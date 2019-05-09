Принципы капельного полива

Для чего служит капельный полив?

Капельный полив применяется в теплицах: на грядках, при выращивании растений в контейнерах и на минеральной вате.

От капельного полива относительная влажность воздуха не повышается, а поверхность грунта может быть сухой, если капельницы вставлены в него.

Способ дает экономию воды и удобрений на 20-30% при равновеликих урожаях по сравнению с обычным поливом.

Принцип капельного полива заключается в подаче нужного количества воды и пищи непосредственно к корням растений, что обеспечивает оптимизацию водно-воздушного режима грунта, улучшает питание, повышает урожай, снижает заболеваемость растений и перенос возбудителей болезней с водой при поливе.

Для капельного полива необходима вода без илистых примесей, с низким содержанием кальция и железа.

Настоящая система капельного полива должна состоять из емкости с водой, фильтра, насоса, распределительных и поливных трубопроводов из темного полиэтилена и капельниц темного цвета, системы автоматического включения.

Производительность одной капельницы может быть от 1 до 4 л/час. Включают систему полива не менее 5 раз в день, продолжительность полива от 2 до 5 минут.

Поливная норма для огурца — 3-6 л/м кв., в неделю полив 3 раза; для томата — 10-15 л/ м кв., в неделю — 2 раза. Это поливы обычным способом. При капельном поливе нужно делать самостоятельный расчет, исходя из производительности капельниц.

При ручном режиме капельного полива нужно открывать вентили водопровода или поливной емкости через определенные интервалы времени, т. е. постоянно (ежедневно) находиться на участке.

Капельницы размещают равномерно по гряде, чаще одну на одно-два растения.

Для 1 кг урожая огурцов нужно 25 л воды, для 1 кг томатов — 40 л.

Перерывы в работе системы капельного полива приводят к потере ее эффективности.

Источник: gazetasadovod.ru

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