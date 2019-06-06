Патиссоны на любой вкус и цвет: от ранних до поздних, от белых до оранжевых

Патиссоны пользуются большой популярностью среди огородников благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности. Красивые плоды очень эффектно смотрятся в зимних заготовках и помимо консервирования подходят для приготовления множества других блюд. Чтобы не потеряться среди огромного сортового разнообразия патиссонов, предлагаю вашему вниманию обзор лучших их разновидностей, которые получили самые высокие оценки у огородников.

Заслуживает внимания высокоурожайный сорт патиссонов «НЛО оранжевый», кусты которого дают за сезон по 25-30 прекрасных по качеству плодов массой 300-500 г. Плоские плоды этого сорта имеют яркую оранжевую окраску и очень нежную сочную мякоть. Сорт начинает плодоносить уже через 45 дней после появления всходов и отличается высокой болезнеустойчивостью.

Патиссоны - любимцы многих огородников

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Не меньшую урожайность показывает среднеспелый сорт «НЛО белый», который в отличие от своего оранжевого «брата» дает плоды белого оттенка массой 400-600 г и вступает в плодоношение чуть позже – через 50-60 дней. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, а плоды в стадии полной зрелости очень долго могут храниться в свежем виде. Плоды «НЛО белого», так же как «НЛО оранжевого», подходят как цельноплодного консервирования в стадии молочной спелости, так и для других видов кулинарной обработки при достижении ими более крупных размеров.

Среднеспелый сорт патиссонов «Солнышко» дает небольшие по размеру (200-300 г) плоды, которые наилучшим образом подходят для консервирования. Куст этого сорта очень компактный, а плоды имеют приплюснутую форму с четко выраженными зубцами по краям и нежную мякоть кремового оттенка. На одном кусте вызревает около 14-16 плодов ярко-желтого цвета, отличающихся однородностью и высоким качеством. Сорт стойко переносит неблагоприятные погодные условия.

Непременно стоит обратить внимание на ранний сорт «Чебурашка», который начинает плодоносить уже через 38-40 дней после появления всходов. Сорт завязывает плоды при любых погодных условиях, отличается повышенной болезнеустойчивостью и высокой холодоустойчивостью, что окажется особо важным для жителей северных областей нашей страны. Растение мощное, формирует плоские гладкие плоды с белой тонкой кожурой и нежной сочной мякотью массой 250-400 г. Плоды отличаются высоким качеством и подходят для всех видов переработки.

Никого не оставит равнодушным зеленоплодный высокоурожайный сорт патиссонов «Малахит», плоды которого при созревании меняют окрас от темно- до светло-зеленого. Данный сорт выгодно отличается от остальных своей высокой болезнеустойчивостью, а также терпимостью к засухе. «Малахит» отдает урожай дружно и в ранние сроки – начинает плодоносить через 37-45 дней после появления всходов. Плоды имеют тарелочную форму с небольшой волной по краям, могут достигать веса 0,5 кг и отличаются очень нежной и сочной мякотью.

Среди патиссонов с зеленым окрасом также стоит обратить внимание на продуктивный раннеспелый гибрид «Шартрез F1», плоды которого отличаются превосходным вкусом. В недозревшем виде они имеют светло-зеленый оттенок, а при созревании становятся темно-зелеными с желтовато-зелеными ребрами по бокам. Плоды этого гибрида выделяются однородной выровненной формой, тонкой кожицей и превосходной по качеству мякотью кремового оттенка. В стадии молочной спелости могут употребляться в сыром виде, а при достижении более крупных размеров использоваться для всех видов переработки. «Шартрез F1» проявляет высокую устойчивость к ложной мучнистой росе.

Станет главным украшением участка и порадует щедрым урожаем скороспелый сорт «Бинго-бонго» с плодами необычной фиолетовой окраски. Они имеют тарельчатую форму со слабо выраженной волной по краям и могут достигать массы 0,6 кг. Сорт вступает в плодоношение на 38-43 день, имеет компактный куст среднего размера. Плоды имеют тонкую кожуру, нежную сочную мякоть с малым количеством семян, отличаются высокими вкусовыми характеристиками и подходят для всех видов кулинарной переработки.

Выделяется своей урожайностью среднеспелый сорт «Каравай». Его высокую урожайность обуславливает формирование соцветий преимущественно женского типа цветения. В период плодоношения на компактном кусте завязываются многочисленные плоды тарелочной формы со слабо выраженными зубцами по краям массой до 550-600 г. Отличительной особенностью этого сорта является также очень нежная кожица на плодах, которая не грубеет долгое время.

Стоит присмотреться к раннеспелому сорту «Белоснежка», проявляющему устойчивость к распространенным заболеваниям. Плоды данного сорта очень красивы – имеют дискообразную форму с четко выраженными зубцами, что делает их похожими на звездочки, которые особенно эффектно будут смотреться в банках при цельноплодном консервировании. Они достигают максимальной массы 350 г, во время созревания меняют окрас со светло-зеленого до белого, имеют нежную мякоть и при оптимальной температуре отлично сохраняются в свежем виде до Нового года.

Источник: gazetasadovod.ru

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