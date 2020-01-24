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Пальма в доме - к комфорту и достатку. Вот такая примета
|По инф. vk.com
|24 Января 2020 г.
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Пальмы как домашние растения выращивают еще со времен Древнего Рима. Издавна считалось, что эта тропическая красавица – атрибут богатого, благополучного дома.
Все пальмы влаголюбивы, им нравятся регулярные опрыскивания
Это и не удивительно, чтобы вырастить пальму, нужны подходящие условия: много свободного пространства в комнате, высокие потолки, большие окна, выходящие на юг. А главное, пальма растет очень медленно, следовательно, красивая взрослая пальма в доме – признак многих лет спокойной комфортной жизни семьи.
Финиковую пальму можно легко вырастить из косточки сушеного или вяленого финика, и именно она была весьма распространенным комнатным растением в дворянских семьях в позапрошлом веке. Это довольно выносливое и нетребовательное в уходе растение. Пальмы украшали холлы и фойе, приветствовали посетителей в дорогих магазинах и на выставках.
Мода на пальмы никогда не проходит. Сейчас они непременный атрибут зимних садов, зеленых зон в интерьере квартиры или офиса.
Пальмы различают по форме листьев: есть перистолистные (финиковая пальма, кокосовая, ховея, хамедорея) и вееролистные (пальма ливистона, вашингтония, хамеропс, трахикарпус).
Мода на пальмы никогда не проходит. Сейчас они непременный атрибут зимних садов, зеленых зон в интерьере квартиры или офиса.
В последние десятилетия в комнатной культуре распространились разные виды пальм, которые раньше считались редкостью, и их можно было увидеть только в оранжереях. В продаже ассортимент растений семейства пальмовых довольно широк.
Пальмы из тропиков (арека, кокосовая пальма, кариота, хамедорея, феникс Робелини) требуют содержания в теплых помещениях с высокой влажностью воздуха.
Пальмы, родина которых субтропики, лучше содержать в помещениях, где зимой прохладно (хамеропс, брахея, вашингтония, трахикарпус).
Условия содержания для разных видов отличаются, но есть требования общие для всех представителей семейства пальмовые. Хорошее, слегка рассеянное освещение. Место возле южного, юго-восточного или юго-западного окна. Некоторые виды, например, хамедорея, довольно теневыносливые, но рядом с южным окном будут расти намного лучше, чем где-нибудь в темном углу.
Обильный полив летом, более умеренный зимой. Несмотря на то, что многие пальмы происходят из засушливых зон, все они влаголюбивы.
Почти у всех пальм количество листьев зависит от размеров горшка. Закономерность такая: когда вырастает один новый лист, засыхает один старый. После пересадки в чуть больший горшок листьев становится больше. Например, было всегда 9 листков, после пересадки стало 11 полноценных листьев. Но замечено, если сразу посадить пальму в очень большой контейнер, то она совсем перестает выпускать новые листья и иногда погибает из-за застоя влаги в почве.
Пальма прекрасное комнатное растение. Она хорошо вписывается в интерьер, создает уют в доме.
Кроме декоративных свойств у растений семейства пальмовые есть одна очень важная особенность: они хорошо очищают воздух квартиры от токсических веществ. По результатам исследований, проведенных НАСА, особенно эффективно поглощает вредные вещества хамедорея (бамбуковая пальма).
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