Пожинаем плоды огородов: что и как собирать в осеннее время?

Недаром гласит пословица о подсчете цыплят именно осенью, это имеет прямое отношение к садово-огородным работам. Все труды, вкладываемые дачником, весной, летом, должны принести соответствующую отдачу осеннею порой. Поэтому так обидно, когда долгие, кропотливые старания губятся не правильным сбором урожая, в ходе чего он зачастую гибнет. Чтобы избежать этого, нужно вооружиться рядом простых правил.
Капуста
Основные трудности, связанные с ранней осенью - возможное наступление заморозков. Чуть опоздает садовод, и овощи побьет морозом, собрать раньше - значит получить недоспелый урожай. И капуста яркое тому свидетельство.
Цветная капуста собирается до наступления холодов поздним сентябрем. Если климат сбора холодный или имеется риск наступления холодов, то ее, как цветок, осторожно выкапывают из земли, после чего пересаживают в тепличное помещение или в ящик с землей, после чего убирают его в погреб. При стабильном поливе она продолжит созревание.
Готовые к сбору соцветия срезают вместе со стебельными листьями, после чего хранят в холодном помещении с высокой влажностью. Например, в подвале поместив одно соцветие в индивидуальный полиэтиленовый пакет или без него просто подвесив за кочерыжку.
У обычной и брюссельской капусты обрывают нижние листья для лучшего снабжения питательными веществами. А для морозоустойчивости простой капусты часто используют прием подрубки корней, после чего растение еще может "сидеть" на грядке пару недель, но холода не погубят ее, так как не будет поступать уже ненужная влага.
Пристальное внимание, несмотря на низкую температуру, уделяют наличию вредителей, т.к. пора сбора урожая - их любимое время.
Среднеспелую капусту уже убирают, если ее стеблевые листья посветлели, вес перешел за 2 килограмма, а сам плод плотной фактуры.
Капуста среднеспелого сорта даже при отсутствии явных повреждений хранится всего пару месяцев, поэтому её лучше всего использовать в консервациях.
Сентябрь - это время последнего окучивания позднеспелых сортов.
Свекла, морковь
Корнеплоды ранней осенью получают максимальное количество питательных веществ, поэтому ранняя, не своевременная уборка отрицательно скажется на величине и качестве урожая.
Лучший период для сбора до начала конца месяца, в диапазоне 20-х - 25-х чисел. Исключения составляет лишь зелень, петрушка - если нет минусовых температур, то они спокойно переждут до середины октября. Тем более, когда речь идет о свекле, она быстро перезревает, становясь грубой, покрываясь трещинами. Кроме этого спелая свекла излюбленное лакомство грызунов, поэтому вопрос запоздалой сборки как никогда тут актуален.
При этом свекла довольно чувствительна к механическому воздействию, в связи с этим её при выкапывании не отбивают от грязи, а лишь стряхивают или обмахивают руками. Любая "ранка" на ее поверхности приведет к потере сока, быстрому загниванию. Такую свеклу немедленно отправляют на переработку, хранят отдельно от целых экземпляров.
Отправляя корнеплод на хранение, его ботву срезают не полностью, но и не оставляют ничего лишнего (оптимальный вариант - 2 сантиметра).
Также аккуратно убирают морковь, хранят ее в помещении с хорошей вентиляцией, избегая влажности, соседства с картошкой, капустой. Морковка летнего посева убирается позже других, она более прочих предназначена для долговременного хранения.
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