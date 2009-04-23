Особенности выращивания фенхеля

Относится к пряновкусовым овощам, входит в семейство сельдерейные, или зонтичные. Латинское название фенхеля Foeniculum vulgare. РОДИНОЙ его является Средиземноморье. С древнейших времен он был известен в Европе, Азии, Африке и Америке.

Древние египтяне, римляне и индусы ценили фенхель за его целебные и ароматические свойства.

Для фенхеля нужны хорошо обработанные почвы, с глубоким пахотным слоем, высокоплодородные, известкованные, достаточно легко проницаемые для влаги, супесчаные или суглинистые.

Растения фенхеля достаточно холодостойки и в то же время теплолюбивы. Семена прорастают при +6+8°С, но оптимальная температура для прорастания лежит между 20 и 30°С. Морозные зимы переносит плохо. Растения необходимо или укрывать осенью соломистым навозом, перегноем, или выкапывать и хранить в темном месте с температурой +1+2°С.

Плоды фенхеля обладают лекарственными свойствами

Фенхель – растение длинного дня. Участки для него нужны с очень хорошей освещенностью. Отличается он и влаголюбием. В сухое лето и на легких почвах ему нужны периодические поливы. Не переносит заболоченности почвы и высокого стояния грунтовых вод. Кислотность почвенной среды фенхелю подходит близкая к нейтральной. Свежий навоз вносить нежелательно, он отрицательно действует на созревание семян. В основную заправку перед закладкой участка с фенхелем дают 30 г/м ² азотных, 20 г/м ² фосфорных и 10 г/м ² калийных удобрений. В подкормках удобрения вносят в общей концентрации 4-5 г/л в соотношении 1:2:1. На почвах легко водопроницаемых азотные удобрения во избежание потерь элемента лучше давать только в подкормках.

Выращивают фенхель посевом семян, высадкой рассады и делением куста. С посадкой лучше не спешить до полного прогрева почвы. Ранние посевы могут приводить к преждевременному стеблеванию и снижению урожая. Рассадный способ предпочтительнее из-за медленных и неравномерных всходов. При посеве всходы нужно прореживать до расстояния в 15см.

На одном месте фенхель растет 2-3 года. Осеннее укрытие со второго года удаляют, когда прекратятся заморозки. Урожай снимают путем срезки молодой зелени и кочанчиков без листьев и корня. Под зиму растения оставляют срезанными на высоту 5-7 см от почвы. Выкопанные с корнями и прикопанные в теплом месте растения могут продлевать, срок потребления свежей зелени до поздней осени. Семена фенхеля обычно получают со 2-3-й вегетации.

Предшествующими фенхелю культурами служат те, под которые вносят органические удобрения (огурец, картофель, капуста и др.). Он совместим с горохом, капустой кольраби и несовместим с томатами, фасолью.

Фенхель характеризуется средним уровнем нитратонакопления, если не переращивать зелень.

Существуют две формы фенхеля: обыкновенный и овощной, или сладкий. В культуре более распространен первый. К болезням и вредителям устойчивости у фенхеля нет.

Фенхель ценится за свою сильную и приятную ароматичность (листьев и семян). Лучшее качество (по составу) у листьев, отросших не более 20 см, когда они наиболее нежные и ароматные. Кочанчики имеют вкус пастернака. Хранят фенхель в сушеном виде в плотно закрытых банках. Аромат при этом сохраняется.

С 1 м ² семенных растений можно получить 120-160 г семян. Масса 1000 шт. составляет 5-6 г, хранимость семян 2-3 года. Созревание их возможно только при теплом лете.

Фенхель накапливает сухие вещества (12,5-16,6%), белки (2,2%); витамины С (53,8-90,3 мг%), А (6,1-10,5 мг%), В2 (доО,46 мг%), РР (до 0,18мг%), Е(до2,ЗЗмг%),Ки пантотеновую кислоту. Семена содержат 2-6% эфирного и 12-18% жирного масла.

В пищу фенхель идет в свежем, сушеном и консервированном виде. Зелень используют в салатах, как приправу к супам, мясным и овощным блюдам, для консервирования овощей (квашение капусты и др.). Стебли служат добавкой при засолке огурцов и мариновании томатов. Кочанчики тушат, жарят, запекают. Корни используют в вареном и тушеном виде. Годовая норма потребления фенхеля - 1 кг.

Плоды фенхеля входят в состав лекарственных чаев, оказывающих желчегонное, слабительное, грудное и успокоительное действие. Из них готовят настои для аппетита, улучшения пищеварения, при желудочных и кишечных заболеваниях, от кашля, как глазное средство, дезинфицирующее и отхаркивающее, для лечения почечных недугов.

Фенхель пригоден для отдушки хлебобулочных, кондитерских, винных (ликеры) изделий.

Эфирное масло из семян находит применение в парфюмерии, мыловарении и фармакологии.

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Источник: gazetasadovod.ru

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