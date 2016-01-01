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Проблемы комнатных растений и способы их решения
|По инф. vk.com
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Многие проблемы с комнатными растениями проще предупредить, чем исправить. И это правило особенно касается ухода: индивидуальный подход к комнатным любимцам, внимательное соблюдение режима поливов и подкормок, контроль степени просыхания субстрата гарантируют растениям сохранение и здоровья, и привлекательности. Потеря комнатными растениями листьев, даже если она частична – проблема, после которой привлекательный вид восстанавливается далеко не так быстро, как того бы хотелось. Чаще всего она связана с неправильным поливом, хотя в отдельных случаях эту напасть вызывают и другие факторы.
Проблема с листьями: причины и способы решения
Очень частая причина "облысения" цветка - неправильный полив
✅ Потеря листьев комнатными растениями бывает разной
Сбрасывание листвы у комнатных растений – проблема распространенная и серьезная. Наряду с сухими кончиками, потерей листьями окраса и пятнами на них, она сильнее всего сказывается на привлекательности цветка. Но в отличие от других проблем, решить ее иногда можно достаточно просто, особенно если не медлить.
Конечно, при значительном облысении прежний вид растение примет не скоро.
Чаще всего с таким явлением цветоводы сталкиваются в течение зимы. Расхождение между типичными комнатными условиями и требуемыми растению параметрами, резкое сокращение света, сквозняки, необходимость корректировать частоту поливов только повышают риск опадения листьев (как и появления любой другой проблемы).
Но такое случается и в другое время года, даже на растениях, выглядящих здоровыми.
Различают такие разновидности этого явления:
●быстрое, или массовое опадение листвы без других изменений;
●сбрасывание нижних листьев;
●опадение листьев после скручивания;
●опадение листьев после пожелтения;
●частичное сбрасывание листвы у вновь приобретенных растений.
Все эти типы опадения вызваны разными причинами и требуют разного подхода к коррекции ухода.
Быстрое опадение листьев у комнатных растений
Быстрое сбрасывание листвы, в том числе молодых листьев, резкое оголение кроны типично только для листопадных кустарников и древесных (инжир, гранат и пр.) и в комнатной культуре является редкостью. Опадают листья и у клубневых, и у луковичных (амариллис, глоксиния, бегония, зефирантес, кислицы и т.п.) при переходе на стадию покоя, но это скорее исключение из правил.
Если ваше растение резко сбрасывает листья и не принадлежит к перечисленным категориям, то причина может быть только одна – растение пережило сильный травматический фактор, резкое изменение условий. Для такого оголения необходимо действительно кардинально нарушить правила ухода.
Факторами, вызвавшими такое опадение, могут послужить:
●перестановка тенелюбивого растения под прямые солнечные лучи;
●перепад температур на 10 и более градусов (в любую сторону);
●сквозняк с ледяным или морозным ветром;
✅ Опадение листьев комнатных растений после сворачивания
Такой тип опадения вызван системным нарушением условий в сторону нежелательного понижения температур и повышения влажности.
Его вызывают:
●использование слишком большого количества воды, которая застаивается в субстрате;
✅ Опадение листьев комнатных растений после пожелтения
Для комнатных кустарников и быстрорастущих культур постепенное пожелтение и опадение старых листьев является естественным, происходит по мере роста и не считается признаком серьезных проблем со здоровьем. Но массовое пожелтение листвы, за которым следует такое же массовое их сбрасывание, свидетельствует о серьезном промахе в уходе. Вызывают этот тип опадения такие факторы:
✅ Высыхание и опадение нижних листьев комнатных растений
Этот процесс не является природным. К нему приводят недостаточные условия, в результате которых растение вынуждено избавляться от самых нижних листьев для того, чтобы сохранить остальные. Такое явление вызывают противоположные переувлажнению и переохлаждению факторы:
✅ Потеря листьев у вновь купленных комнатных растений
Как правило, частичное опадение листвы в таком случае всегда связано с резким изменением условий вследствие переезда. Растения не проходили постепенную адаптацию и на новом месте восприняли освещение или температуры как «шоковые». Если сбрасывание листвы не массовое, то в нем нет ничего страшного. Со временем растение восстановится и привыкнет. Но лучше хорошенько расспросить при покупке о том, в каких условиях росли культуры и обеспечить хотя бы промежуточный вариант с мягким переходом, чтобы не потерять ни одного листочка.
Первое, что нужно проанализировать – полив
Комнатные растения поливают не как удобно, а тем более – не когда хочется, и даже не с определенным «правильным» интервалом, а так, как это им необходимо.
Чтобы найти правильный график процедур для каждого конкретного растения, нужно изучить рекомендации и составить таблицу. Можно прикрепить бирки или короткие записки к растениям, отличающимся от большинства (например, цветные метки). У большинства комнатных растений требования схожи, и вы сможете выработать свою систему поливов, не тратя при этом лишнее время.
Но общие директивы не заменят индивидуального подхода: перед тем, как лить воду на субстрат, проверьте, насколько он просох.
Возможно, вследствие комбинации температуры и освещения в конкретное время года почва просыхала медленнее или быстрее, а соответственно и растению нужна другая частота процедур.
В период покоя частота поливов для всех растений корректируется сообразно с темпами просыхания субстрата и их потребностью в стадии покоя. Но даже для цветущих растений поливы все равно уменьшаются.
Проверьте информацию о конкретном растении и сравните, соответствует ли ваш полив его потребностям. Любые отклонения в любую сторону – серьезный фактор потери листьев.
✅ Другие факторы, которые могут вызвать опадание листьев комнатных растений:
●неправильная температура зимовки;
●отсутствие коррекции освещения зимой;
●сухой воздух;
●истощенная почва;
●поздняя или ненужная растению пересадка;
●пересадка с заменой почвы вместо перевалки;
●скудные или избыточные подкормки;
●неправильные характеристики воды;
●не отвечающий виду растения тип субстрата;
●воздействие отопительных приборов;
●появление на растении вредителей (в том числе и почвенных);
●скопление пыли на листьях и загрязнений вокруг растения;
✅ Как остановить процесс потери листьев
Стратегия борьбы с опадением листы напрямую зависит от причины этого явления. Устраните неблагоприятный фактор – и ваше растение вновь будет радовать вас только растущими листьями. Так, на сквозняках нужно переставить культуру, при слишком ярком освещении – установить экраны, скорректировать частоту поливов по темпам просыхания субстрата, изменить комнату при неправильной температуре и т.п.
✅ Если потеря листьев комнатных растений вызвана вредителями или заболеваниями, стратегия совсем другая:
●растение нужно немедленно изолировать от остальной коллекции;
●при возможности (если листья не опушенные и речь идет о вредителях) провести механическую обработку – обмывание мыльным раствором, душевание;
●обработать растение биопрепаратами;
●при запущенной проблеме применить инсектициды или фунгициды, действие которых направленно на конкретные вредители или грибки, а при поражении почвенными вредителями – провести экстренную пересадку.
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