Правила посадки крыжовника

Крыжовник относится к светолюбивым растениям, поэтому лучше отводить под него земли вдоль юго-западных и западных границ с соседними участками, размещая его в один ряд, а также вдоль садовых дорожек.

Крыжовник любит свет

Крыжовник достаточно неприхотлив, но и у него есть свои предпочтения

Он выносит слабое затенение, но его нельзя возделывать в междурядьях плодовых деревьев. К тому же на плодах крыжовника могут оставаться следы ядохимикатов, используемых для опрыскивания плодовых деревьев. Лучшими для крыжовника являются хорошо освещенные, возвышенные участки на юго-западных склонах с уклоном не более 3-5° и открытые ровные места. Крыжовник более засухоустойчив, чем черная смородина, поэтому его можно размещать выше по склону, чем другие ягодные культуры. На южных склонах плоды крыжовника повреждаются от солнечных ожогов. В замкнутых котловинах возможны повреждения крыжовника заморозками в период цветения, а застой воздуха способствует развитию опасного заболевания - мучнистой росы. Зимой без достаточной толщины снежного покрова крыжовник может вымерзнуть до уровня снежного покрова или потерять много плодовых почек, поэтому его следует высаживать на участке с достаточным накоплением снега. Желательно, чтобы была естественная или искусственная защита от сухих и холодных ветров - деревья, кустарники, постройки, забор.

Участок под крыжовник должен быть умерено увлажненный - как и черная смородина, он не переносит переувлажнения почвы. В таких условиях кусты слабо растут, покрываются лишайниками, а неустойчивые сорта сильно поражаются мучнистой росой. Поэтому одним из важнейших условий нормального роста и хорошего плодоношения крыжовника является отсутствие близкого стояния грунтовых вод (не менее 1-1,2 м) и длительного застоя воды весной и осенью. На переувлажненных участках проводят дренирование почвы прутьями, намывом или делают гряды и холмики. Хорошо сажать крыжовник вдоль водоотводящих канав, прорытых по периметру участка - избыток влаги уходит в канавы, а крыжовник, при необходимости, возмещает недостаток влаги из этих же канав.

Крыжовник может расти и плодоносить почти на всех типах почв, но особенно урожайным бывает на плодородных суглинках и супесях с хорошо дренированной подпочвой. При регулярном внесении удобрений, особенно органических, крыжовник дает высокие урожаи даже на песчаных почвах. В отличие от других ягодных культур он сравнительно легко переносит кислые почвы и может хорошо плодоносить на почвах с рН до 5,5.

Источник: gazetasadovod.ru

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