Посадка малины весной

Если вы только приобрели свои «6 соток» и грядущей весной планируете заселить их новыми зелеными постояльцами, наверняка, захотите увидеть среди них малину – традиционную культуру российских садов, отличающуюся невероятно сладкими и ароматными ягодами. Несмотря на завидную жизнестойкость этой культуры, ее посадка имеет свои тонкости. И если вы все сделаете правильно, то уже в следующем году сможете собрать свой первый урожай.
Тонкости выращивания малины
Выращивать малину можно разными способами. Определиться с этим надо еще до посадки
Длинные побеги малины под тяжестью урожая нередко падают на землю, поэтому им необходимо обеспечивать в период выращивания опору. Вид опоры напрямую зависит от способа посадки малины. При посадке саженцев в ямы побеги в последующем подвязывают к кольям, расположенным в центре каждого куста. При ленточном выращивании растений, когда саженцы высаживают в траншеи и располагают их на участке стройными рядами, потребуется сооружение шпалеры. Поэтому еще на этапе посадки следует определиться, какие усилия вы готовы приложить для сооружения опоры для этого кустарника – это определит и способ посадки приобретенного посадочного материала.
Весной малину высаживают с середины апреля до конца мая – сроки посадки напрямую связаны с регионом выращивания. Причем процедуру желательно провести до того момента, пока на саженцах начнут распускаться почки – это увеличит шансы на их быстрое укоренение и активное развитие в последующем.
Для посадки необходимо приобретать хорошо развитые саженцы-однолетки с крепкими побегами, хорошо развитой мочкой корней и без признаков поражения болезнями и вредителями (трещины и вздутия на побегах, пятна ржавого или черного цвета и т.д.).
В идеале при весенней посадке малины, участок для нее готовят еще с осени.
Но если желание обзавестись этим ягодников возникло только зимой, то посадочные ямы или траншеи нужно будет приготовить в весеннее время - как минимум за 2 недели до посадки.
Место для посадки этой культуры необходимо выбрать открытое и хорошо освещенное. Отлично если малина по утрам и вечерам будем освещаться солнечными лучами, а в полуденный летний зной окажется в рассеянной тени от деревьев или построек.
Если вы планируете выращивать малину кустовым способом (пучками из 6-8 стеблей, подвязанных к одному прочному колу), то на выбранном участке подготовьте ямы размером 40х40 см на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга в ряду и 1-1,5 м в междурядьях. Каждую посадочную яму необходимо заправить 2/3 ведра перегноя, 2 ст.л. комплексного минерального удобрения и 200-300 г древесной золы. На тяжелых глинистых почвах в каждую яму имеет смысл внести песок (до 0,5 ведра), на песчаных почвах наоборот вносят глину. При ленточном выращивании ягодника необходимо на запланированном участке прокопать несколько траншей (в зависимости от числа саженцев) на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Траншеи копают шириной и глубиной 40-50 см. Углубления заполняют смесью плодородной почвы и перегноя (1:1) с добавлением комплексного минерального препарата и древесной золы (по 2 ст.л. и 300 г на каждый погонный метр соответственно). При необходимости смесь земли и удобрений дополняют глиной или песком (для повышения влагоемкости или разрыхления грунта соответственно).
На этапе подготовки посадочных мест для саженцев сразу необходимо позаботиться о сооружении опоры для будущих растений. Для этого в центр каждой ямы вбивают прочный кол высотой 1,5-2 м, а вдоль каждой траншеи сооружают шпалеру. Самый простой ее вариант – прочные опоры (металлические трубы, деревянные брусья и т.п. высотой 1,5-2 м) на каждом конце траншеи и один или несколько – в середине.
Между кольями натягивают прочную проволоку в 2 ряда (на высоте около 30 см от уровня почвы и на высоте 90-100 см), к которой в дальнейшем будет происходить подвязка подрастающих побегов малины. Заблаговременная подготовка посадочных мест необходима для усадки их содержимого. Если подготовить ямы или траншеи и сразу же высадить в них саженцы, грунт после усадки может «утянуть» их вглубь почвы гораздо ниже требуемого уровня их выращивания. Ведь молодые растения необходимо высадить без излишнего заглубления – на том уровне, на котором они росли до этого. Излишне заглубленные саженцы плохо приживаются, медленно растут и нередко гибнут. Кроме того недопустима и поверхностная посадка саженцев – мелкая присыпка корневой шейки приведет к быстрому размыванию почвы вокруг растений и оголению прикорневых почек, которые могут легко высохнуть и не дать долгожданного прироста.
После посадки саженцы обильно поливают и обрезают побеги на высоте 20-30 см от уровня почвы. В течение последующего сезона растения обеспечивают регулярным поливом, 2-3 раза дают подкормки, чередуя органические удобрения с комплексными минеральными, а также нормируют появляющуюся в ямах или траншеях молодую поросль. Из этой поросли выбирают самые сильные побеги, подвязывают их к опоре – они послужат залогом урожая следующего сезона, а оставленные пеньки по осени вырезают под ноль, не давая им в текущем сезоне ни цвести, ни тем более завязывать ягоды.
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