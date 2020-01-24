Пальма в доме - к комфорту и достатку. Вот такая примета

Пальмы как домашние растения выращивают еще со времен Древнего Рима. Издавна считалось, что эта тропическая красавица – атрибут богатого, благополучного дома.

Все пальмы влаголюбивы, им нравятся регулярные опрыскивания

Это и не удивительно, чтобы вырастить пальму, нужны подходящие условия: много свободного пространства в комнате, высокие потолки, большие окна, выходящие на юг. А главное, пальма растет очень медленно, следовательно, красивая взрослая пальма в доме – признак многих лет спокойной комфортной жизни семьи.

Финиковую пальму можно легко вырастить из косточки сушеного или вяленого финика, и именно она была весьма распространенным комнатным растением в дворянских семьях в позапрошлом веке. Это довольно выносливое и нетребовательное в уходе растение. Пальмы украшали холлы и фойе, приветствовали посетителей в дорогих магазинах и на выставках.

Мода на пальмы никогда не проходит. Сейчас они непременный атрибут зимних садов, зеленых зон в интерьере квартиры или офиса.

Пальмы различают по форме листьев: есть перистолистные (финиковая пальма, кокосовая, ховея, хамедорея) и вееролистные (пальма ливистона, вашингтония, хамеропс, трахикарпус).

Мода на пальмы никогда не проходит. Сейчас они непременный атрибут зимних садов, зеленых зон в интерьере квартиры или офиса.

В последние десятилетия в комнатной культуре распространились разные виды пальм, которые раньше считались редкостью, и их можно было увидеть только в оранжереях. В продаже ассортимент растений семейства пальмовых довольно широк.

Пальмы из тропиков (арека, кокосовая пальма, кариота, хамедорея, феникс Робелини) требуют содержания в теплых помещениях с высокой влажностью воздуха.

Пальмы, родина которых субтропики, лучше содержать в помещениях, где зимой прохладно (хамеропс, брахея, вашингтония, трахикарпус).

Условия содержания для разных видов отличаются, но есть требования общие для всех представителей семейства пальмовые. Хорошее, слегка рассеянное освещение. Место возле южного, юго-восточного или юго-западного окна. Некоторые виды, например, хамедорея, довольно теневыносливые, но рядом с южным окном будут расти намного лучше, чем где-нибудь в темном углу.

Обильный полив летом, более умеренный зимой. Несмотря на то, что многие пальмы происходят из засушливых зон, все они влаголюбивы.

Пальмы любят регулярное опрыскивание. Вода для опрыскивания должна быть теплой.

Субстрат должен быть влаго- и воздухопроницаемый.

Пересаживать по потребности и очень осторожно, стараясь как можно меньше повреждать корни. Горшок нужен глубокий.

Почти у всех пальм количество листьев зависит от размеров горшка. Закономерность такая: когда вырастает один новый лист, засыхает один старый. После пересадки в чуть больший горшок листьев становится больше. Например, было всегда 9 листков, после пересадки стало 11 полноценных листьев. Но замечено, если сразу посадить пальму в очень большой контейнер, то она совсем перестает выпускать новые листья и иногда погибает из-за застоя влаги в почве.

Пальма прекрасное комнатное растение. Она хорошо вписывается в интерьер, создает уют в доме.

Кроме декоративных свойств у растений семейства пальмовые есть одна очень важная особенность: они хорошо очищают воздух квартиры от токсических веществ. По результатам исследований, проведенных НАСА, особенно эффективно поглощает вредные вещества хамедорея (бамбуковая пальма).

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ