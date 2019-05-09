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Принципы капельного полива
|По инф. gazetasadovod.ru
|09 Мая 2019 г.
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Для чего служит капельный полив?
Капельный полив применяется в теплицах: на грядках, при выращивании растений в контейнерах и на минеральной вате.
От капельного полива относительная влажность воздуха не повышается, а поверхность грунта может быть сухой, если капельницы вставлены в него.
Принцип капельного полива заключается в подаче нужного количества воды и пищи непосредственно к корням растений, что обеспечивает оптимизацию водно-воздушного режима грунта, улучшает питание, повышает урожай, снижает заболеваемость растений и перенос возбудителей болезней с водой при поливе.
Настоящая система капельного полива должна состоять из емкости с водой, фильтра, насоса, распределительных и поливных трубопроводов из темного полиэтилена и капельниц темного цвета, системы автоматического включения.
Поливная норма для огурца — 3-6 л/м кв., в неделю полив 3 раза; для томата — 10-15 л/ м кв., в неделю — 2 раза. Это поливы обычным способом. При капельном поливе нужно делать самостоятельный расчет, исходя из производительности капельниц.
При ручном режиме капельного полива нужно открывать вентили водопровода или поливной емкости через определенные интервалы времени, т. е. постоянно (ежедневно) находиться на участке.
Капельницы размещают равномерно по гряде, чаще одну на одно-два растения.
Перерывы в работе системы капельного полива приводят к потере ее эффективности.
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