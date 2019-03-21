Правила обрезки садовых деревьев

Большинство садоводов не проводят формирование и обрезку вишни и сливы, посаженных на своих участках. Деревья вишни и сливы в северных широтах не достигают такой высоты, как на юге, они часто подмерзают, приобретая кустовидные формы. Обрезать косточковые деревья лучше, когда устанавливаются положительные температуры воздуха.

МНОГИЕ САДОВОДЫ замечали, что на срезах ветвей, стволе вишни и сливы появляются выделения в виде смолы. Эти выделения называются - камедетечение. Причина появления камеди на растении часто заключается в механических повреждениях коры и древесины, особенно при срезах ветвей. Кроме того, выделение смолы может происходить от подмерзаний, морозобоин и при избыточном переувлажнении почвы. Вот почему обрезку надо проводить в то время, когда минуют отрицательные температуры. И еще: обрезку косточковых деревьев надо проводить с учетом их возраста.

Главная цель после посадочной обрезки - привести в соответствие надземную часть саженца и корневую систему, которая при выкопке из питомника потеряла значительную часть деятельных корней, и создание прочного скелета кроны, способного выдерживать тяжесть хорошего урожая. У хорошо сформированного саженца центральный проводник должен занимать доминирующее положение и возвышаться над боковыми ветками. Из имеющихся веток кроны выбирают те, которые удобно расположены для формирования скелетных ветвей.

При обрезке необходимо придерживаться следующих правил. Не оставлять в качестве скелетных ветвей те из них, которые отходят под острым углом - в дальнейшем возможно их отламывание. Углы расхождения между соседними скелетными ветвями по окружности ствола должны быть не менее 90°, по крайней мере, с одной стороны каждой ветви. И тогда основания скелетных ветвей, утолщаясь, не мешают развиваться друг другу, прочно срастаются со стволом и не угнетают центральный проводник.

Срезы боковых ветвей делают на наружные почки, чтобы они расходились в стороны. Но если ветка направлена вниз или в нежелательную сторону, то ее укорачивают над почкой, которая даст побег в нужном направлении. Если в кроне имеется слишком длинный проводник, его укорачивают, приводя в соответствие с другими ветвями. Если проводник отстал в росте - поломан, подмерз, и нет конкурента, его срезают с шипом над ветвью, наиболее пригодной для формирования нового проводника. Выбранной в качестве проводника ветке придают вертикальное положение и подвязывают к шипу, затем ее укорачивают на нужной высоте. Толщина каждой скелетной ветви не должна превышать 0,5-0,6 диаметра ствола.

Задача обрезки молодых деревьев заключается в своевременном переключении их на плодоношение. Чрезмерная обрезка угнетает развитие деревьев, и они дают меньший урожай, так как позже вступают в плодоношение. Наиболее рациональная высота дерева в наших условиях - 2,5-3,5 м.

У вишни и сливы период полного плодоношения продолжается 10-12 лет. Обрезка в этот период несложна, так как формирование кроны закончено. Теперь задача обрезки - обеспечить хороший световой режим для всех частей кроны - удаляют больные, сломанные и сухие побеги, способствующие загущению кроны.

В период плодоношения происходит старение верхушек ветвей и снижается морозостойкость дерева, отмирают отдельные крупные ветви, мельчают плоды. Основная задача обрезки в этот период заключается в постоянном обновлении плодовой древесины, чтобы не допустить ослабление роста. Обвисшие концы старых ветвей со всеми оголившимися и усыхающими разветвлениями срезают до места отрастания. Гниль древесины вызывается, главным образом, грибами и часто является причиной преждевременной гибели деревьев. Поэтому все срезы ветвей после обрезки необходимо тщательно замазывать садовым варом.





Источник: gazetasadovod.ru

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