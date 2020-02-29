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Откуда берутся дырки в картошке?
По инф. gazetasadovod.ru   
29 Февраля 2020 г.
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kartoshka

В урожае картофеля прошлого года было много поврежденных клубней. Клубни были в дырках диаметром около 10-15 мм. Что это за повреждения? Можно ли будет в этом году сажать картофель на том же месте? А. Михалева

Откуда берутся дырки в картошке?

Из-за разных вредителеей можно лишиться урожая картофеля

По-видимому, на вашем участке поселились медведки. Это довольно крупное насекомое (длина взрослой медведки 35-50 мм), в почве оставляет ходы диаметром 8-10 мм. Повреждает высеянные семена, рассаду, перегрызает корни и стебли растений, выедает корнеплоды и клубни. Медведка - многоядный вредитель, повреждает капусту, томаты, морковь, свеклу, картофель, цветы.
Картофель на то же место сажать можно, но медведку все же желательно уничтожить. Для этого весной, когда начнется активная деятельность медведки, нужно тяпкой сделать бороздки глубиной около 4 см на расстоянии друг от друга 0,8-1,0 м. Разложить в них разваренные зерна пшеницы или кукурузы, смоченные в растительном масле и обработанные эмульсией каратэ (на 0,5 кг зерна 15 г масла и 2 мл каратэ). Протравленные семена можно посеять летом в междурядья.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Откуда берутся дырки в картошке?
    kartoshka В урожае картофеля прошлого года было много поврежденных клубней. Клубни были в дырках диаметром около 10-15 мм. Что это за повреждения? Можно ли будет в этом году сажать картофель на том же месте? А. Михалева
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