радовать вас только растущими листьями. Так, на сквозняках нужно переставить культуру, при слишком ярком освещении – установить экраны, скорректировать частоту поливов по темпам просыхания субстрата, изменить комнату при неправильной температуре и т.п.

✅ Если потеря листьев комнатных растений вызвана вредителями или заболеваниями, стратегия совсем другая:

●растение нужно немедленно изолировать от остальной коллекции;

●при возможности (если листья не опушенные и речь идет о вредителях) провести механическую обработку – обмывание мыльным раствором, душевание;

●обработать растение биопрепаратами;

●при запущенной проблеме применить инсектициды или фунгициды, действие которых направленно на конкретные вредители или грибки, а при поражении почвенными вредителями – провести экстренную пересадку.